La invasión rusa ordenada por el presidente Vladímir Putin comenzó en la madrugada el jueves 24 de febrero desde varios frentes: por el norte, atravesando la frontera con Bielorrusia; por el este, atravesando la ciudad de Járkov; por el este, desde la región del Dombás, las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk que Putin reconoció como independientes este lunes; y por el sur, desde la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y por el puerto de Odesa.

La siguiente imagen satelital, tomada por Planet Labs, muestra la humareda tras el bombardeo en la base aérea de Chuguev, a las afueras de Járkov.

“Latest from Chuhuiv Airbase in Ukraine. Imagery captured on February 21 and today, February 24, 2022. pic.twitter.com/xUwtjRJPIC“