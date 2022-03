Tras los ataques del fin de semana, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha vuelto a hablar este lunes con Putin, a petición del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Según el Elíseo, el líder ruso se ha mostrado dispuesto a estudiar la detención de los bombardeos contra civiles, sus áreas de residencia e infraestructuras y a mantener abierta la carretera hacia el sur de Kiev. Ambas partes han convenido continuar con los contactos en los próximos días.

Del mismo modo, Zelenski ha mantenido este lunes varias conversaciones telefónicas con líderes occidentales, entre los que se encuentran la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, con el primer ministro británico, Boris Johnson, con el presidente polaco, Andrzej Duda, a los que ha trasladado que las próximas horas serían cruciales para el conflicto.

Zelenski ha pedido que su país sea admitido en la UE mediante un "procedimiento especial", después de que los Veintisiete hayan pactado financiar con fondos comunes el envío de armas y equipamiento militar por valor de 500 millones de euros.

“Also had a phone conversation with @vonderleyen. Talked about concrete decisions on strengthening Ukraine's defense capabilities, macro-financial assistance and Ukraine's membership in the #EU.“