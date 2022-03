En una rueda de prensa, Borrell ha explicado que la Unión Europea por primera vez utilizará sus fondos para financiar la compra y entrega de armas a Ucrania.

"Se ha caído un tabú que decía que la Unión Europea no proporcionaba armas en una guerra", ha señalado el Alto Representante. "Lo estamos haciendo. Esta guerra requiere que nos impliquemos para apoyar al Ejército ucraniano", ha añadido.

En este sentido, los Veintisiete han desbloqueado un paquete de 450 millones de euros para financiar la compra y el envío de armas en Ucrania, según ha anunciado Borrell tras la reunión de los ministros de Exteriores europeos. Polonia se ha ofrecido para la recepción y distribución armamentística a Kiev, según ha detallado Borrell.



Antes de la aprobación oficial, la presidenta de la Comisión ha indicado que "por primera vez la Unión Europea financiará la compra y entrega de armas y equipos a un país atacado" y ha señalado que se trata de "un momento decisivo para nuestra Unión".

“We are stepping up our support for Ukraine.



For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.



We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

