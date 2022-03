Decenas de miles de personas han salido este domingo a las calles de Madrid para protestar contra la invasión rusa de Ucrania al grito de "Putin asesino" y "Ucrania libre".

Una de las marchas por Ucrania ha salido en torno a las 12:00 horas de la Plaza de Colón con destino a la Plaza de Cibeles, y ha congregado a unas 40.000 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, a las 15:00 horas.

Los manifestantes se han concentrado con banderas de Ucrania y pancartas en las que se podía leer: "Paz", "Stop Putin" y "¡Basta!". También se han escuchado cánticos y proclamas de "Putin fuera de Ucrania", "Libertad" y "Europa, España ayuda a Ucrania".

Además, los convocantes han instalado un punto de información sobre cómo ayudar a Ucrania y otros puntos de recogida de alimentos, ropa y medicamentos para enviar ayuda a la población.

En la marcha ha participado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, que ha cogido el megáfono para mostrar su solidaridad con los ucranianos y les ha asegurado que no les van a dejar solos. "No hay derecho a que tengáis que dejar vuestras casas, la solución es Europa, la OTAN y estar todos juntos frente a los invasores", ha proclamado.

En declaraciones a los medios, Villacís ha reclamado un mayor "esfuerzo y contundencia" para apoyar al pueblo ucraniano tras la invasión de Rusia y ha cargado contra Izquierda Unida y Unidas Podemos por ir contra la OTAN y Europa.

A esta marcha se han sumado otras dos manifestaciones, una en Plaza de España, que ha congregado a unas 1.200 personas y otra ante la embajada de Rusia en Madrid, a la que han acudido personalidades como la exdiputada del Parlamento Europeo Paquita Sauquillo, el diputado socialista Manuel de la Rocha, y la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena.

Manifestaciones en otras ciudades de España

Asimismo, en Barcelona, han salido a las calles unas 300 personas que se han concentrado en la plaza Cataluña para protestar contra la entrada de las tropas rusas en Ucrania y en apoyo al país.

Algunos participantes sostenían pancartas con los mensajes Stop World War III (Detened la Tercera Guerra Mundial) y Shelter our sky, we will handle the rest (Proteged nuestros cielos, nosotros nos encargamos del resto). También se han leído pancartas con mensajes como Say no to Putin (Dile no a Putin) y NATO Help (OTAN, ayuda), entre otros.

Al mismo tiempo, en Euskadi, miles de personas han salido a las calles de las tres capitales vascas para reclamar la paz en Ucrania, mostrar su rechazo a la invasión y reclamar que se apliquen sanciones "más severas" contra Rusia. Asimismo, han destacado la necesidad de defender los Derechos Humanos y "los valores europeos".

Mientras, en Valladolid, el autor y los promotores del espectáculo África, un canto a la paz han convocado una concentración en la Plaza Mayor bajo el lema "La paz es tuya", donde se ha pedido el cese del conflicto en Ucrania y de los que hay en el resto del mundo.

Por otro lado, en Logroño, alrededor de un millar de personas han secundado una concentración en la plaza del Mercado en apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano contra la invasión rusa. Los ciudadanos han respondido así a una convocatoria emitida por las redes sociales y a través de grupos de Whatsapp enviada por la ucraniana Anna Dzjoubenko, que reside en la capital riojana desde hace unos años.

Igualmente, la localidad alicantina de Torrevieja -donde reside una importante colonia de ciudadanos ucranianos- ha acogido una concentración en la que numerosos ciudadanos han llenado la plaza de la Constitución para expresar su rechazo al ataque de Rusia contra Ucrania.