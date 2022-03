La FIFA ha escuchado las voces que le pedían tomar medidas contra la Federación de Rusia por la invasión de Ucrania. El órgano rector del fútbol mundial ha acordado imponer a Rusia la obligación de jugar sus partidos como local en terreno neutral y sin público. Además, tampoco podrá escucharse su himno ni jugar bajo su bandera, sino como Unión de Fútbol de Rusia.

Ante la petición de que fuera excluida, la FIFA, añade, "continuará su diálogo continuo con el COI, la UEFA y otras organizaciones deportivas para determinar cualquier medida o sanción adicional, incluida una posible exclusión de las competiciones, que se aplicará en un futuro próximo si la situación no mejora rápidamente. El Buró del Consejo de la FIFA permanece a la espera de tomar cualquiera de estas decisiones".

La selección rusa está inmersa en la repesca para el Mundial de Catar y rivales como Polonia, Suecia y República Checa habían pedido a la FIFA que fuera excluida, después de anunciar que se negarían a jugar contra ellos.

En un comunicado difundido tras una reunión de su órgano ejecutivo, la federación checa ha anunciado su decisión "unánime" de que "en ningún caso" jugará contra Rusia las eliminatorias de clasificación para la Copa del Mundo. Posteriormente, al conocer el de la FIFA, ha emitido otro para decir que no cambiara su decisión.

“Today’s FIFA decision is totally unacceptable. We are not interested in participating in this game of appearances. Our stance remains intact: Polish National Team will NOT PLAY with Russia, no matter what the name of the team is.“