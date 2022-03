Las federaciones de fútbol de Polonia y de Suecia han anunciado su rechazo a jugar en las eliminatorias de repesca para el Mundial de Catar 2022 ante Rusia en protesta por la invasión de Ucrania, instando a un boicot deportivo contra Moscú.

En principio, Polonia y Rusia deben jugar el próximo 24 de marzo las semifinales de la repesca para la cita mundialista, y el ganador deberá enfrentarse posteriormente, el 29 de marzo, al vencedor del cruce entre Suecia y República Checa para saber quién estará en Catar 2022.

Todo ello mientras la FIFA no ha tomado hasta ahora ni una sola medida contra Rusia, limitándose el jueves a manifestar su "preocupación" ante la situación "trágica" en Ucrania, según su presidente Gianni Infantino.

La primera federación en optar por el boicot este sábado por la mañana fue la polaca.

"¡No más palabras, es hora de actuar! Debido a la escalada de agresión rusa hacia Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar el partido de repesca contra Rusia. Esta es la única decisión correcta. Estamos en conversaciones con las federaciones Suecia y República Checa para presentar una posición común a la FIFA", ha dicho el presidente de la federación polaca (PZPN), Cezary Kulesza, en un mensaje difundido este sábado en Twitter, traducido por Europa Press.

Los jugadores polacos apoyaron su decisión.

“It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF“