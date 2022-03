Además, Zelenski ha pedido a la Unión Europea que decida ya acerca de la adhesión de Ucrania. "Es un momento para cerrar la larga discusión de una vez por todas y decidir sobre la membresía de Ucrania en la UE", ha escrito en un tuit tras hablar por teléfono este sábado con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en lo que describió como "nuevo día en el frente diplomático". Zelenski abordó con el político belga la "asistencia efectiva y la lucha heroica de los ucranianos por su futuro libre".

“It is a crucial moment to close the long-standing discussion once and for all and decide on Ukraine's membership in the #EU. Discussed with @eucopresident further effective assistance and the heroic struggle of Ukrainians for their free future.“