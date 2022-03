Mientras se intentan concertar los encuentros diplomáticos, Kiev ha denunciado a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por "manipular la noción de genocidio para justificar la agresión. Demandamos una decisión urgente ordenando a Rusia que cese su actividad militar ahora y esperamos que los juicios empiecen la próxima semana", ha publicado Zelenski en su cuenta de Twitter.

“Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.“