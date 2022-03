Volodímir Zelenski, el sexto presidente de Ucrania desde que el país se independizó de la Unión Soviética, se enfrenta ahora a una guerra con Rusia después de que el mandatario ruso, Vladímir Putin, ordenara una "operación militar especial" contra el país.

Antes de ser presidente, Zelenski fue actor e incluso llegó a interpretar en una serie el papel de un profesor de Historia que se convertía en el líder de Ucrania.

Derrotó en las elecciones presidenciales de 2019 al entonces presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, en una victoria histórica. A pesar de su escasa experiencia política, el mandatario ucraniano ha mostrado serenidad para hacer frente a una guerra contra Putin.

Zelenski ha tenido que hacer frente a la crisis del coronavirus y ha mostrado firmemente su apoyo a la integración de Ucrania en la OTAN y en la Unión Europea, pero no ha cumplido su promesa de campaña de erradicar la corrupción, y mucho menos la de acabar con la guerra en el este de Ucrania, que finalmente -como consecuencia de la invasión rusa- se ha extendido a todo el país .

Cuando anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de Ucrania en 2018, Zelenski no tenía ninguna experiencia en política . "Un comediante puede convertirse en presidente, pero es triste que un presidente se haya convertido en comediante ", dijo Zelenski en uno de sus numerosos ataques durante la campaña presidencial al entonces presidente, Petro Poroshenko.

Zelenski, incrédulo sobre una invasión

El presidente estadounidense y su Administración llevaban meses advirtiendo de que Rusia atacaría Ucrania e incluso fijaron el 16 de febrero como la fecha prevista para la invasión rusa. Finalmente no ocurrió en esa fecha, que fue declarada como el Día de la Unidad por las autoridades ucranianas en respuesta a las informaciones que anunciaban que comenzaría entonces el ataque.

01.25 min Ucrania celebra el día de la Unidad

El Gobierno de Kiev era consciente de la presencia en la frontera de más de 100.000 soldados rusos -que se convirtieron en más de 150.000-, pero no querían darse por enterados de los avisos que llegaban desde Washington. Zelenski llamó a Occidente a no alentar el "pánico" y advirtió de que no se puede decir que "la guerra será en febrero". "Es algo psicológico. Creo que Rusia solo quiere que la gente crea que están ahí", indicó el mandatario.

El presidente ucraniano afirmó que Ucrania "no tiene miedo a ningún enemigo" y aseguró que su país "se defenderá". "La guerra ha durado ocho años y nos hemos hecho más fuertes", subrayó Zelenski, quien añadió que "nos defenderemos el 16 de febrero, el 17 de febrero, en marzo, abril, septiembre y diciembre".