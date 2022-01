El presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski, ha llamado a Occidente a no alentar el pánico sobre un inminente ataque por parte de Rusia y ha señalado que no considera que "la situación sea más tensa que antes". Además, el mandatario ha advertido de las consecuencias económicas que tienen para Ucrania este tipo de mensajes.

"Pensamos que debe haber un enfoque equilibrado. No estoy diciendo que (Joe Biden) esté influenciando a los medios estadounidenses, pero la política mediática tiene que ser equilibrada", ha afirmado Zelenski. "¿Tenemos tanques en las calles? No. Pero la sensación es esa si no estás aquí", ha recalcado.

Las declaraciones del mandatario llegan después de que el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, también haya pedido calma y asegurara que la situación es comparable a la escalada militar protagonizada por Moscú en abril de 2021.

"Pánico económico" Zelenski ha admitido que el número de militares rusos "ha aumentado, pero es algo de lo que hablé a principios del año pasado, cuando Rusia realizó ejercicios militares que desembocaron en un gran aumento de tropas". El presidente también ha advertido de que no se puede decir que "la guerra será en febrero". "Es algo psicológico. Creo que Rusia solo quiere que la gente crea que están ahí", ha indicado el mandatario, quien ha agradecido el apoyo de Estados Unidos, pero ha advertido de que "diferentes informaciones de diferentes fuentes no pueden confundir a nuestro Estado, porque comienza el pánico económico". Biden promete al presidente de Ucrania una "respuesta decisiva" si Rusia invade el país "A nivel económico tenemos que estabilizar primero la economía de nuestro país. Esas señales que dicen que mañana habrá una guerra ha creado pánico en los mercados, en el sector financiero. ¿Cuánto le cuesta esto a nuestro país? Es lo que hay que entender", ha recalcado Zelenski, quien ha detallado que "desde que empezó a hacerse esta cobertura informativa, casi 12.500 millones en inversiones se han ido de Ucrania". "El precio que está teniendo que pagar Ucrania es muy caro por esa política de información que es desequilibrada", ha añadido.