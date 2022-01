Los presidentes de Francia y Rusia, Emmanuel Macron y Vladímir Putin, han mantenido este viernes una conversación telefónica sobre la crisis en Ucrania, cuyo contenido aún no se ha revelado.

Fuentes del Elíseo, citadas por Efe, han asegurado que se informará más tarde y que Macron tiene previsto hablar también con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Según la versión del Kremlin, Putin se ha quejado a Macron de que Occidente no ha tenido en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia, entre ellas, que la OTAN no continúe su expansión hacia el Este y que no se despliegue armamento ofensivo cerca de las fronteras rusas, además del repliegue de la infraestructura militar aliada a las posiciones de 1997.

No obstante, ambos han acordado continuar el diálogo sobre una variedad de asuntos concernientes a la seguridad europea.

Francia intenta desescalar la tensión con Ucrania y abrir una vía de diálogo con Moscú. El pasado miércoles se produjo en París un encuentro de asesores de los líderes de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania, el llamado "formato de Normandía".

El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, ha anunciado que viajará "muy pronto" a Ucrania junto con su homólogo alemán para intentar desactivar una situación que ha calificado de "muy grave" y "muy tensa". Le Drian cree que "hay riesgo" de que Rusia invada a su vecino.

Washington ha solicitado que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna públicamente el próximo lunes 31 de enero para discutir "la amenaza a la paz y la seguridad internacionales que supone la acumulación de fuerzas rusas en la frontera de Ucrania".