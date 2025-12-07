Al menos tres personas mueren ahogadas tras ser arrastradas por las olas en la costa sur de Tenerife
- El Gobierno de Canarias mantiene activada en los últimos días la prealerta por fenómenos costeros
- Hace un mes, tres personas murieron ahogadas en Tenerife en distintos incidentes por golpes de mar
Tres personas han fallecido este domingo víctimas de un golpe de mar en una piscina natural en la zona de Los Gigantes, en la costa sur de Tenerife, han informado fuentes del Centro Coordinador de Emergencias 112, que han indicado que hay además dos heridos.
Los fallecidos son un hombre de 35 años, una mujer de 55 años y un hombre cuya edad no ha sido confirmada.
Otra mujer ha sido recuperada de parada cardiorrespiratoria y trasladada en helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Nuestra Señora de La Candelaria.
Además, una mujer de 39 años ha sufrido un traumatismo moderado y ha sido trasladada en ambulancia del SUC al hospital Hospiten Sur y otra ha sido atendida en el lugar.
Salvamento Marítimo mantiene una embarcación en la zona por si hubiera más víctimas en el mar, aunque no se ha reportado ninguna persona desaparecida.
Varias personas salieron del mar por sus medios
El suceso se ha producido en la piscina natural de Acantilado de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide, poco antes de las 16.07 horas de este domingo.
A esa hora se recibió un aviso en el Centro Coordinador de Emergencias de que varias personas habían caído al agua arrastradas por un golpe de mar.
El primer medio en llegar a la zona fue el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, que rescató a una persona ilesa y a un varón fallecido. Por medios acuáticos fueron rescatadas otras tres personas: dos mujeres, una de ellas fallecida, y un varón también fallecido. Varias personas que habían sido arrastradas por el oleaje salieron por sus medios.
En el despliegue ha participado el Consorcio de Bomberos de Tenerife, Salvamento Marítimo, con una embarcación Salvamar y el Helimer, un helicóptero medicalizado, y cinco ambulancias del Servicio de Urgencias canario, un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y un médico de urgencias de Atención primaria y La Policía Local. Asimismo, han intervenido servicios de salvamento de playas con motos acuáticas.
La isla de Tenerife ya vivió otra jornada trágica el pasado 8 de noviembre, cuando tres personas murieron ahogadas en distintos incidentes por golpes de mar y quince más resultaron heridas.
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene activada en los últimos días la prealerta por fenómenos costeros.