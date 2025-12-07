Al menos tres personas mueren ahogadas tras ser arrastradas por las olas en la costa sur de Tenerife

Tres personas han fallecido este domingo víctimas de un golpe de mar en una piscina natural en la zona de Los Gigantes, en la costa sur de Tenerife, han informado fuentes del Centro Coordinador de Emergencias 112, que han indicado que hay además dos heridos.

Los fallecidos son un hombre de 35 años, una mujer de 55 años y un hombre cuya edad no ha sido confirmada.

Otra mujer ha sido recuperada de parada cardiorrespiratoria y trasladada en helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Nuestra Señora de La Candelaria.

Además, una mujer de 39 años ha sufrido un traumatismo moderado y ha sido trasladada en ambulancia del SUC al hospital Hospiten Sur y otra ha sido atendida en el lugar.

Salvamento Marítimo mantiene una embarcación en la zona por si hubiera más víctimas en el mar, aunque no se ha reportado ninguna persona desaparecida.