DIRECTO, última hora política hoy: El Congreso suspende a Ábalos como diputado tras confirmar el Supremo su procesamiento
- Es la última sesión de control antes de Navidad y la primera sin Ábalos como diputado
Este miércoles se ha celebrado en el Congreso de los Diputados la última sesión de control al Gobierno antes del parón legislativo por Navidad. El Pleno ha estado marcado por la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados. Además, ha sido la primera sesión sin el exministro de Transportes y diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, tras su ingreso en prisión.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha respondido a preguntas del secretario general del PP, Miguel Tellado, que "discrepa" con la sentencia al fiscal general y que "las dudas que tenía" tras conocer el fallo se mantienen.
19:20
AMPLIACIÓN: El Congreso suspende de sueldo y derechos parlamentarios a Ábalos
La nueva situación del exministro se podrá observar ya en la sesión plenaria de este jueves: Ábalos ya no podrá votar en ninguno de los puntos del orden del día. Quien fuera también secretario de organización del PSOE sí mantendrá el acta de diputado.
Por Àlex Cabrera.
19:18
Sánchez pide una paz real y no un alto el fuego "de cartón piedra" en Palestina
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este miércoles con su homólogo palestino, Mahmoud Abbas, en su segunda visita a España desde que el Gobierno reconoció oficialmente el Estado de Palestina, el 28 de mayo de 2024.
Sánchez ha pedido que el alto al fuego sea "real, no de cartón piedra". "Para construir la esperanza necesitamos una paz de verdad", ha dicho el jefe del Ejecutivo.
Abbas ha reiterado su agradecimiento "al Gobierno y al pueblo" español "por su postura política y humanitaria valiente y por el constante apoyo".
19:11
El PP pide a Sánchez que retire el estatuto marco de Sanidad ante la huelga de médicos
El PP ha pedido al Gobierno que retire la reforma del estatuto marco del Ministerio de Sanidad, y ha acusado a su titular, Mónica García, de "poner en jaque" a la sanidad pública por las consecuencias de la huelga de médicos.
Fuentes del PP han salido al paso tras esta jornada de paro convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) para rechazar la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud y reclamar un estatuto propio que recoja las particularidades de su ejercicio profesional.
"Desde el Partido Popular le exigimos que deje de tomar el pelo a los profesionales sanitarios, de perjudicar a los pacientes que ven cómo sus citas se retrasan y de poner en jaque a la sanidad pública. Es imprescindible que retire el borrador del Estatuto Marco y se reinicien las negociaciones desde cero, con rigor, consenso y diálogo real con todas las partes", han expresado las fuentes.
Para el PP, la actuación de Mónica García demuestra "su desesperación ante una huelga de la que es la única responsable". "Lo único que ha aprendido es a mentir como hace el ‘número uno’ de la mentira, Pedro Sánchez", han agregado.
19:05
La Mesa del Congreso aprueba la suspensión de Ábalos, que ya no podrá votar
La Mesa del Congreso ha aplicado el reglamento de la Cámara Baja y ha suspendido de sueldo y derechos parlamentarios a José Luis Ábalos, después de que este miércoles el Tribunal Supremo haya desestimado los recursos presentados por su defensa y la de Koldo García contra el auto de procesamiento dictado por el juez sobre el caso de los contratos por la compra de mascarillas.
La nueva situación del exministro se podrá observar ya en la sesión plenaria de este jueves: Ábalos ya no podrá votar en ninguno de los puntos del orden del día. Quien fuera también secretario de organización del PSOE sí mantendrá el acta de diputado.
19:02
Leire Díez pasará a disposición judicial el viernes
Según fuentes jurídicas han confirmado a RTVE que Leire Díez y el presidente de la SEPI, detenidos esta tarde, pasarán a disposición judicial el viernes ante el juez Antonio Piña de la Audiencia Nacional.
El entorno de la exmilitante socialista confirman que continúa retenida en Tres Cantos y que todavía no le han tomado declaración, algo que previsiblemente sucederá mañana o el próximo viernes. La abogada defensora de Leire Díez estaría a la espera de novedades, pero no en Tres Cantos.
18:37
Alegría dice que Azcón "ha mordido la mano tendida" para aprobar los presupuestos
La portavoz del ejecutivo, Pilar Alegría, se ha reunido este miércoles con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, para intentar alcanzar un acuerdo de cara a la aprobación de presupuestos en la comunidad. Tras ese encuentro, la aragonesa ha dicho le ha dado los votos para aprobar el techo de gasto de Aragón pero Azcón "ha mordido" la mano tendida. “Entre Vox y el adelanto electoral hay un camino”, ha dicho Alegría.
Preguntada por el caso Salazar, la portavoz del ejecutivo ha reiterado "no me duele en prendas reconocer mis errores". Y se ha referido al viaje a Galicia del presidente aragonés el pasado verano, cuando se produjeron intensas tormentas en la comunidad. Alegría ha criticado que "Azcon que estuviera en Galicia con un coche oficial cuando más le necesitaban los aragoneses". "No quiso explicarlo en el parlamento cuando se lo pedimos", ha concluído.
Respecto a la denuncia de acoso contra el presidente de la diputación de Lugo, Alegría ha defendido que "el PSOE siempre ha actuado con contundencia y siempre al lado de las víctimas".
18:26
Muñoz (PP): "El día de hoy está siendo absolutamente dantesco”
La portavoz del PP, Ester Muñoz, se ha pronunciado en los pasillos de la Cámara Baja sobre las últimas novedades relacionadas con la dimisión de José Tomé y la detención de Leire Díez. "Entiendo la cara que tenía ayer Sánchez de preocupado", y ha continuado “el día de hoy está siendo absolutamente dantesco”.
Muñoz ha definido a Leire Díez como “la mujer socialista que nadie conocía y que se reunía con todos”. “Con el ritmo de escándalos que llevamos, del PSOE no van a quedar ni las raspas” y “las cárceles se van a quedar pequeñas”, ha dicho. “Un gobierno en descomposición que se va a apagando poco a poco”, ha insistido.
Sobre este el caso de acoso en Lugo, ha dicho que es “similar a los que había que se ocultaron y taparon”. Muñoz afirma que está “esperando esas denuncias”. “Dicen que a cambio de sexo se podía conseguir trabajo”, ha dicho, “el modus operandi es el mismo en el PSOE”. “Crea canales para las denuncias y eso sirve para que las tapen”, ha dicho. “Y hay fuentes que cuentan que dirigentes socialistas se han reunido con las mujeres para que no denuncien”.
18:13
Santiago (Sumar): "PP y Vox tienen más casos de corrupción"
El diputado de Sumar Enrique Santiago ha respondido a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados sobre la detención de la exmilitante socialista Leire Díez. Según Santiago "PP y Vox tienen más casos de corrupción".
Para el diputado de Sumar por la provincia de Córdoba "mientras que lo que sea de particulares sea de particulares...". Y ha continuado, "si cruza la línea y se habla de financiación de partidos estamos hablando de otra cosa".
18:07
Tellado (PP): "El partido de Sánchez y del feminista Salazar hoy ha hecho triplete"
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados ha reaccionado en la red social X a las últimas noticias sobre las acusaciones de acoso sexual contra el presidente de la diputación de Lugo y su posterior dimisión y suspensión cautelar de militancia y también a la detención de la exmilitante socialista Leire Díez.
Según Miguel Tellado, "el partido de Sánchez y del feminista Salazar hoy ha hecho triplete". "Las cárceles de España van a empezar a quedarse pequeñas. No hay hueco para tanto delincuente de la mafia sanchista", ha dicho.
"El partido de Sánchez y del feminista Salazar hoy ha hecho triplete.
El día en que ha dimitido el presidente de la Diputación de Lugo, acusado de acoso sexual, han sido detenidos por fraude en contratos públicos la fontanera de la cloaca, Leire Díez, y quien fue mano derecha de…"
17:52
Torró (PSOE): "Ni ha habido ni habrá impunidad"
La secretaria de organización y acción electoral del Partido Socialista, Rebeca Torró, ha reaccionado a la última acusación de acoso sexual contra un dirigente del PSOE en la red social X.
Según Torró, "la violencia machista es incompatible con los valores del Partido Socialista. Vamos a seguir actuando con contundencia y protegiendo a las víctimas".
"La violencia machista es incompatible con los valores del Partido Socialista. Vamos a seguir actuando con contundencia y protegiendo a las víctimas.
Ni ha habido ni habrá impunidad."
17:37
El Partido Socialista de Galicia exige a Tomé que entregue sus actas como diputado por Lugo y alcalde Monforte de Lemos
Tras la dimisión del presidente de la diputación provincial de Lugo, José Tomé, que ha sido denunciado por acoso sexual, el PSOE confirma que ha iniciado, en coordinación con el Partido Socialista de Galicia, el procedimiento para suspender cautelarmente la militancia de Tomé.
Fuentes del PSOE informan que ha exigido a Tomé que entregue sus actas como diputado de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos. Y han avanzado que admitirán la petición del PSdG para nombrar una Comisión Gestora en provincia de Lugo.
El PSOE ha confirmado que el recibió la denuncia y diversos testimonios del caso el lunes por la tarde e inmediatamente se iniciaron el trámite de análisis y contraste. El expediente seguirá su curso hasta concluir con un informe de conclusiones.
El Partido Socialista insiste en que “no minimiza la gravedad del acoso y no protegerá jamás a quienes lo practiquen”, aunque respeta la presunción de inocencia y los protocolos establecidos.
17:11
Tomé, denunciado por acoso presenta su "dimisión" como presidente de la Diputación de Lugo para no perjudicar al PSOE
José Tomé, presidente de la diputación de Lugo, ha anunciado que presentará su dimisión voluntaria tras conocerse que el Partido Socialista recibió el pasado lunes una denuncia de acoso contra él por su canal interno.
También pedirá la suspensión cautelar de militancia del PSOE "para no perjudicar al partido hasta que se resuelva el expediente".
José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, tras ser denunciado por acoso: "¿Usted nunca manda whatsapps o ninguna broma a un amigo o a ningún compañero? (...) Acosar jamás"
https://t.co/wIMPtOsyLR pic.twitter.com/8tCUggreBf
16:59
La portavoz del PSOE recuerda que Díez ya no es militante: “Es el tiempo de la justicia”
La detención de la exmilitante socialista Leire Díez ha llegado con el pleno del Congreso de los Diputados en marcha. Desde los pasillos del hemiciclo, la portavoz socialista Montse Mínguez recordado a los periodistas que Díez ya no es militante del PSOE y ha insistido que “respetamos la labor de la justicia”.
Desde el ejecutivo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho que acababa de salir del pleno y no conocía la noticia. Lo mismo ha afirmado el diputado socialista Rafael Simancas.
Fuentes del Partido Popular han reaccionado de forma irónica: "para ser una cortina de humo y no haber nada...".
En unos minutos ampliarán la información.
16:29
Detenida la exmilitante socialista Leire Díez
Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a RTVE la detención de la exmilitante socialista Leire Díez. Se encuentra en los calabozos de Tres Cantos, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). También está detenido el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández.
Según ha podido saber RTVE por fuentes de la investigación, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, dirige esta nueva investigación secreta, que deriva de la trama de Servinabar, empresa vinculada a Santos Cerdán. La operación, en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción, está bajo secreto de sumario.
Leire Díez también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid. El pasado 11 de noviembre el magistrado Arturo Zamarriego le tomó declaración por, presuntamente, ofrecer favores a cambio de información contra miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.
15:40
El Supremo desestima el recurso de Ábalos y la Mesa decidirá sobre el voto telemático
El Tribunal Supremo ha desestimado íntegramante el recurso de apelación interpuesto por José Luis Ábalos contra el auto del instructor, de fecha 3 de noviembre de 2025, que mandaba continuar el procedimiento por los trámites del Procedimiento Abreviado. Así lo ha notificado el Alto Tribunal al Congreso de los Diputados.
Tras confirmarse que el auto adquiere firmeza, la Mesa del Congreso se reunirá esta tarde para decidir si la petición del diputado del grupo Mixto para votar de forma telemática cumple los requisitos, o no, que establece el Reglamento de la Cámara.
La reunión se celebrará en el Salón de Ministros del Congreso cuando finalice el pleno.
15:02
Vox invita al Gobierno a "clausurar" el Ministerio de Igualdad ante las denuncias de abusos en el entorno del PSOE
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha invitado al Gobierno a "clausurar de manera inmediata" el Ministerio de Igualdad porque el PSOE "ha demostrado no ser solo una organización corrupta, sino una organización de auténticos depredadores sexuales", ha dicho según recoge Europa Press.
"Un Partido Socialista que tiene ministros que han contribuido al negocio de la prostitución y que tiene asesores en el Gobierno de España que son acosadores sexuales, es decir, esos que se llenaban la boca de defender a las mujeres y de ser los más feministas de la historia de España han resultado ser la mayor amenaza para las mujeres", ha manifestado este miércoles en Cáceres.
14:52
Sumar Galicia exige la "dimisión inmediata" de José Tomé
El Movemento Sumar Galicia ha exigido "la dimisión inmediata" del presidente de la Diputación de Lugo y secretario general del PSdeG en esa provincia, José Tomé, "ante las graves denuncias de acoso sexual que se están conociendo".
La presidenta del Movemento Sumar Galicia, Verónica Barbero, ha afirmado que “lo que está ocurriendo en la Diputación —de Lugo— no es un caso aislado, es la prueba de una estructura de poder machista que operó durante años con total impunidad”.
De hecho, ha calificado la situación como "inadmisible y profundamente indecente" y ha denunciado que “la institucionalización del silencio y la protección de los agresores se convirtieron en una forma más de violencia contra la mujeres”.
14:49
Fecoval reclama un "mando único" a Gobierno y Consell para la reconstrucción postdana
La Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunidad Valenciana (Fecoval) ha manifestado este miércoles su "preocupación" por la "enorme falta de avance" en la reconstrucción de los municipios afectados por la dana, "pese a que el Gobierno central habilitó un paquete extraordinario de 1.750 millones de euros con el objetivo de restablecer todos los servicios municipales dañados".
Según ha informado la entidad en un comunicado, estos fondos se transfirieron directamente a las entidades locales y se reforzaron con el apoyo de las empresas públicas Tragsa y Vaersa.
"Pese a que la arquitectura administrativa parecía, por tanto, diseñada para actuar con rapidez, la realidad es que, transcurrido más de un año desde la catástrofe y seis meses desde la llegada de los fondos, únicamente se ha licitado un 2,8% del presupuesto", ha señalado la organización.
14:42
Pérez Llorca pedirá a Sánchez "coordinación" en la reconstrucción postdana
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, reclamará el próximo día 17 al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "entendimiento, diálogo y coordinación" para afrontar la reconstrucción tras la dana, y ha asegurado que su antecesor, Carlos Mazón, no era el culpable de que no hubiese una buena relación entre ambos ejecutivos.
Pérez Llorca ha hecho estas declaraciones este miércoles en Castellón, donde ha asistido a un acto de la patronal turística Hosbec, y ha respondido así sobre la próxima reunión con Sánchez, en la Moncloa, para abordar la necesidad de una mayor colaboración entre las administraciones públicas para la reconstrucción tras la dana.
Según el president, la primera cuestión que trasladará a Sánchez es la necesidad de coordinación en las labores de reconstrucción tras la dana, ya que "no se puede entender que después de tanto tiempo" desde que ocurrió la tragedia de la dana "no se reúnan las administraciones para coordinarse".
14:34
El PPdeG insta a PSOE a dar explicaciones sobre la denuncia a Tomé y pide "coherencia" al BNG
El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha instado al PSOE a dar explicaciones sobre las acusaciones de acoso sexual contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y ha pedido "coherencia" al BNG y que no continúe en gobiernos que "amparan conductas violentas y protegen a los agresores".
Así se ha pronunciado el popular según recoge Europa Press en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces del Parlamento, donde ha señalado que el PPdeG espera "explicaciones claras y contundentes" sobre estas "gravísimas acusaciones" en el canal interno del PSOE.
Unas acusaciones que, tal y como ha apuntado Pazos Couñago, "llegaron a altos responsables del socialismo gallego sin que hasta el momento dieran explicaciones" sobre su "nula intervención en el asunto" cuando, ha añadido, "deberían ser los principales defensores de esas mujeres presuntamente acosadas".
14:19
Ábalos solicita al Congreso autorización para ejercer su derecho al voto de forma telemática
El diputado del Grupo Mixto, exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha anunciado que pedirá a la Mesa del Congreso autorización para ejercer su derecho al voto de forma telemática desde la cárcel donde se encuentra de forma provisional por el caso Koldo sobre las presuntas irregularidades en los contratos públicos adjudicados durante la pandemia.
Así lo afirma a través de un mensaje en redes sociales en el que detalla que quiere ejercer su derecho al voto en las sesiones previstas en la Cámara Baja este miércoles y jueves.
Dado que sigo siendo diputado con todos mis derechos, deberes y prerrogativas parlamentarias intactas, he solicitado a la Mesa del Congreso autorización para ejercer mi derecho al voto de forma telemática en las sesiones de hoy (en caso de producirse) y mañana 11 de diciembre, en… pic.twitter.com/0VU0UrYJC1
En un mensaje ublicado en X, que acompaña de la solicitud presentada, Ábalos dice que "el ejercicio de la representación popular de un diputado electo en el órgano legislativo mediante su voto es fundamental en una democracia plena como la nuestra" y que la "posibilitación de su ejercicio es clave para el papel legislativo en la aprobación de leyes y de control del gobierno".
14:17
Si Tomé no dimite, el BNG saldrá del Gobierno de la Diputación de Lugo
El Vicepresidente de la Diputación de Lugo, Efrén Blanco, ha anunciado este miércoles que el BNG saldrá del Gobierno de la Diputación de Lugo si su presidente José Tomé, del PSOE, no dimite tras las denuncias de acoso sexual o no es apartado de la Presidencia de la institución.
Tomé, que también es secretario general del PSOE en la provincia de Lugo, ha calificado de "falsas" las denuncias contra él por supuesto acoso a mujeres, que ha asegurado desconocer, y ha anunciado que emprenderá acciones legales para defender su "honor".
14:09
El BNG pide la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo: "O dimite, o tiene que ser apartado"
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado tras conocer las denuncias por acoso sexual contra el presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé, que todo lo que se va conociendo produce un "tremendo asco, indignación y repulsión", ver como de nuevo, "hay mujeres que sufren violencia machista".
En declaraciones a los medios tras una reunión con el vicerrector y decanas y decanos del campus de Ourense, Pontón ha dicho que las denuncias realizadas “son de mucha gravedad” y producen indignación. “A mí como mujer, me producen una indignación tremenda que a estas alturas de nuestra vida veamos como hay quien cree que por estar en un cargo que le da poder, puede abusar de las mujeres”, ha señalado según un comunicado del partido.
“La impunidad tiene que acabarse en este ámbito y pensamos que la situación es insostenible y que el presidente de la Diputación de Lugo, o dimite, o tiene que ser apartado de sus cargos, porque es evidente que después de acusaciones tan grabes no puede seguir ahí ni un minuto más”, ha reclamado Pontón.
13:54
Vox denuncia a la asociación juvenil Revuelta por desviar fondos recabados durante la dana
Vox ha denunciado a la organización juvenil Revuelta, próxima al partido, por desviar supuestamente fondos recaudados para ayudar a los damnificados por la dana y por irregularidades en su gestión económica y funcionamiento.
La denuncia ha sido presentada ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un organismo creado recientemente para proteger a las personas que faciliten información sobre fraudes y corrupción.
Fuentes del partido han confirmado que la denuncia fue registrada de forma simultánea a la presentada el pasado 30 de noviembre ante la Fiscalía por el vicepresidente Revuelta y asesor de Vox en el Parlamento Europeo, Arturo Villarroya, y otro miembro de la Junta Directiva, Javier Esteban Bejarano.
13:44
El Alto Tribunal desestima los recursos de apelación de Ábalos y Koldo
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado este miércoles los recursos de apelación presentados por los investigados José Luis Ábalos y Koldo García contra el auto del 3 de noviembre dictado por Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo en el TS.
Mediante este auto, acordó el pase a procedimiento abreviado en causa que sigue contra ellos y contra el empresario Víctor de Aldama por varios delitos.
13:39
El Supremo confirma el procesamiento de Ábalos y Koldo García y los acerca al banquillo en el caso mascarillas
El Tribunal Supremo ha avalado los indicios por los que el juez Leopoldo Puente propuso sentar en el banquillo al exministro de Transportes y diputado José Luis Ábalos por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas en el que será el primer juicio del caso Koldo.
La Sala de Apelación ha confirmado el procesamiento de Ábalos, en prisión preventiva desde el 27 de noviembre, de su ex asesor Koldo García y del presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, por delitos como organización criminal, cohecho o malversación.
13:04
Juanma Moreno avanza que el alcalde de Algeciras "dará explicaciones" ante la denuncia por acoso
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró este miércoles en Bruselas que desconoce la denuncia por acoso que el PSOE de Algeciras ha elevado hoy a la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el alcalde de la localidad, el popular José Ignacio Landaluce, y añadió que está convencido que el edil "dará explicaciones".
El PSOE ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo al también senador del PP José Ignacio Landaluce, "por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso sexual y/o abuso sexual".
12:59
El PSOE denuncia ante la Fiscalía del Supremo al alcalde de Algeciras por acoso sexual y este se da de baja del PP
El PSOE ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo al alcalde de Algeciras y senador de PP, José Ignacio Landaluce, "por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso sexual y/o abuso sexual". Tras conocerse esta denuncia, Landaluce ha anunciado su suspensión temporalmente de militancia del partido para "defender su honor".
12:57
Sánchez recibirá a Pérez Llorca en Moncloa el 17 de diciembre
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá en el Palacio de la Moncloa al recién investido presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, este 17 de diciembre.
12:34
El BOE publica el cese de Antonio Hernández y de Álvaro García Ortiz
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado en la mañana de este miércoles el cese de Antonio Hernández, mano derecha de Francisco Salazar durante su etapa en Moncloa, de su cargo como director del departamento de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Junto al suyo, también ha publicado el cese del ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, inhabilitado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos reservados contra el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador.
12:17
El presidente de la Diputación de Lugo niega las acusaciones de acoso: "Es falso"
El presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé (PSOE), ha negado las acusaciones de acoso. "Es falso", ha afirmado en declaraciones ante los medios de comunicación.
"No hay ninguna prueba ni la puede haber porque no es verdad. Tomaremos las acciones legales que procedan. No puedo entrar en polémicas. Supongo que se sabrá la verdad", ha afirmado Tomé.
11:50
José Tomé tacha de "falsa" la denuncia por presunto acoso sexual: "Las acusaciones son gravísimas"
El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha negado que la denuncia por presunto acoso sexual sea cierta: "Lo que se dice es falso, no sé de qué se me acusa".
Así se ha pronunciado después de haber sido acusado a través del canal interno de denuncias del PSOE de acoso sexual. "Las acusaciones son gravísimas, y tengo que tomar medidas para restituir mi honradez y mi honor", ha explicado.
Junto a esto, ha asegurado que no ha tenido acceso a la denuncia que se ha interpuesto en el PSOE: "No tengo conocimiento de nada, ni interno ni externo, de estas denuncias".
11:43
Bolaños afirma que "discrepa" con la sentencia a García Ortiz: "Las dudas que tenía se mantienen"
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo, que condena al que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que "discrepa" con la misma y que "las dudas que tenía" se mantienen.
Lo ha dicho en respuesta a una pregunta del diputado del PP Miguel Tellado, que ha calificado la sentencia del Supremo de "demoledora" y que, a su juicio, ha puesto al fiscal general del Estado en el sitio "de los delincuentes", "condenado, inhabilitado, fulminado" y ha reprochado que el presidente del Gobierno estuviera ayer en un acto de partido "atacando al Tribunal Supremo y defendiendo al condenado".
11:27
Teresa Peramato promete su cargo como nueva fiscal general del Estado ante Felipe VI
Teresa Peramato Martín ha prometido este miércoles su cargo ante el rey como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela.
Una ceremonia a la que han asistido los máximos representantes de los poderes del Estado, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; y la del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, además del ministro de Justicia, Félix Bolaños, como notario mayor del Reino.
11:25
El PSOE recibió el lunes una denuncia por acoso en su canal interno contra el presidente de la Diputación de Lugo
El PSOE recibió el lunes por la noche una denuncia por acoso en su canal interno contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, según han confirmado a RTVE fuentes socialistas. Estas mismas fuentes aseguran que el órgano del partido contra el acoso ya está trabajando en esta denuncia.
Según adelantó Cuatro, se trataría de seis mujeres las denunciantes que pusieron los hechos en conocimiento de la Dirección socialista gallega, pero fuentes del PSdG niegan que conocieran esas denuncias, y recuerdan que si las han comunicado a través del canal antiacoso del partido, a ellos no les llegan porque es un canal anónimo.
11:18
EL PSOE sostiene que "lo importante" es que las mujeres denuncian
Fuentes del PSOE en Ferraz han asegurado, tras conocerse la denuncia por acoso sexual contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que lo "importante" es que las mujeres están denunciando.
"Afortunadamente, existe un canal interno y lo están usando", han explicado, para añadir que en otros partidos como el PP no saltan casos "porque ni siquiera tienen un protocolo antiacoso.
11:15
EL PSOE de Galicia no plantea medidas disciplinarias contra Tomé
El PSOE de Galicia no se plantea, de momento, abrir medidas disciplinarias contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.
El dirigente socialista ha sido denunciado de forma anónima por presunto acoso sexual a través del canal interno del PSOE.
11:07
El PSOE denuncia ante la Fiscalía del Supremo al alcalde de Algeciras por acoso sexual
El PSOE ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo al alcalde de la localidad gaditana de Algeciras, el también senador del PP José Ignacio Landaluce, "por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso sexual y/o abuso sexual".
11:06
Patxi López afirma que "no hay por dónde coger" la sentencia a García Ortiz
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "no hay por dónde cogerla". Asimismo, considera que "no cabe en los anales del Derecho de ningún país democrático decente".
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerado la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un "atropello con interferencia política no digna de un Estado de Derecho".
Por su parte, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha tachado de "despropósito" la sentencia: "Como demócrata, denuncio que se condena a una persona inocente".
10:53
10:46
Patxi López sobre nuevas denuncias de acoso: "Todos serán apartados con contundencia"
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que todos los casos de presunto acoso sexual de miembros del PSOE están fuera de los principios y valores de la formación y ha subrayado que todos los supuestos acosadores serán "apartados con contundencia".
Así se ha pronunciado López en declaraciones a periodistas a su llegada a la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde se ha referido a los presuntos casos de acoso sexual que empezaron con las denuncias internas a Paco Salazar y a las que ahora se han unido nuevas denuncias contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.
10:41
El PSOE asegura que el órgano contra el acoso ya "trabaja" en la denuncia de acoso en Lugo
Fuentes del PSOE han asegurado que el órgano contra el acoso del partido ya está "trabajando" en la denuncia de Lugo que se recibió a través del canal interno de los socialistas.
El lunes, el PSOE recibió una denuncia por el canal interno contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Al ser anónima, las fuentes no pueden detallar si en la denuncia se incluyen las "voces" de una o más mujeres.
10:36
Urtasun considera la sentencia al fiscal general "un atropello" con "interferencia política"
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerado la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un "atropello con interferencia política no digna de un Estado de Derecho".
"No nos parece una sentencia seria", ha explicado, para añadir que "es un acto de fe, más que una sentencia".
10:27
Rufián pide "valentía" a Sánchez: "Porque, si no, llega Abascal a caballo"
El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, le ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "saque a la comida del mercado especulativo" junto con la vivienda: "Quien quiera hacerse rico que no lo haga ni con casas ni con comida". Para ello, ha propuesto un "tope" a los precios de los productos de alimentación y la creación de distribuidoras públicas para adquirir comida".
"No les pido que sean valientes. Les pido que sean inteligentes, porque si no llega a Abascal a caballo", ha añadido Rufián.
El presidente le ha respondido que España "es la primera economía de Europa" con mayor creación de empleo: "El problema lo tenemos de fondo con los gobiernos autonómicos que no creen en este modelo de bienestar".
-
Óscar López asegura que el PSOE tramitará la denuncia de acoso en Lugo
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha dicho en los pasillos del Congreso, al ser preguntado por la denuncia de acoso en la Diputación de Lugo que no lo conoce pero el PSOE tiene sus protocolos y se alegra de que "las mujeres lo usen". López ha señalado que el PSOE tramitará la denuncia, no conoce el caso pero "lo importante es que se denuncie".
Y sobre los reproches de ERC dice que "seguro que siempre se puede ir más rápido", pero el PSOE ha sido claro. "Que se actúe y denuncie", ha afirmado.
Sobre la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado ha insistido en que el Gobierno acata el fallo y ha insistido en que conoce "guiones de Hollywood con más creativos".
10:17
Vox ve al PSOE "sumido en la corrupción" y pregunta a Bolaños cuál va a ser la "próxima cesión" a Bildu
La portavoz de Vox, Pepa Millán, ha preguntado a Félix Bolaños, qué pueden esperar los españoles para el año que viene, a lo que Bolaños le dice primero que parece que consideran "inhábil" el mes de diciembre y se pregunta qué va a votar PP y Vox a la actualización de las pensiones.
Millán ve a un PSOE "sumido en la corrupción y que ahora cuenta con el primer fiscal general condeado por servir al Gobierno del que depende". Por eso cuando habla de "independencia judicial no pueden más que reirse". "¿Qué contiene el pacto de investidura con Bildu, cuál va a ser la próxima cesión?".
10:12
Abascal dice que Sánchez "genera más tramas que Netflix" y le acusa de usar Moncloa como su "guarida"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, genera más tramas que Netflix y le ha acusado de utilizar el Palacio de la Moncloa como su "guarida".
Ha sido en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, en la que Abascal le ha preguntado a Sánchez qué balance hace de su acción de Gobierno. Para el líder de Vox, el último año de Gobierno ha estado marcado por la corrupción, la ruina y colapso de los servicios públicos, la inmigración "masiva" y la traición a los españoles.
10:11
9:58
Gamarra acusa a Bolaños de "regresión democrática" y el ministro dice: "El mayor peligro es que el PP sea el siervo de Vox"
La diputada del PP, Cuca Gamarra, dice al ministro Félix Bolaños que lo que las mujeres esperaban era que el PSOE "no perdiera sus denuncias", en referencia a la desaparición de la plataforma del partido de los hechos que habían denunciado sobre Paco Salazar. "Seremos las mujeres españolas las que les echemos de este Gobierno no tenga ninguna duda". "Verle a usted aplaudir la independencia del fiscal general es exactamente lo mismo que escuchar a Ábalos decir que es feminista porque es socialista, clavadito". Y le pregunta "qué entiende por ejercicio democrático".
Bolaños le lee unas declaraciones públicas que la docttrina del Supremo "lesiona muy gravemente las competencias que la Constitución y la ley atribuyen al Gobierno" y le recuerdan que las dijeron Azanar y Acebes. "¿En aquel momento no se puede discrepar o solo si los funcionarios persiguen al PP? La libertad de expresión es un derecho sagrado y ya que he mencionado a Aznar, le digo que "quien pueda respetar que respete".
Gamarra cree que el tiempo de Bolaños en el Gobierno se ha caracterizado por la "regresión democrática" y el ministro dice que el "mayor peligro" para la democracia en España es que el PP sea "el siervo de Vox".
9:51
Tellado califica de "demoledora" la sentencia al fiscal general e insta a Bolaños a "irse"
El secretario general del PP y diputado, Miguel Tellado, califica de "demoledora" la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado. "Condenado, inhabilitado, fulminado, ese es su sitio, el de los delincuentes y ahí le ha puesto el tiempo como usted acertadamente predijo [...] es el primer fiscal general de la historia condenado, siguen ustedes batiendo todos los récords, engordando su museo de lo shorrores, de la mano de García Ortiz debería irse usted también que lo ha defendido hasta el final ha hecho un ridículo histórico". Y añade que el presidente del Gobierno "criticaba y atacaba este martes" al Tribunal Supremo.
La sentencia de García Ortiz se cuela en el cara a cara entre Tellado y Bolaños en la sesión de control al Gobierno. https://t.co/gk7Xo5sBgD pic.twitter.com/ldKHbpgijW
El ministro Félix Bolaños responde: "Por supuesto respetamos el fallo, tanto que ya hemos nombrado una nueva fiscal y con ese respeto absoluto le digo que discrepo y las dudas que tenía se mentienen cabía una interpretación más favorable a la presunción de inocencia". Y añade que está de acuerdo con otras cosas que dice la sentencia también dice que el abogado del novio de Díaz Ayuso mandó un correo en el que su cliente reconocía dos delitos fiscales, que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña "mintió abiertamente", y que Álvaro García Ortiz "tiene una trayectoria brillante y dedicación al servicio público".
Tellado le responde que era "tan brillante, tan brillante" el fiscal general del Estado que el Supremo ha decidido "inhabilitarle por delicuente, váyase a tomarle el pelo a otra gente". La sentencia dice que "quebrantó el deber de reserva sin justificación", le recuerda, y dice que no "sabía lo que hacía Ábalos, Santos Cerdán ni sabía lo que hacía Salazar, usted pertenece a un Gobierno que está acabado". Bolaños le insta a llamarle para concertar cita y "renovar los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que obliga la Constitución, ¿o es que van estar ustedes cinco años y medio incumpliéndola?".
9:40
Ester Muñoz acusa al PSOE de "tapar" el caso Salazar y Bolaños responde: "Las mujeres no esperan nada de PP-Vox"
La diputada del PP Ester Muñoz pregunta al ministro de Justicia Félix Bolaños por el nuevo caso de acoso sexual que se ha denunciado en Lugo y le dice que "el acoso es estructural en su partido y en su Gobierno". Le recuerda que con su exasesor Paco Salazar las mujeres "tenían miedo de trabajar", y califica de "repugnante" lo que hacía. El PSOE, dice Muñoz, "lo tapaba" y "¿usted no sabía nada?".
Bolaños dice que comparte que es "repugnante" y le responde que las mujeres "no esperan nada de PP Vox" y en cambio "sí esperan mucho del PSOE". Y que cuando no están a la altura "se decepcionan", mientras a ellos "nada le exigen porque nada esperan". La diputada acusa a Sánchez que es una persona "que ha vivido de la prostitución con naturalidad", y se ha rodeado de personas como Ábalos y Salazar y el ministro reacciona: "Nosotros cuando ha habido una persona acusada de agresión sexual no se le ha despedido entre aplausos como hicieron en el PP de Galicia".
9:34
El PP acusa al Gobierno de perjudicar a España y Albares defiende sus "posiciones que aplaude todo el mundo"
El diputado del PP Carlos Rojas acusa al Gobierno de dañar la imagen de España en el exterior y recuerda que este miércoles la opositora venezolana Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz y "parecen más cerca del dictador". Dice que cuando se marche Maduro se van a saber "muchas cosas". Le recuerda la falta de unos Presupuestos Generales. "Ustedes han puesto en venta la política internacional de España".
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, defiende "las posiciones en política exterior que aplaude todo el mundo que están salvando la dignidad de Europa en Palestina y la coherencia que tenemos con nuestras posiciones en Ucrania". Y le recuerda que este miércoles reciben en Madrid al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas. Y le recuerda que el opositor venezolano Edmundo González "gracias a este Gobierno está en Madrid y no en Caracas",
9:22
Rufián a Sánchez: "Lo que le va a echar de Moncloa va a ser el coste de la vida"
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, pregunta a Sánchez "qué es lo que más le preocupa ahora mismo". El jefe del Ejecutivo dice que "hay muchas cosas" que le preocupan, como la vivienda y la Sanidad pública.
Rufián le propone hacer "una tregua dos minutos de realidad mas alla de Ábalos, Koldo, Salazar...". A la gente "no le da, no le llega y de qué sirve un país que va como un tiro en lo macro si a la gente no le da". Y le pide que "saque la comida del mercado especulativo [...] que tope precios y distribuidoras públicas de alimentación". Si a usted la corrupción "no le va a echar, lo que le va a echar de Moncloa va a ser el coste de la vida y su solución siempre es bajar el IVA".
Sánchez responde que su Gobierno es la primera economía de Europa qué más creación de empleo ha registrado y admite que "queda trabajo por hacer". En los últimos siete años el Ejecutivo ha dado 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas para "todas las políticas vinculadas con los servicios sociales".
9:18
Abascal señala la "inseguridad" de las mujeres y Sánchez responde: "Lo que ofrecen ustedes es pobreza"
El líder del Vox acusa a Sánchez de "haber condenado a los españoles" a la "inmigración masiva" y la "inseguridad", y "muy especialmente a las mujeres, mientras el presidente del Gobierno "intenta olvidarse de quién es Salazar" y "cada vez hay más mujeres a las que se condena en España a vivir en cárceles de tela". Y dice que lo ha hecho todo "de la mano de los enemigos de España" para eludir la acción de la justicia, "para nada más".
Abascal carga contra el entorno de Sánchez y señal al Gobierno por la "ruina y colapso" de los servicios públicos y por la "inseguridad que causa la inmigración": "Esto de la amnesia debe ser algo familiar porque su hermano tampoco recordaba el puesto de trabajo que le habían… pic.twitter.com/Z9WcbKzdB5
Sánchez responde que cree que se le hacen "muy largas estas preguntas" y le recuerda la condena del Tribunal de Cuentas a la Fundación de su partido. "Este Gobierno lo que está haciendo es fortalecer el Estado del bienestar", ha dicho, "lo que sucede es que los gobiernos del PP apoyados por la ultraderecha lo que hacen es cercenar el Estado del bienestar", "recortar la sanidad pública porque "el negocio de la sanidad privada está en las listas de espera de la sanidad pública". Lo que ofrecen ustedes es "pobreza", le ha dicho el jefe del Ejecutivo.
9:10
Feijóo pregunta por Salazar a Sánchez que responde: "El feminismo a todos nos da lecciones"
Feijóo pregunta a Sánchez qué atributos vio en Koldo, Ábalos y Salazar para "convertirlos en hombres de confianza". Sánchez responde que el feminismo "a todos nos da lecciones", y acusa al PP de "abrazarse al error histórico que se llama Vox".
Feijóo a Sánchez: "¿Qué atributos vio en Cerdán, Koldo y Salazar para convertirles en sus hombres de confianza?"
Sánchez a Feijóo: "Lo he dicho en muchas ocasiones. El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero. La gran diferencia entre ustedes y nosotros es que… pic.twitter.com/hJD1jOMIw8"
Y el líder del PP responde que Sánchez: "Usted es uno de ellos". Le ha dicho que echó a Salazar de Moncloa y ahora le han pillado "dando carpetazo a las denuncias". Ahora "todo el mundo sabe que entre el acosador y la acasada usted está con el acosador, ha pasado del hermana yo sí te creo a calladita estás más guapa". El feminismo "no se predica, se practica", ha dicho Feijóo, y "lo peor de todo es su corrupción". "Su tiempo se ha acabado", ha terminado.
Sánchez responde asegurando que el "acoso laboral es un problema estructural sistémico, una de cada tres mujeres mafiesta haber sufrido acoso laboral en el entorno de trabajo y este Gobierno ha aprobado una ley que hace obligatoria aprobar protocolos antiacoso. Y acusa al PP de no haber activado los protocolos en los casos que les han afectado. "Si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal".
9:03
Rufián califica la sentencia condenatoria al fiscal de "despropósito"
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en los pasillos del Congreso, ha calificado de "despropósito" la sentencia condenatoria al fiscal general.
En relación con el caso Salazar ha dicho que "no entiende al PSOE desde hace mucho", los ha llamado "inútiles" y les ha intado a "proteger a las víctimas" que queiran y deban denunciar.
8:59
La magistrada Victoria Rosell ve vulnerada la "presuncion de inocencia"
La magistrada Victoria Rosell cree que la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado vulnera el principio de "presunción de inocencia", ya que no hay pruebas sobre la filtración del correo y en el caso de la nota informativa, es un hecho que no es típico ni antejurídico.
"Si no es típica ni antejurídica no tienes que pasar siquiera a juzgar si es punible", ha dicho Rosell en La Hora de La 1. Y ha añadido que le causa "muchísima más seguridad jurídica y garantía en los derechos fundamentales las explicaciones que hacen las magistradas con su voto particular".
8:55
La Asociación de Fiscales ve "fundamentada" la sentencia condenatoria al fiscal
La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha dicho en La Hora de La 1 que ve "fundamentada" la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Esta fundamentada y todo el respeto para los votos particulares que es minotirario pero debe ser respetado", ha señalado.
Pregutnada por si sería favorable a la expulsión de García Ortiz de la carrera, ha dicho que no desea "nada mal" a su compañero pero cree que "hay que aplicar la norma sin hacer distingos" y que habrá que ver en el momento concreto un análisis para que se proceda por parte de la inspección en el sentido adecuado".
8:47
Feijóo, Abascal y Rufián preguntarán a Sánchez
Además del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntarán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de Vox, Santiago Abascal quien le instará a hacer "balance de gestión" y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le invitará a desvelar "qué es lo que más le preocupa" en este momento de la legislatura en el que ha perdido el apoyo de Junts y cuenta con una mayoría en contra en el Congreso.
Además, el PP y Vox quieren dirigirse al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para el que han presentado un total de cuatro preguntas.
En concreto, la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, intentará que confiese si "cree que es positiva la imagen que proyecta el Gobierno"; el secretario general del partido, Miguel Tellado, se interesará por si comparte con Sánchez "que gobernar es resistir" y la también dirigente 'popular' Cuca Gamarra, le instará a aclarar qué entiende por "ejercicio democrático".
Por su parte, la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, emplazará al ministro a explicar "qué pueden esperar los españoles" del Gobierno el año que viene.
8:37
Caso Koldo: el Senado interroga este miércoles a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la UCM
La comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo interrogará este miércoles al exvicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio. Fue testigo en la causa judicial dirigida por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Doadrio comparecerá a partir de las 11:0 horas de la mañana en la sala Clara Campoamor, según consta en el orden del día. Además del exvicerrector, el PP ha convocado esta semana al empresario Juan Carlos Barrabés, imputado en el marco del caso Begoña Gómez.
8:23
Las claves de la sentencia del caso del fiscal general
Diecinueve días después de anunciar el fallo del caso de Álvaro García Ortiz, el Tribunal Supremo ha publicado la esperada sentencia. A través de 180 páginas, la Sala Segunda razona y afirma que hay "indicios acreditados" de que fue García Ortiz, o alguien de su entorno, quien filtró a la Cadena Ser el correo en el que en el que la defensa de Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitía la comisión de dos delitos fiscales.
Una actuación que, según el alto tribunal, fue de la mano de la nota de prensa que el 14 de marzo de 2024 emitió la Fiscalía para desmontar un bulo, difundido por el jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. En esa información falsa, se atribuía a la Fiscalía la oferta de un pacto de conformidad que había sido retirada posteriormente "por órdenes de arriba", en alusión a la Moncloa.
8:20
Feijóo pregunta a Sánchez por la "credibilidad" de su Gobierno
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "qué credibilidad tiene su Gobierno" y lo hará en la primera sesión de control del Congreso tras la entrada en prisión del exministro socialista José Luis Ábalos, tras los errores asumidos por el propio Sánchez en la gestión del procedimiento abierto en el partido por las denuncias de acoso sexual contra el exasesor de Moncloa Francisco Salazar y un día después de difundirse la sentencia con la que se inhabilita al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
El pasado sábado, en una conversación informal con periodistas el jefe del Ejecutivo asumió "en primera persona" los errores cometidos por el partido, que ha reconocido que no actuó diligentemente ni atendió correctamente a las subordinadas de Salazar en Moncloa que denunciaron el acoso en el canal interno del PSOE. Además, este martes el Gobierno ha cesado a Antonio Hernández, mano derecha del exasesor gubernamental, al que algunas mujeres habían señalado por intentar proteger a Salazar.
8:12
El último pleno de 2025 en el Congreso
El último pleno del año sigue este miércoles y jueves con debates y votaciones clave que permitirán comprobar los apoyos con los que cuenta el Gobierno y mostrarán de nuevo la tensión política que atraviesa el país, con todos los puentes rotos entre el Ejecutivo y la oposición.
Con la campaña electoral extremeña en marcha, será el primer pleno que se celebra con el exministro y diputado José Luis Ábalos en prisión.
Tras la sesión de control al Gobierno, el jueves llegarán las votaciones más importantes de esta última sesión, ya que el Gobierno ha vuelto a enviar al Congreso la senda de estabilidad, paso previo al proyecto de presupuestos, y ha remitido también a la Cámara la subida salarial de los funcionarios y un decreto ley con medidas de corte económico prometidas a Junts.
8:09
Salazar, Ábalos en prisión y la sentencia al FGE marcan la última sesión de control del año
El caso Salazar, la sentencia al fiscal general del Estado y los presuntos casos de corrupción que rodean el entorno del Gobierno marcan la última sesión del año en el Congreso de los Diputados.
Una última sesión de 2025 que será la primera desde que el diputado y exministro socialista, José Luis Ábalos, ha entrado en prisión por el caso Koldo. Un hecho que también centrará el transcurso del día en el hemiciclo.
8:05
Buenos días. Comienza aquí la crónica al minuto de la actualidad este miércoles 10 de diciembre. Una fecha marcada en el calendario por ser la celebración de la última sesión de control al Gobierno antes del parón legislativo por Navidad. Además, se celebra solo un día después de conocerse la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados.
Esta es la primera sesión de control con la ausencia del exministro de Transportes y diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, después de que el juez del caso Koldo, Leopoldo Puente, ordenara su ingreso en prisión como medida preventiva.
10:01
Feijóo acusa a Sánchez de "estar con el acosador" y este defiende que su Gobierno es el que "más apoya a las mujeres"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "estar con el acosador", en alusión a los supuestos casos de agresiones sexuales dentro del partido por parte de Paco Salazar, a lo que Sánchez ha respondido defendiendo que su Ejecutivo es el que "más apoya a las mujeres".
Ha sido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde ha habido un tenso rifirrafe entre ambos. "La lección de feminismo se la tuvieron que dar en los prostíbulos", ha indicado Feijóo, para después vaticinar que el Ejecutivo está "en los últimos estertores". "No tiene presupuestos, ni mayorías, solo escándalos. Su tiempo ha acabado", ha zanjado.