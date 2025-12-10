DIRECTO, última hora política hoy: El Congreso suspende a Ábalos como diputado tras confirmar el Supremo su procesamiento

9:51

Tellado califica de "demoledora" la sentencia al fiscal general e insta a Bolaños a "irse"

El secretario general del PP y diputado, Miguel Tellado, califica de "demoledora" la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado. "Condenado, inhabilitado, fulminado, ese es su sitio, el de los delincuentes y ahí le ha puesto el tiempo como usted acertadamente predijo [...] es el primer fiscal general de la historia condenado, siguen ustedes batiendo todos los récords, engordando su museo de lo shorrores, de la mano de García Ortiz debería irse usted también que lo ha defendido hasta el final ha hecho un ridículo histórico". Y añade que el presidente del Gobierno "criticaba y atacaba este martes" al Tribunal Supremo.

El ministro Félix Bolaños responde: "Por supuesto respetamos el fallo, tanto que ya hemos nombrado una nueva fiscal y con ese respeto absoluto le digo que discrepo y las dudas que tenía se mentienen cabía una interpretación más favorable a la presunción de inocencia". Y añade que está de acuerdo con otras cosas que dice la sentencia también dice que el abogado del novio de Díaz Ayuso mandó un correo en el que su cliente reconocía dos delitos fiscales, que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña "mintió abiertamente", y que Álvaro García Ortiz "tiene una trayectoria brillante y dedicación al servicio público".

Tellado le responde que era "tan brillante, tan brillante" el fiscal general del Estado que el Supremo ha decidido "inhabilitarle por delicuente, váyase a tomarle el pelo a otra gente". La sentencia dice que "quebrantó el deber de reserva sin justificación", le recuerda, y dice que no "sabía lo que hacía Ábalos, Santos Cerdán ni sabía lo que hacía Salazar, usted pertenece a un Gobierno que está acabado". Bolaños le insta a llamarle para concertar cita y "renovar los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que obliga la Constitución, ¿o es que van estar ustedes cinco años y medio incumpliéndola?".