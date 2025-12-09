García Ortiz estudia la sentencia para valorar si pide la nulidad al Supremo y presentar recurso de amparo al Constitucional
- El Supremo ha condenado al fiscal general por el correo del novio de Ayuso y por la nota de prensa de Fiscalía
- DIRECTO: Toda la última hora referente a la sentencia condenatoria del fiscal general del Estado
El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, va a estudiar pedir la nulidad de su sentencia en el Tribunal Supremo y si acude al Constitucional. Según han confirmado fuentes de su defensa a RTVE.es, García Ortiz está "analizando" el contenido de la sentencia.
"Tiene que estudiar la sentencia y preparar bien el escrito", han apuntado. La defensa de García Ortiz se puede apoyar en la decisión de las dos magistradas, de los siete que le juzgaron, que han emitido un voto discrepante. En él, apuntan que tendría que haber sido absuelto porque los indicios recogidos en la sentencia que le condena "no son suficientes para llegar a un juicio de culpabilidad, sin dudas razonables", sino "una mera sospecha".
En ese voto discrepante, las magistradas señalan que las conclusiones alcanzadas por sus compañeros "implican una vulneración del derecho a la presunción de inocencia". Además, creen que los magistrados apuntan a una culpabilidad "muy abierta" y que hay otras conclusiones alternativas que no se han tenido en cuenta a la hora de emitir el dictamen.
Los pasos a seguir por García Ortiz
Las sentencias del Tribunal Supremo no son recurribles, pero existe la posibilidad de que García Ortiz presente un incidente de nulidad, un procedimiento excepcional para impugnar resoluciones judiciales firmes que rara vez prospera porque es el propio Supremo el que lo resuelve.
Al margen de esa vía, el ex fiscal general podría presentar recurso de amparo al Constitucional si considera que durante el proceso se vulneraron sus derechos fundamentales. Tiene 30 días para ello, a partir de la publicación de la sentencia. De hecho, fuentes del entorno de García Ortiz transmiten tranquilidad. "Si quisiera presentar incidente de nulidad hay plazo", han apuntado.
Tampoco es habitual que el Constitucional revoque una sentencia del Supremo, pero en los últimos tiempos hay ejemplos como la anulación de las condenas ratificadas por el Supremo a varios condenados por el fraude de los ERE, entre ellos los expresidentes socialistas de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
García Ortiz también podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, para que pedirle que verifique si las autoridades españolas han velado adecuadamente por los derechos y libertades.