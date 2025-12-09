García Ortiz estudia la sentencia para valorar si pide la nulidad al Supremo y presentar recurso de amparo al Constitucional

El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, va a estudiar pedir la nulidad de su sentencia en el Tribunal Supremo y si acude al Constitucional. Según han confirmado fuentes de su defensa a RTVE.es, García Ortiz está "analizando" el contenido de la sentencia.

"Tiene que estudiar la sentencia y preparar bien el escrito", han apuntado. La defensa de García Ortiz se puede apoyar en la decisión de las dos magistradas, de los siete que le juzgaron, que han emitido un voto discrepante. En él, apuntan que tendría que haber sido absuelto porque los indicios recogidos en la sentencia que le condena "no son suficientes para llegar a un juicio de culpabilidad, sin dudas razonables", sino "una mera sospecha".

En ese voto discrepante, las magistradas señalan que las conclusiones alcanzadas por sus compañeros "implican una vulneración del derecho a la presunción de inocencia". Además, creen que los magistrados apuntan a una culpabilidad "muy abierta" y que hay otras conclusiones alternativas que no se han tenido en cuenta a la hora de emitir el dictamen.