Ayuso califica de "durísima" la sentencia al FGE y celebra que el "Estado de Derecho funciona a pesar del Gobierno"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este martes que "el Estado de Derecho funciona a pesar de los intentos del propio Gobierno" tras la "durísima" sentencia al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtrar el correo de su novio.

Ayuso ha expresado que sentencias como esta harían "caer a plomo" a cualquier gobierno en cualquier democracia liberal. "No nos podemos acostumbrar a que todo valga", ha afirmado.

"Es muy triste que hayamos tenido que llegar a esta situación", ha señalado la presidenta madrileña, quien ha criticado "la utilización de las instituciones, que son de todos los españoles, por parte del Gobierno y de su presidente (Pedro Sánchez)".

El Tribunal Supremo ha condenado a García Ortiz por la filtración a la prensa del correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y por la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024.

El alto tribunal ha hecho pública este martes -19 días después de adelantar el fallo- la sentencia en la que impone a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados, y que cuenta con el voto particular de dos magistradas, que apoyaban la absolución.

Previas a las declaraciones de Ayuso, la portavoz del PP, Ester Muñoz, ha afirmado que la sentencia a Álvaro García Ortiz confirma que es el primer exfiscal general del Estado al que se le puede llamar "delincuente".

En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha afirmado que, aunque no había podido leer todavía el documento, entiende que con ella el Tribunal Supremo habrá hecho "una profunda sentencia" en la que los fundamentos de derecho "explicarán perfectamente" por qué García Ortiz es el primer fiscal general del Estado condenado al que se le puede llamar "primer fiscal general del Estado delincuente".

Muñoz ha precisado que está esperando para leer la sentencia y ver "cómo ha quedado comprobado y acreditado por parte del Tribunal Supremo que el fiscal federal del Estado cometió un delito".

Fuentes del PP han señalado que la sentencia "condena a la persona que apretó el botón, pero no a la que ordenó hacerlo, que es Pedro Sánchez Pérez-Castejón". "El Gobierno utiliza la Fiscalía, el CIS y todos los medios que tiene a su disposición para atacar al PP", han añadido desde el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Tellado pide la dimisión "en pleno" del Gobierno Más allá ha ido el secretario general del PP, Miguel Tellado, que ha asegurado que el Gobierno debe "dimitir en pleno" por la "sentencia histórica". Tellado ha afirmado en un mensaje en X que el Gobierno debería "dimitir por haber defendido a quien 'quebrantó su reforzado deber de reserva sin justificación'". Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha subrayado que el hecho de que el fiscal general "redacte notas de prensa, incluyendo datos protegidos y secretos de particulares, es ilegal". "Aquí tienen la sentencia todos los que clamaban por ella para atacar a los jueces, empezando por Pedro Sánchez. Su fiscal es un delincuente. Con sentencia firme", ha afirmado Gamarra en un mensaje en su cuenta oficial de X. Y uno de los implicados en el juicio, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha señalado que en la sentencia del Supremo "hay claves suficientes para entender que Pumpido no va a poder salvar al fiscal delincuente". "Lo siento, Sánchez: Pá’lante", ha expresado en un mensaje en X.