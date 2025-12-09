Así te hemos contado la sentencia del fiscal general por el correo del novio de Ayuso y la nota de prensa de Fiscalía

El Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia con la condena del dimitido fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos. El pasado 20 de noviembre adelantó el fallo que le condenaba a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros en relación con la filtración de un correo electrónico con la confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Solo una semana después de que acabara un juicio inédito en nuestro país, el alto tribunal adelantaba el fallo, sin que la sentencia estuviera aún redactada.

La decisión, que fue adoptada por mayoría, cuenta con el voto particular de dos de los siete magistrados: Ana María Ferrer García y Susana Polo García. Se da la circunstancia de que esta última era la responsable de redactar la ponencia de la sentencia, que al final ha tenido que ser redactada por el presidente de la Sala y del tribunal, Andrés Martínez Arrieta.