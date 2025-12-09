Así te hemos contado la sentencia del fiscal general por el correo del novio de Ayuso y la nota de prensa de Fiscalía
- El fallo de la sentencia fue adelantado el pasado 20 de noviembre
El Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia con la condena del dimitido fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos. El pasado 20 de noviembre adelantó el fallo que le condenaba a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros en relación con la filtración de un correo electrónico con la confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Solo una semana después de que acabara un juicio inédito en nuestro país, el alto tribunal adelantaba el fallo, sin que la sentencia estuviera aún redactada.
La decisión, que fue adoptada por mayoría, cuenta con el voto particular de dos de los siete magistrados: Ana María Ferrer García y Susana Polo García. Se da la circunstancia de que esta última era la responsable de redactar la ponencia de la sentencia, que al final ha tenido que ser redactada por el presidente de la Sala y del tribunal, Andrés Martínez Arrieta.
-
22:08
Hasta aquí el minuto a minuto sobre la jornada en la que el Supremo ha publicado la sentencia de García Ortiz.
-
22:04
El Gobierno defiende la actuación de García Ortiz y el PP lo califica como el primer fiscal general "delincuente"
El Gobierno vuelve a recurrir al "acato pero no comparto" y critica abiertamente la sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El presidente, Pedro Sánchez, ha defendido sin fisuras la actuación de García Ortiz. También los socios de investidura, que hablan de una campaña orquestada contra el ejecutivo. Del otro lado y especialmente dura la reacción del PP, que ha calificado a García Ortiz como el primer fiscal general "delincuente".
-
21:28
APM, sobre el fiscal general: "Es una persona que tiene que guardar un especial deber de reserva"
En RNE, Alejandro González Mariscal de Gante, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha hablado sobre la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado.
"No se trata del concreto secreto, sino de la filtración de todo el contenido. La sentencia hace especial hincapié en que el fiscal general del Estado [...] es una persona que tiene que guardar un especial deber de reserva por la naturaleza de su profesión. Como lo guardamos nosotros, jueces y fiscales. Como lo son también los datos médicos. Darle normalidad a una filtración de datos tampoco creo que sea lo más conveniente".
Cree el portavoz que hay que evitar sentar cualquier tipo de juicio que "fuese muy radical" y apuesta por ver la sentencia desde una perspectiva "técnica", ya que la resolución tiene "todos los elemento" y es "muy pedagógica".
Afirma también que todavía no ha dado tiempo a estudiarla en profundidad: "Por su extensión, vamos a tener que esperar unos días".
-
20:17
Sánchez asegura que García Ortiz defendió la verdad y Ayuso celebra que "el Estado de derecho funciona"
Este martes por la tarde, el presidente del Gobierno ha defendido a Álvaro García Ortiz y a la Fiscalía General del Estado. En un acto de UGT, le ha pedido a la presidenta madrileña que pida perdón.
Isabel Díaz Ayuso, en cambio, ha acusado a Sánchez y al Ejecutivo de usar las instituciones para atacar a un rival político. "El Estado de derecho funciona a pesar del propio Gobierno", ha manifestado.
-
20:08
Sánchez reitera que García Ortiz ha "defendido la verdad" e insta a Ayuso a pedir "perdón"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado tras la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado por revelación de datos reservados que Álvaro García Ortiz "lo que ha hecho es defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado".
En esta línea, ha instado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso a "pedir perdón" y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo "a pedir responsabilidades" a la mandataria madrileña.
-
19:48
Ayuso sostiene que la sentencia al fiscal general haría "caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haría "caer a plomo a un gobierno en cualquier democracia liberal".
"No nos podemos acostumbrar a que todo valga", ha añadido la dirigente popular, que considera "triste" que se haya llegado a esta situación por "la utilización de las instituciones, que son de todos los españoles, por parte del Gobierno y de su presidente".
Por otro lado, ha celebrado que "el Estado de Derecho funciona" pese a "todos los intentos" del Gobierno: "No se puede usar la Fiscalía General para atacar a un adversario político".
-
19:06
Vox señala que el proyecto de Sánchez es "destruir todos los contrapesos" al Gobierno
Fuentes de Vox han señalado tras la sentencia que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que el proyecto del presidente Pedro Sánchez es "destruir todos los contrapesos a su Gobierno", con el objetivo de "alcanzar su impunidad y la de sus socios.
"Cada día la degradación institucional se supera y siempre hay un escalón más en la pendiente de corrupción de este Ejecutivo", han añadido las mismas fuentes.
A su juicio, esta sentencia es "un nuevo hito de la vergüenza en el haber" del Gobierno de España: "Contamina todo lo que toca, y tras presumir del poder del Gobierno sobre la Fiscalía General del Estado, el Ejecutivo de Sánchez se encuentra con el primer Fiscal General condenado, y por un delito tan grave como revelación de secretos".
-
19:01
JJpD afirma que el Fiscal General se limitó a defender la institución al desmentir el bulo y resalta la "claridad" del voto particular
El portavoz de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, Edmundo Rodríguez, ha mostrada su “legítima discrepancia” con la sentencia del Tribunal Supremo que condena al Fiscal General del Estado: "Partiendo del respeto que sin duda nos merece toda sentencia, en este caso su lectura no resulta convincente".
El portavoz considera que el "voto particular expresa con más claridad las razones por las que son insuficientes los indicios en que la sentencia basa la presunta autoría en una filtración".
En opinión de Rodríguez “la actuación de Álvaro García Ortíz es consecuencia de sus obligaciones, pues el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal obliga a la fiscalía a informar a la opinión pública” en un caso como este en que “se difundía una información falsa, que dañaba a toda la institución del ministerio público”.
-
18:42
Rufián tacha de "auténtica barbaridad" la sentencia contra García Ortiz y pide al PSOE que "cambien la ley"
El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha tachado de "auténtica barbaridad" la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: "Al menos se han molestado en escribir algo", ha ironizado el diputado.
Asimismo, ha instado al PSOE a modificar la ley y cambiar a "esa parte del poder judicial que se dedica a hacer política".
Preguntado sobre si considera que el fiscal general debe recurrir la sentencia, ha sido contundente: "Absolutamente, los inocentes deberían ir hasta el final".
-
18:31
Sumar sostiene que la sentencia contra García Ortiz tiene una "intención desestabilizadora"
El diputado de Sumar Enrique Santiago ha sostenido en los pasillos del Congreso de los Diputados que la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tiene una "intención desestabilizadora sin principio acusatorio".
Según ha detallado, es un procedimiento organizado "exprofeso para acabar con el fiscal general" después de que este investigara "la corrupción en la sanidad del PP y el novio de Ayuso".
El también diputado de Sumar Alberto Ibáñez ha tildado la sentencia de "escándalo democrático" por "cargarse el estado de derecho".
-
18:24
Miguel Ángel Rodríguez asegura que el TC "no va a poder salvar" a Ortiz: "Pa'lante"
El jefe del Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, ha celebrado que en la sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hay "claves suficientes para entender que Pumpido (presidente del Tribunal Constitucional) no va a poder salvar al fiscal delincuente".
Rodríguez, que declaró como testigo contra el fiscal, ha añadido: "Lo siento, Sánchez: Pa'lante".
“En la sentencia del Supremo hay claves suficientes para entender que Pumpido no va a poder salvar al fiscal delincuente. Lo siento, Sánchez: Pá’lante“— MÁR (@marodriguezb) December 9, 2025
-
17:20
Los 'comuns' amplían su querella por revelación de secretos contra el presidente del tribunal que ha condenado a García Ortiz
Los 'comuns' han solicitado una ampliación de la querella que presentaron ante el Tribunal Supremo el pasado 27 de noviembre por revelación de secretos contra el presidente del tribunal que ha condenado al fiscal general del Estado, Andrés Martínez Arrieta.
Entre otras cosas, solicitan a TVE los audios íntegros de la intervención en el curso del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) del magistrado Juan Ramón Berdugo.
La primera querella y la ampliación la ha interpuesto el eurodiputado de los 'comuns' Jaume Asens. La acción judicial se basa, según la querella, en "los hechos ocurridos el pasado 18 de noviembre, cuando el magistrado Martínez Arrieta, en pleno periodo de deliberaciones sobre la sentencia al fiscal general del Estado, intervino como ponente en un curso organizado por el ICAM.
Durante este acto público, reza la querella el magistrado declaró: "Acabo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado". Según los 'comunes', la afirmación fue pronunciada "en tono jocoso y seguida de risas del público". Y añaden que "constituye una revelación explícita de información reservada".
-
16:19
El PP cree que la sentencia al García Ortiz confirma que es el primer fiscal general del Estado "delincuente"
La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, ha afirmado este martes que la sentencia a Álvaro García Ortiz confirma que es el primer exfiscal general del Estado al que se le puede llamar "delincuente".
En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha afirmado que, aunque no había podido leer todavía el documento, entiende que con ella el Tribunal Supremo habrá hecho "una profunda sentencia" en la que los fundamentos de derecho "explicarán perfectamente" por qué García Ortiz es el primer fiscal general del Estado condenado al que se le puede llamar "primer fiscal general del Estado delincuente".
-
16:14
El Supremo condena al fiscal general por el correo del novio de Ayuso
El Supremo publica la sentencia contra el fiscal general. Considera probado que Álvaro García Ortiz o alguien de su entorno con su conocimiento filtró el correo del novio de Isabel Díaz Ayuso. Dice que hay pruebas sólidas y coherentes, y entre los argumentos de los jueces: que no existe otra explicación alternativa razonable a quien lo hizo.
El Tribunal no pone en duda lo que dijeron los periodistas, pero al mismo tiempo asegura que el secreto profesional les ampara para hacer declaraciones que no sean totalmente fieles a la realidad.
-
15:53
El Gobierno no comparte la decisión del Supremo
La cautela en la portavoz del Gobierno tras la sentencia de condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, choca con la posición del ministro Óscar López. Mientas Pilar Alegría mostraba prudencia hasta hacer un "análisis certero de la sentencia" y creía que "sería imprudente hacerlo sin tener tiempo de leerlo", el ministro de Transformación Digital afirmaba tajantemente que "hay guiones de Hollywood con menos creatividad".
-
15:46
El voto particular de dos magistradas: se basa se una “mera sospecha” porque los indicios “no son suficientes”
Dos magistradas de los siete que juzgaron en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defienden que tendría que haber sido absuelto porque los indicios recogidos en la sentencia que le condenó "no son suficientes para llegar a un juicio de culpabilidad, sin dudas razonables", sino "una mera sospecha".
Así se desprende de las 52 páginas del voto particular de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, en el que expresan su discrepancia con el criterio de la mayoría e indican que lo procedente debería haber sido acordar la libre absolución del fiscal general.
Concretamente, ambas consideran que no ha quedado probado que García Ortiz filtrara a la prensa el correo del día 2 de febrero de 2024 enviado por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la Fiscalía de Delitos Económicos. Además, indican que los hechos relatados en la nota informativa publicada por el Ministerio Fiscal no constituyen el delito por el que se le condena en la sentencia mayoritaria a dos años de inhabilitación.
Sobre los testimonios de los periodistas que afirmaron conocer el correo antes de que le llegara al fiscal general a su correo electrónico, las dos magistradas expresan que "resultan creíbles, sin que el reconocimiento del derecho al secreto profesional lleve aparejado que deba restárseles credibilidad", pues ello, aseguran, implicaría un indebido entendimiento del proceso penal. En este sentido, los consideran fiables, añadiendo que existen "abundantes elementos corroborativos que refuerzan la fiabilidad de sus testimonios como contrapeso a la reserva a la que se acogen".
-
15:16
La sentencia a García Ortiz señala el borrado de mensajes que se hizo "casualmente" tras la apertura del procedimiento
La sentencia del Tribunal Supremo que condenan al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho hincapié en en el borrado de los mensajes tanto del mail personal, como de su WhatsApp: "Lo realizó, casualmente, el día 16 de octubre de 2024, tan solo un día después de que esta Sala dictara auto acordando la apertura del procedimiento, eliminando registros que podrían haber aclarado el recorrido del correo y las comunicaciones previas y posteriores a su publicación".
Para los magistrados, ese borrado no obedece a "una exigencia legal", tal y como expuso García Ortiz en el juicio, porque, señalan, "no existe disposición alguna que obligue al fiscal general del Estado a dejar en blanco, de cuando en cuando, absolutamente toda la información almacenada con ocasión del ejercicio de su cargo". Así, la Sala considera que el borrado es "un acto que permite constatar el ocultamiento para evitar un posible descubrimiento de datos incriminatorios".
-
15:00
El PP reitera que García Ortiz actuaba "bajo el amparo y las órdenes" de Sánchez
Fuentes del Partido Popular han reiterado tras la sentencia del Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, actuaba "bajo el amparo y las órdenes" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Con esto, sostienen que la sentencia ha condenado a la persona que "apretó el botón", pero no a la que "ordenó hacerlo", en referencia al jefe del Ejecutivo: "El Gobierno utiliza la Fiscalía, el CIS y todos los medios que tiene a su disposición para atacar al PP".
"El fiscal inhabilitado filtró un correo privado y además participó, como él mismo reconoció en el juicio, en la elaboración de una nota de prensa que incluía datos reservados", han añadido las fuentes populares, para resaltar que estos delitos le han convertido en el "primer fiscal general del Estado condenado en la historia" de España.
-
14:51
El PP cree que la sentencia a García Ortiz confirma que es el primer fiscal "delincuente"
La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, ha afirmado este martes que la sentencia a Álvaro García Ortiz confirma que es el primer exfiscal general del Estado al que se le puede llamar "delincuente".
En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha afirmado que, aunque no había podido leer todavía el documento, entiende que con ella el Tribunal Supremo habrá hecho "una profunda sentencia" en la que los fundamentos de derecho "explicarán perfectamente" por qué García Ortiz es el primer fiscal general del Estado condenado al que se le puede llamar "primer fiscal general del Estado delincuente".
-
14:35
Alegría condena el Caso Salazar desde el Consejo de Ministros
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido la actuación de Moncloa, que “cesó de forma fulminante” a Paco Salazar de sus responsabilidades, lo mismo que sucedió con Antonio Hernández. Alegría insiste, en que el ejecutivo y el PSOE estará siempre “al lado de las mujeres y las víctimas “para ofrecerles su apoyo. También ha recordado que ”sólo el PSOE tiene estos protocolos antiacoso” y le parece que “sería deseable” que todos los partidos hicieran lo mismo.
-
14:26
Óscar López critica que hay "guiones de Hollywood con menos creatividad" que la sentencia al fiscal general
El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha criticado en una entrevista para 'Mañaneros 360' que hay "muchos guiones de Hollywood con menos creatividad" que la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
“¿Sentencia fiscal: reacción del Gobierno— Mañaneros 360 (@MananerosTVE) December 9, 2025
Óscar López: "Conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia"#Mañaneros9D https://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/BswA5vrh7R“
-
14:21
El PSOE habla de una "filtración sin filtrar" en una sentencia con "más dudas que certezas"
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se ha creado "un nuevo concepto jurídico", el de la "filtración sin filtrar".
"Después de casi tres semanas conocemos la sentencia al FGE que deja más dudas que certezas", ha añadido la portavoz de Ferraz a través de redes sociales.
“Resumiendo nace un nuevo concepto jurídico: la filtración sin filtrar.— Montse Mínguez (@montseminguez) December 9, 2025
Después de casi 3 semanas conocemos la sentencia al FGE que deja más dudas que certezas.“
-
14:16
El PSOE respeta la sentencia al fiscal general, pero muestra su "preocupación"
Fuentes del PSOE han mostrado su "respeto" a la sentencia que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero les "preocupa" que se haya publicado más de dos semanas después de conocerse el fallo, "lo que ha contribuido a la incertidumbre".
Junto a esto, han recordado que el origen de esta caso es el presunto fraude fiscal "confesado" por la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador.
"El PSOE reitera su reconocimiento a García Ortiz por su servicio público y su defensa de los principios que sostienen nuestra democracia", han añadido, señalando que la sentencia cuenta con el voto particular de dos magistradas.
-
14:09
El fiscal general "quebrantó sin justificación" su reforzado deber de reserva
El Tribunal Supremo ha condenado al que fuera fiscal general del Estado al sentenciar que no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito, como la divulgación de un escrito de reconocimiento de un hecho para evitar el juicio.
En este sentido, indica que "la negación de una noticia incierta no requiere la afirmación pública de la responsabilidad penal reconocida" que, subraya, puede lesionar los derechos de defensa y a la presunción de inocencia que la Fiscalía debe garantizar, enfatizando que "sobre García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación".
-
13:56
Sumar sostiene que se ha condenado a "un hombre justo"
Tras conocerse la sentencia que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha publicado en sus redes sociales que se ha escrito una "sentencia a demanda" para condenar a un "hombre justo".
A su juicio, la Fiscalía General del Estado solo ha tratado de "defender la institución de los bulos promovidos por los grandes poderes políticos, económicos y financieros de Madrid".
"Ahora más que nunca, toca defender la democracia", ha añadido.
“Se ha escrito una sentencia a demanda para condenar a un hombre justo. La Fiscalía General del Estado sólo ha tratado de defender la institución de los bulos promovidos por los grandes poderes políticos, económicos y financieros de Madrid. Ahora más que nunca, toca defender la democracia.“— Sumar (@movimientosumar.es) 9 de diciembre de 2025, 13:29
-
13:53
Alegría reconoce que fue "un error" reunirse con Salazar: "Ese encuentro no se tenía que haber producido"
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reconocido que fue "un error" reunirse con Paco Salazar, el exasesor del presidente Pedro Sánchez en Moncloa: "Ese encuentro no se tendría que haber producido y fue un error".
Alegría fue fotografiada en una comida con Salazar después de salir a la luz las acusaciones por presunto acoso sexual. Además, la semana pasada se conoció el contenido de las denuncias que presentaron dos trabajadoras del PSOE: "El dolor y la indignación que puedo sentir yo y todo mi partido es absoluto".
"Desde el primer momento que tuvimos conocimiento, desde Moncloa se cesó a Salazar de su trabajo y responsabilidad", ha defendido la también ministra de Educación.
-
13:41
El Gobierno espera a leer toda la sentencia al fiscal general para hacer una "valoración oportuna"
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha evitado hacer valoraciones sobre la sentencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hasta conocer todo el contenido de la misma.
"La hemos conocido casi cuando bajábamos las escaleras", ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para añadir que "lo prudente y sensato es que podamos estudiarla para hacer una valoración más oportuna".
-
13:37
Robles traslada su confianza absoluta en el Supremo tras la condena al fiscal general
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado su confianza "total y absoluta" en el Tribunal Supremo tras hacerse pública la sentencia que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha subrayado que si no se confía en "todas" las instituciones,"la democracia no funciona".
A pesar de que ha afirmado no conocer todo el contenido de la sentencia, Robles ha considerado que habría sido mejor que se hubiese hecho pública antes y ha recordado que es una sentencia suscrita por 5 miembros del Tribunal "frente a dos".
"Creo profundamente en los tribunales de justicia y la obligación en un Estado de derecho es creer en los tribunales de Justicia", ha señalado Robles en el Congreso antes de comparecer en la Comisión de secretos oficiales, para después insistir en su "plena confianza" en el Tribunal Supremo.
-
13:32
El PP pide la "dimisión en pleno" del Gobierno tras la sentencia al fiscal general
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido la "dimisión en pleno" del Gobierno tras la sentencia "histórica" que condena al que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos "por primera vez en democracia.
Ahora el Gobierno en Pleno debería dimitir por haber defendido a quien 'quebrantó su reforzado deber de reserva sin justificación'", ha solicitado el dirigente popular, citando una parte de la sentencia del Alto Tribunal.
-
13:27
El Supremo condena a García Ortiz por "responder a una noticia falsa con un delito"
El Tribunal Supremo (TS) ha sentenciado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito",
Con esto, indica que en este caso la revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, lo fue tanto por la filtración del email clave como por la publicación de la nota de prensa.
-
13:15
Dos magistrados defienden la absolución de García Ortiz porque los indicios "no son suficientes"
Dos magistradas de los siete que juzgaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defienden que tendría que haber sido absuelto porque los indicios recogidos en la sentencia que le condenó "no son suficientes para llegar a un juicio de culpabilidad, sin dudas razonables".
Así se desprende de las 52 páginas del voto particular de ambas magistradas al fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que expresan su discrepancia con el criterio de la mayoría e indican que lo procedente debería haber sido acordar la libre absolución del fiscal general del Estado de un delito de revelación de secretos o informaciones.
-
13:00
El PP señala que García Ortiz es "el primer fiscal general del Estado delincuente"
La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha señalado que Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general del Estado "delincuente".
Junto a esto, aunque ha explicado que todavía no ha tenido tiempo de leer la sentencia completa, ha defendido al independencia del Tribunal Supremo: "Es el máximo órgano jurisdiccional del país, entiendo que habrá hecho una profunda sentencia en la que los fundamentos del derecho explicarán por qué García Ortiz está condenado".
"En cualquier caso, estábamos esperando la sentencia para ver cómo ha quedado probado y acreditado que el fiscal general del Estado cometió un delito", ha añadido la portavoz.
-
12:56
El Supremo condena al fiscal general por el correo del novio de Ayuso y por la nota de prensa de Fiscalía
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados al considerar probado que filtró el correo del abogado del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y por la nota informativa de Fiscalía, que recogía la propuesta de conformidad de la pareja de Ayuso con reconocimiento de dos delitos fiscales. La sentencia incluye el voto particular de dos magistradas progresistas en contra del fallo.
En relación con la nota informativa que recogía la propuesta de conformidad de González Amador con reconocimiento de dos delitos, los magistrados señalan que el propio acusado admitió su intervención en la misma. Consideran que el fiscal general del Estado no puede responder a una "noticia falsa" mediante la "comisión de un delito", y destaca que "sobre él pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación".
-
12:49
El Supremo condena a García Ortiz por el correo del novio de Ayuso y la nota de prensa de la Fiscalía
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados al considerar probado que filtró el correo del abogado del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Además, también le condena por la nota informativa de Fiscalía, que recogía la propuesta de conformidad de la pareja de Ayuso con reconocimiento de dos delitos fiscales. La sentencia incluye el voto particular de dos magistradas.
-
12:45
Buenos días. Iniciamos la narración de la última hora referente a la condena del dimitido fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuya sentencia el Tribunal Supremo ha dado a conocer hoy.