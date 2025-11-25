Las asociaciones mayoritarias de fiscales señalan el rigor y trayectoria de Peramato, propuesta como nueva fiscal general

Las principales asociaciones de fiscales han valorado este martes la trayectoria y el rigor de Teresa Peramato, fiscal de sala con una amplia experiencia en violencia de género, propuesta por el Gobierno como nueva fiscal general tras la dimisión de Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de datos. Así lo han señalado la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de la que es miembro y ha presidido Peramato, y la Asociación de Fiscales (AF), que ha valorado su "brillantez", mientras que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), de corte conservador, ve el "mismo perfil" que el de su antecesor.

En el ámbito del Ministerio Público, Peramato, con una trayectoria de más de 30 años, es considerada una mujer de carácter, muy rigurosa, trabajadora e inteligente y así lo han reconocido las asociaciones judiciales y de fiscales mayoritarias que han mostrado su confianza en ella tras conocer su propuesta de nombramiento.

El Consejo de Ministros ha iniciado este martes el proceso para nombrar a Teresa Peramato como nueva Fiscal General del Estado. El Ejecutivo considera que la actual fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo cuenta con "el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos".

La UPF y la AF valoran su trayectoria La Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que forma parte Peramato, ha aplaudido su elección como sucesora de García Ortiz al considerar que "encarna de manera sobresaliente las mejores virtudes" de la carrera fiscal "para ser una magnífica fiscal general del Estado". Aseguran que como "fiscal de carrera con más de 35 años de servicio público, es "ampliamente respetada por la judicatura, la abogacía, los operadores jurídicos y por la propia carrera fiscal" y señalan en un comunicado su "rigor profesional, el sentido institucional y defensa de los derechos fundamentales". "Es una mujer que tiene una larga trayectoria, una profesional brillante, nada que objetar de inicio a esa propuesta", asegura la portavoz de otra la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus. Al mismo tiempo, Dexeus advierte sobre la necesidad de que, tras la "polémica" por la situación procesal del anterior fiscal general, la próxima responsable de la fiscalía "se ocupe de ganar o de recuperar el prestigio del Ministerio Público, sobre todo la imagen de imparcialidad de que somos una Fiscalía por y para todos los ciudadanos". Por su parte, la portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Marien Ortega, ha expresado su confianza en que la designación de Peramato como candidata a fiscal general del Estado permita la recuperación del "normal funcionamiento" de la Fiscalía, tras la condena impuesta a su predecesor. Su "abre un nuevo periodo tras el daño institucional que ha sufrido el Ministerio Público durante estos meses" en los que García Ortiz ha estado sometido a investigación por un delito de revelación de secretos en el Tribunal Supremo.

La APIF ve "el mismo perfil" que el de García Ortiz El presidente de otra asociación, de perfil conservador, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, cree que lo prudente es esperar a ver cómo ejerce su función como fiscal general, ya que todavía es solo una propuesta, y asegura que su candidatura no les ha sorprendido. En declaraciones a RTVE, Pallarés ha señalado que observa una "continuidad en el perfil que busca el Gobierno" respecto al fiscal general del Estado, y cree que "no se ha movido ni un milímetro". Y ha señalado el hecho de que Peramato sea miembro de la UPF, asociación en la que ha tenido responsabilidades directivas. "Lo que se hace absolutamente urgente es que el Ministerio Fiscal recupere su posición dentro del poder judicial y que sea absolutamente independiente de cualquier otro poder", ha instado el responsable de la APIF, que asegura que no tiene "muchas esperanzas en que suponga un cambio".