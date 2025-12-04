Bolaños cree que sería "buena noticia" conocer cuanto antes la sentencia del fiscal general tras dos semanas del fallo

"Conocimos el fallo hace dos semanas, pero todavía no conocemos la sentencia". Así se ha expresado el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, desde el Senado, donde comparece en la comisión de Justicia.

Según Félix Bolaños, sería "buena noticia" conocer cuanto antes el texto de la sentencia del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz y también los votos particulares.

Bolaños ha comparecido en el Senado, horas antes de que lo haga en el Congreso Teresa Peramato, propuesta por el Gobierno para sustituir al García Ortiz en el cargo de fiscal general del Estado.

Fue convocado a la comisión por PP y Vox para que respondiera sobre el procesamiento del fiscal general, es decir, antes de que fuera condenado. Por eso se ha limitado a recordar que ya hay sentencia y que el Gobierno ha iniciado el proceso para nombrar a Peramato. Tras subrayar que la posición del Ejecutivo ya es "conocida", ha señalado que el Gobierno espera conocer "en breve" la sentencia completa.

La Hora de la 1 publica nuevos audios de un juez del Supremo que condenó al fiscal Precisamente hoy el programa de TVE, La hora de la 1, ha tenido acceso a nuevos audios de uno de los magistrados del Tribunal Supremo que condenó a Álvaro García Ortiz. Se produjeron en pleno proceso de deliberación del tribunal, antes de darse a conocer el fallo contra el exfiscal, durante un curso del Colegio de Abogados de Madrid, que ejerce la acusación particular. El magistrado Juan Ramón Berdugo, mientras deliberaban, aludió varias veces al juicio durante esos cursos. Apenas 24 horas antes de conocer el fallo, Berdugo hizo dijo que dejaban "el fin de semana de reflexión". Ante la pregunta de si les bastaba con ese tiempo, respondió "¡Hombre, para reflexionar!". Aún no se conocía que la ponencia absolutoria de Susana Polo sería rechazada, ni que la sentencia la redactaría el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. Más tarde, Berdugo, bromeaba con los alumnos "además pueden decir que les he dado la conferencia entre deliberación y deliberación". ““ Desde la comisión de Justicia del Senado, Josep María Queralt (ERC) ha criticado estos audios, que califica como "broma de mal gusto". "El Tribunal Supremo actúa más como supremo que como tribunal", ha dicho, criticando una sensación de "impunidad" que socaba "la sensación de seguridad jurídica de los ciudadanos". "Es imperdonable, como lo es publicar un fallo sin la argumentación", ha dicho. Junts ha expresado su "preocupación" , y ha lamentado "que no podamos tener acceso al fundamento jurídico de la sentencia que ha condenado al fiscal general", ha afirmado Joan Baptista Bagué. "Si se ha anunciado la Sentencia, lo razonable sería que en un plazo prudencial, no dos semanas, teniendo en cuenta la envergadura y magnitud del caso, deberíamos tener acceso con normalidad y transparencia al contenido del fallo del supremo", ha dicho, "No es una sentencia más"

Bolaños reconoce casos de corrupción "dolorosos" para el Gobierno En esa comisión Bolaños ha explicado las reformas judiciales en marcha y las medidas para luchar "con mayor eficacia contra la corrupción" y contra otras acciones que buscan "el menoscabo de instituciones democráticas por el ataques sin piedad" de algunos extremismos, ha dicho. Porque según Bolaños, tanto las instituciones españolas como las europeas están recibiendo "ataques políticos que intentan minar la credibilidad de las instituciones democráticas". Ha reconocido la existencia de resuntos casos de corrupción que están en investigación que "socaban" la confianza de los ciudadanos en las instituciones y generan una "legítima preocupación social". Y ha defendido que tanto "el Gobierno y el partido fundamental que lo sustenta ha demostrado que no hay ninguna tolerancia ante el más mínimo indicio de posible corrupción". El ministro ha destacado que no se ha esperado a que la Justicia haga su trabajo, sino que se han tomado medidas "desde el conocimiento de los primeros indicios". En este sentido, ha destacado que la confianza ciudadana en las instituciones "no admite demoras" y tanto el Gobierno como el PSOE han tomado medidas sin que haya siquiera procedimientos penales abiertos y lo ha hecho "con contundencia y con determinación". Medidas que -a juicio de Bolaños- demuestran el compromiso del Gobierno con que no se repitan estos casos y que además se prevengan.

El Gobierno aprobará una ley de asistencia jurídica gratuita en 2026 Durante su intervención, el ministro ha anunciado que en los primeros meses de 2026 el ejecutivo aprobará una ley de asistencia jurídica gratuita. La intención del Gobierno es mejorar el servicio de asistencia jurídica gratuita a través de una nueva ley que atenderá a las reivindicaciones del colectivo de la Abogacía y que, junto a la actualización de los baremos, supondrá una mejora significativa de las condiciones de los profesionales que atienden este servicio público. Además ha explicado la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que entrará en vigor el 1 de enero de 2028. Según Bolaños es "la mayor transformación de la Justicia en décadas" para conseguir que esté adaptada "al siglo XXI". Bolaños ha señalado "entiendo que hay grupos que están en el inmovilismo, en coser los legajos. Ustedes a coser los legajos y yo a robotizar y a utilizar la IA para mejorar la Justicia". Y se ha referido a las recomendaciones del Greco que afirma que en España hay demasiados aforamientos y pide excluir de esta figuras a las fuerzas de seguridad y a los jueces y magistrados, lo que exigiría reformar la Constitución o modificar la ley, para lo que sería necesario contar con el apoyo del resto de grupos parlamentarios.