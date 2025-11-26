Tres magistrados que condenaron a García Ortiz impartieron un curso en la sede de una de las acusaciones antes del fallo

Tres magistrados que juzgaron y condenaron al ya dimitido fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de datos impartieron un curso la semana pasada, justo en los días en los que el tribunal deliberaba sobre el fallo, en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía del Estado, una de las acusaciones populares en el juicio que reclamó cuatro años de cárcel.

Se trata de los magistrados Andrés Martínez Arrieta -presidente del tribunal y ponente de la sentencia que está por redactar-, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, según han confirmado fuentes del Tribunal Supremo. "Y con esto, señores, concluyo, que tengo que poner la sentencia del fiscal", se escucha decir riendo al magistrado Andrés Martínez Arrieta, en un audio del curso, adelantado por La hora de La 1.

El curso arrancó al día siguiente de que el presidente de la Sala II del Supremo pronunciara el visto para sentencia y concluyó este martes. Los magistrados impartieron ponencias los días 17, 18 y 19 de noviembre, coincidiendo con los días en los que tenían que deliberar el fallo. El ICAM fue una de las primeras acusaciones en querellarse contra la Fiscalía.

Tres magistrados que juzgaron a García Ortiz impartieron cursos en la sede de una de las acusaciones populares.

El Supremo lo confirma y añade que el reglamento establece que esas actividades están fuera del régimen de incompatibilidades si cumplen ciertos requisitos

Curso de casación y turno especial Los tres magistrados participaron en el 'Curso de Casación y Turno Especial', que el ICAM implantó hace años como obligatorio para los abogados del turno de oficio que quieren acceder a la casación, y en el que se inscribieron más de 60 letrados. Según el Supremo, este curso lo coordina "desde hace varios años" el magistrado Antonio del Moral y en él han participado letrados del gabinete técnico del Supremo y del Tribunal Constitucional, magistrados del Supremo y de la Audiencia Nacional y profesionales de la abogacía. La remuneración para los ponentes es de 90 euros por hora. El presidente del tribunal impartió dos horas de clase en el curso, por lo que percibió 180 euros, mientras que los magistrados Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo impartieron cuatro horas y percibieron 360 euros. Además, en el caso de Del Moral, también cobró 270 euros por su labor como coordinador del curso. Según fuentes del Tribunal Supremo, "impartir este tipo de cursos forma parte del deber ético de colaborar en la formación de profesionales que ejercen el turno de oficio en defensa de los derechos de los ciudadanos sin recursos o que, por otras circunstancias establecidas en la ley, tienen derecho a este servicio".

Impartir cursos no entra en el régimen de incompatibilidades Estas mismas fuentes indican que, según el Reglamento de la Carrera Judicial, participar en ponencias y cursos "no precisa autorización de compatibilidad por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJJ), más allá de la conveniencia de que la actividad se realice fuera de las horas de audiencia", siempre y cuando "no tenga carácter permanente o habitual o suponga más de 75 horas al año". En caso contrario, sí que requeriría de solicitar la autorización pertinente para compatibilizar su cargo con la docencia. Además, el Reglamento de la Carrera Fiscal establece que el ejercicio de la docencia constituye "una manifestación de su competencia profesional y el reconocimiento de su experiencia y conocimientos".

El ICAM enmarca el curso en la normalidad En un comunicado, el ICAM indica que la participación de "jueces, magistrados, fiscales y otros profesionales en actividades docentes del ICAM es una práctica habitual, normalizada y transparente". También explica que los perfiles de los docentes se seleccionan "por su experiencia, cualificación y trayectoria profesional". Así, subraya que han impartido clases "multitudes de jueces, fiscales y abogados, incluida la propuesta como nueva fiscal general del Estado", Teresa Peramato. El Poder Judicial avala por unanimidad a Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz como fiscal general del Estado Mª Carmen Cruz Martín Sobre los cursos que imparte el Centro de Estudios del ICAM, la institución apunta que son los responsables académicos los que los organizan, con "total independencia técnica", y eligiendo al profesorado "exclusivamente" de acuerdo "a criterios de mérito, especialización y adecuación al contenido formativo". El ICAM celebró en 2024 un total de 459 cursos con la participación de 824 ponentes, mientras que en lo que va de 2025 ha celebrado 399, con 726 ponentes.