El Poder Judicial avala por unanimidad a Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz como fiscal general del Estado

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado este miércoles por unanimidad la idoneidad de Teresa Peramato, para sustituir a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, tal y como había propuesto el Gobierno.

“‼️El Consejo General del Poder Judicial avala a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado



▪️Es un informe preceptivo pero no vinculante. Peramato ahora tiene que pasar por la Comisión de Justicia del Congreso



🎙️@gema_alfaro



📻 Comienza @MediodiaRNE con @Freecanusa pic.twitter.com/7aaIUPGgxB“ — Mediodía en RNE 📻 (@MediodiaRNE) November 26, 2025

Según fuentes del CGPJ, el pleno extraordinario ha considerado que la hasta ahora fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal reúne los méritos y requisitos para ser nombrada para el cargo.

En concreto, el órgano de gobierno de los jueces ha podido constatar que Teresa Peramato cumple con el requisito de quince años de ejercicio profesional como jurista de reconocido prestigio. Precisamente este martes el Gobierno defendía que era una fiscal con más de 30 años de carrera y experta en la lucha contra la violencia de género.

Primera vez desde 2018 que todos los vocales avalan a un candidato Es la primera vez desde 2018, cuando se propuso a María José Segarra para la Fiscalía General del Estado, que un candidato propuesto por el Ejecutivo a dirigir el Ministerio Público obtiene el aval de todos los vocales del CGPJ. En el caso de los dos últimos fiscales del Estado, Dolores Delgado y García Ortiz, el CGPJ, cuyo mandato estaba caducado en aquellos momentos, estuvo dividido en el respaldo a los candidatos. En el caso de Delgado, solo 12 vocales avalaron su idoneidad frente a siete que votaron en contra. También García Ortiz obtuvo la primera vez el respaldo de 12 vocales y el rechazo de siete, mientras que tras las elecciones de julio de 2023, el CGPJ determinó por primera vez en democracia que no era idóneo para seguir siendo fiscal general del Estado basándose en una sentencia de Supremo, que apreciaba que había incurrido en "desviación de poder" por ascender a su antecesora a la máxima categoría de la carrera fiscal.