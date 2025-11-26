El Poder Judicial avala por unanimidad a Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz como fiscal general del Estado
- Peramato ha conseguido por primera vez desde 2018 el aval de los 20 vocales del CGPJ
- Tras el dictamen, Peramato comparecerá en el Congreso antes de jurar o prometer ante el rey
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado este miércoles por unanimidad la idoneidad de Teresa Peramato, para sustituir a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, tal y como había propuesto el Gobierno.
“‼️El Consejo General del Poder Judicial avala a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado— Mediodía en RNE 📻 (@MediodiaRNE) November 26, 2025
▪️Es un informe preceptivo pero no vinculante. Peramato ahora tiene que pasar por la Comisión de Justicia del Congreso
🎙️@gema_alfaro
📻 Comienza @MediodiaRNE con @Freecanusa pic.twitter.com/7aaIUPGgxB“
Según fuentes del CGPJ, el pleno extraordinario ha considerado que la hasta ahora fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal reúne los méritos y requisitos para ser nombrada para el cargo.
En concreto, el órgano de gobierno de los jueces ha podido constatar que Teresa Peramato cumple con el requisito de quince años de ejercicio profesional como jurista de reconocido prestigio. Precisamente este martes el Gobierno defendía que era una fiscal con más de 30 años de carrera y experta en la lucha contra la violencia de género.
Primera vez desde 2018 que todos los vocales avalan a un candidato
Es la primera vez desde 2018, cuando se propuso a María José Segarra para la Fiscalía General del Estado, que un candidato propuesto por el Ejecutivo a dirigir el Ministerio Público obtiene el aval de todos los vocales del CGPJ.
En el caso de los dos últimos fiscales del Estado, Dolores Delgado y García Ortiz, el CGPJ, cuyo mandato estaba caducado en aquellos momentos, estuvo dividido en el respaldo a los candidatos. En el caso de Delgado, solo 12 vocales avalaron su idoneidad frente a siete que votaron en contra.
También García Ortiz obtuvo la primera vez el respaldo de 12 vocales y el rechazo de siete, mientras que tras las elecciones de julio de 2023, el CGPJ determinó por primera vez en democracia que no era idóneo para seguir siendo fiscal general del Estado basándose en una sentencia de Supremo, que apreciaba que había incurrido en "desviación de poder" por ascender a su antecesora a la máxima categoría de la carrera fiscal.
Los pasos para su nombramiento definitivo
Este martes, el Ejecutivo propuso el nombre de Teresa Peramato después de que García Ortiz dimitiera tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo le condenara a dos años de inhabilitación por revelación de datos del caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un comunicado, el órgano de gobierno de los jueces ha hecho hincapié en que con el dictamen preceptivo, pero no vinculante, ha cumplido con el trámite de audiencia establecido en la Constitución Española y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
A continuación, Peramato tendrá que acudir a la Comisión de Justicia del Congreso, que evaluará su idoneidad, aunque como en el caso del CGPJ, no es vinculante la decisión que allí se adopte.
Después, el Consejo de Ministros hará el nombramiento, que será efectivo una vez que jure o prometa el cargo ante el rey. Por último, tomará posesión ante el pleno del Tribunal Supremo.