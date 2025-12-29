Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 29 de diciembre | Von der Leyen pide "garantías de seguridad firmes" para Ucrania
La guerra en Ucrania cumple este lunes 1.405 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Donald Trump y Volodímir Zelenski han mantenido un encuentro en Florida tras el cual ambos han coincidido en señalar que el acuerdo para una paz en Ucrania está "muy cerca"
- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aplaudido los "avances positivos" en la reunión
- Trump y Putin han hablado previamente en una conversación telefónica "muy productiva"
Guerra Ucrania-Rusia, 29 de diciembre, en directo:
00:02
Von der Leyen pide "garantías de seguridad firmes" para Ucrania
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado tras el encuentro entre Trump y Zelenski que se han producido “avances positivos” pero ha reclamado "garantías de seguridad firmes" para Ucrania desde el primer día. En un mensaje en su cuenta de X, Von der Leyen ha destacado que Europa “está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidar este progreso” pero ha precisado que “un aspecto fundamental de este esfuerzo es contar con garantías firmes de seguridad desde el primer día”
Von der Leyen ha participado en el encuentro entre Trump y Zelenski a través de una llamada telefónica, al igual que el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y varios jefes de Estado y de Gobierno, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron quienes le han arropado antes del encuentro en Florida.
00:01
Trump y Zelenski aseguran que el acuerdo de paz está "muy cerca"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que un acuerdo de paz en Ucrania está muy cerca, tras reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, aunque ha reconocido diferencias sobre el futuro estatus del Donbás. "Creo que nos estamos acercando" a cerrar un plan, ha señalado Trump en una rueda de prensa tras reunirse por casi tres horas con Zelenski en Florida y ha añadido que conversaron también con varios líderes europeos durante su encuentro.
El mandatario ucraniano, por su parte, ha asegurado también que el encuentro fue positivo y ha avanzado que las partes acordaron reunirse "en las próximas semanas" para "finalizar los aspectos conversados", pero no ha dado detalles de dónde o cuándo exactamente tendría lugar ese encuentro. "Tenemos grandes acuerdos sobre el plan (de paz) de 20 puntos, creo que está un 90 % acordado", ha indicado Zelenski, en la conferencia de prensa conjunta.
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.405 días. Aquí puedes leer lo ocurrido la jornada de este domingo.