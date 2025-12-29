Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 29 de diciembre | Von der Leyen pide "garantías de seguridad firmes" para Ucrania

00:01

Trump y Zelenski aseguran que el acuerdo de paz está "muy cerca"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que un acuerdo de paz en Ucrania está muy cerca, tras reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, aunque ha reconocido diferencias sobre el futuro estatus del Donbás. "Creo que nos estamos acercando" a cerrar un plan, ha señalado Trump en una rueda de prensa tras reunirse por casi tres horas con Zelenski en Florida y ha añadido que conversaron también con varios líderes europeos durante su encuentro.

El mandatario ucraniano, por su parte, ha asegurado también que el encuentro fue positivo y ha avanzado que las partes acordaron reunirse "en las próximas semanas" para "finalizar los aspectos conversados", pero no ha dado detalles de dónde o cuándo exactamente tendría lugar ese encuentro. "Tenemos grandes acuerdos sobre el plan (de paz) de 20 puntos, creo que está un 90 % acordado", ha indicado Zelenski, en la conferencia de prensa conjunta.