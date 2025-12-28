Trump se reúne con Zelenski en Florida para acordar la paz: "Estamos en la fase final de la negociación"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se encuentran reunidos en Florida a puerta cerrada para abordar el plan de paz estadounidense de 20 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania. "Estamos en la fase final de la negociación", ha asegurado Trump ante los medios tras recibir al presidente del país invadido por Rusia. Ha mostrado esperanzas de alcanzar un "acuerdo fuerte" y ha asegurado que su plazo no es otro que "acabar con la guerra". Zelenski, por su parte, se ha mostrado optimista: "Espero que todos puedan traer la paz lo antes posible".

Trump ha recibido previamente a Zelenski en su mansión de Mar-a-Lago con un apretón de manos. Ambos parecían esperanzados. "La reunión de hoy va a ir muy bien (...) Creo que estamos en las fases finales de las negociaciones", ha dicho ante la prensa junto al presidente ucraniano. Eso sí, ha advertido de que, "de lo contrario", la guerra durará "mucho tiempo" y habrá "miles de muertos" más y "nadie quiere eso". Preguntado por qué plazo se daba para negociar, ha respondido: "No tengo plazos. ¿Saben cuál es mi plazo? Acabar con la guerra".

Trump está manteniendo informado en todo momento al presidente ruso, Vladímir Putin. De hecho, antes de reunirse con Zelenski, ha mantenido una conversación telefónica con él "muy productiva" y ha dicho creer que se toma "en serio" tratar de poner fin al conflicto. El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, ha calificado también como "amistosa" la conversación de Putin con Trump.

"Tenemos las hechuras de un acuerdo y es bueno para todo el mundo", ha manifestado Trump, quien ha asegurado que volvería a hablar con Putin tras verse con Zelenski.

"La reunión de hoy va a ir muy bien", ha indicado Trump antes de dirigirse a Zelenski, "porque este caballero ha trabajado muy duro y es un valiente". En particular, Trump ha resaltado que, sobre la mesa, hay "beneficios económicos muy importantes para Ucrania, y hay mucha reconstrucción por hacer, y mucha riqueza por obtener". El presidente estadounidense ha acabado destacando que "hay dos partes que tienen ganas de hacer la paz": "El pueblo de Ucrania quiere que acabe, y el pueblo de Rusia también y vamos a conseguir que acabe".

Zelenski, por su parte, ha mostrado su optimismo y ha destacado que "hay muchos documentos" sobre la mesa: "Espero que todos puedan traer la paz a Ucrania lo antes posible".

En la reunión Trump se encuentra acompañado por una delegación de ocho miembros de su gabinete, que incluye al secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete Susie Wiles. También el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, su yerno y asesor, Jared Kushner, el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de la GSA, Josh Gruenbaum, el subjefe de Gabinete de Casa Blanca, Stephen Miller, y el enviado especial Steve Witkoff.

Entre los funcionarios ucranianos que acompañaron a Zelenski en su reunión con Trump se encuentra el ministro de Economía, Oleksii Sobolev.

Ataques aéreos rusos sobre Kiev Zelenski ha llegado a Mar-a-Lago mientrasRusia aumenta la presión sobre Kiev con ataques aéreos de cientos de misiles y drones este sábado, sumados al corte de suministro de electricidad y calefacción en sectores de la capital. Moscú ha insistido repetidamente en que Ucrania ceda la totalidad del Donbás, incluso las zonas que aún están bajo control de Kiev. Hay dudas de que Putin acepte un acuerdo que no satisfaga sus intereses. El presidente ruso avisó además este sábado de que seguiría librando su guerra si Kiev no buscaba una paz rápida. La reunión cara a cara de Zelenski con Trump ocurre tras semanas de esfuerzos diplomáticos. Este mismo domingo, Zelenski ha dicho haber mantenido una llamada telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer.