El Atlético de Madrid recibe al Barcelona en Copa del Rey en el peor momento para tomarse una revancha

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona disputan este jueves en el Metropolitano, a partir de las 21:00 horas, el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026. Se trata de la reedición de la pasada temporada, en la que ambos equipos se enfrentaron en la misma ronda antes de la final.

Hace aproximadamente un año ambos equipos nos dejaron en la retina un 'monumento' al fútbol en el partido de ida, disputado entonces en el Camp Nou, con un 4-4 que tuvo alternativas en el marcador, no sólo los ocho goles.

Se adelantó el Atleti por 0-2, remontó el Barça con cuatro goles para ponerse por delante y empataron los de Diego Simeone para dejar la eliminatoria totalmente abierta y armarse de moral para el partido de vuelta. Sin embargo, los de Hansi Flick sentenciaron en el Metropolitano enchufados hacia la final y a por su 32º título.

Este año, lo que se supone que debería ser una revancha, aparentemente se presenta con la balanza muy inclinada a favor del campeón. El Atlético recibe al Barça en un momento complicado. Además, en el único precedente hasta ahora, el partido de liga que se jugó en diciembre, el conjunto azulgrana se mostró bastante superior y ganó por 3-1.

La goleada al Betis en cuartos (0-5), con un gran estreno del recién fichado Ademola Lookman, presagiaba algo mejor de lo que salió del partido de liga contra el mismo rival y en Madrid. La derrota, además de enterrar las opciones colchoneras en el torneo de la regularidad, devolvió al Atlético a las dudas en ataque.

Por contra, el Barça pasó del sufrimiento en su visita al Albacete a redimirse en casa frente al Mallorca. En ambos casos, y en los últimos cinco partidos sumando todas las competiciones, el denominador común fue tener el seguro de la racha goleadora de Lamine Yamal.