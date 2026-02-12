El Atlético de Madrid recibe al Barcelona en Copa del Rey en el peor momento para tomarse una revancha
- Ambos repiten la semifinal del año pasado, en la que el Barça logró la clasificación para la final
- Atlético de Madrid - Barcelona en directo, a las 21:00 horas en La 1 y RTVE Play
El Atlético de Madrid y el FC Barcelona disputan este jueves en el Metropolitano, a partir de las 21:00 horas, el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026. Se trata de la reedición de la pasada temporada, en la que ambos equipos se enfrentaron en la misma ronda antes de la final.
Hace aproximadamente un año ambos equipos nos dejaron en la retina un 'monumento' al fútbol en el partido de ida, disputado entonces en el Camp Nou, con un 4-4 que tuvo alternativas en el marcador, no sólo los ocho goles.
Se adelantó el Atleti por 0-2, remontó el Barça con cuatro goles para ponerse por delante y empataron los de Diego Simeone para dejar la eliminatoria totalmente abierta y armarse de moral para el partido de vuelta. Sin embargo, los de Hansi Flick sentenciaron en el Metropolitano enchufados hacia la final y a por su 32º título.
Este año, lo que se supone que debería ser una revancha, aparentemente se presenta con la balanza muy inclinada a favor del campeón. El Atlético recibe al Barça en un momento complicado. Además, en el único precedente hasta ahora, el partido de liga que se jugó en diciembre, el conjunto azulgrana se mostró bastante superior y ganó por 3-1.
La goleada al Betis en cuartos (0-5), con un gran estreno del recién fichado Ademola Lookman, presagiaba algo mejor de lo que salió del partido de liga contra el mismo rival y en Madrid. La derrota, además de enterrar las opciones colchoneras en el torneo de la regularidad, devolvió al Atlético a las dudas en ataque.
Por contra, el Barça pasó del sufrimiento en su visita al Albacete a redimirse en casa frente al Mallorca. En ambos casos, y en los últimos cinco partidos sumando todas las competiciones, el denominador común fue tener el seguro de la racha goleadora de Lamine Yamal.
Raphinha, la gran duda en el Barça
La perla azulgrana ha recuperado el instinto goleador, aunque no es su rol principal. Lleva tres goles en Copa y una asistencia, diez goles en Liga y nueve asistencias. Dar pases a sus compañeros es su gran arma, amén del desborde al rival, y si a eso se suman los goles se convierte en un jugador letal.
El Barça sigue teniendo bajas de peso, pero eso no ha mermado ni su capacidad ofensiva ni ha afectado a su racha vencedora. El capitán, Raphinha Días, sigue entre algodones y es duda, al igual que Marcus Rashford, ya que ambos no entrenaron este miércoles. A los que no se les espera es a Pedri, Gavi ni Christensen, aunque los dos primeros enfilan su recuperación y podrían estar disponibles para la vuelta.
En el Atlético hay una única baja y es importante, porque el canterano Pablo Barrios estaba jugando a un muy buen nivel y es fundamental para el juego del equipo. Su lesión en el muslo derecho, a la que se une la de Johny Cardoso, le tendrá de baja al menos hasta principios de marzo y es duda para el partido de vuelta en el Camp Nou. Sin él sobre el césped se pasó de la goleada en Sevilla a la derrota en casa.
La ausencia de un solo hombre no condiciona el resultado, pero los estados de ánimo sí pueden condicionar el desarrollo del partido y el Atlético necesita más que un empujón para afrontar la visita del Barça.