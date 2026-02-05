Betis - Atlético de Madrid, en directo el partido de cuartos de final de la Copa del Rey

El Real Betis recibe en casa al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey, eliminatoria a partido único; en el el primero de los dos encuentros que jugarán ambos equipos en apenas tres días ya que también se ven las caras en la Liga el domingo. Sigue la narración aquí.

La previa

Para ambos equipos puede ser uno de los partidos más trascendentes de la temporada, ya que solo uno podrá seguir adelante y colarse en el sorteo de semifinales del torneo del K.O., donde ya esperan Barcelona, Athletic y Real Sociedad.

El técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, sigue recuperando efectivos de su poblada enfermería para hacer frente al doble compromiso de cuartos de final de Copa del Rey y de Liga que tiene con el Atlético de Madrid.

El martes se sumaron al grupo el lateral zurdo hispano dominicano Júnior Firpo y el centrocampista Rodrigo Riquelme, ambos tras superar sendas dolencias musculares que los han tenido de baja en las últimas semanas, por lo que se apuntan al importante compromiso copero ante los rojiblancos.

Las bajas prolongadas y sensibles en el centro del campo bético han podido acelerar que el club haya decidido reforzarse en esa parcela con Álvaro Fidalgo, fichado desde el América de México hasta junio de 2030 y que ha entrado en la convocatoria.

El Betis afronta su doble compromiso ante el Atlético de Madrid tras certificar su pase directo a octavos de final de la Liga Europa tras ganar por 2-1 al Feyenoord neerlandés y recuperar la quinta posición liguera después de imponerse por idéntico resultado el pasado domingo al Valencia.

Por su parte, el Atlético tiene de nuevo disponibles a Giuliano Simeone, Antoine Griezmann y Pablo Barrios, así como Marcos Llorente. En cambio Alexander Sørloth, que sufrió una conmoción cerebral en el partido de Liga ante el Levante, es baja.