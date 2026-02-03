Albacete - Barcelona, en directo en vídeo el partido de cuartos de final de la Copa del Rey

El FC Barcelona continúa su defensa del título de la Copa del Rey conseguido la temporada pasada. El conjunto dirigido por Hansi Flick se mide al Albacete Balompié en cuartos de final del torneo del K.O. El cuadro manchego es la gran sorpresa de la competición y el único equipo de Segunda División que sobrevive en la competición.

El técnico alemán no reserva nada y apuesta por Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford como tridente de ataque. Completan el once titular Joan García, Cancelo, Araujo, Gerard Martín, Eric García; Marc Bernal, De Jong y Dani Olmo.

El Barça visita el Carlos Belmonte inmerso en un gran momento de forma. El conjunto catalán suma cuatro victorias consecutivas entre todas las competiciones y solo ha perdido uno de sus últimos 16 encuentros. Su tropiezo ante la Real Sociedad en San Sebastián es la única mancha en los últimos dos meses, que para los culés han sido casi perfectos.

El equipo azulgrana llega a Albacete tras conseguir una importante victoria en el Martínez Valero de Elche (1-3) que le permite continuar en lo más alto de la clasificación de la Liga con un punto de ventaja sobre el Real Madrid. Flick cuenta con cuatro bajas para el duelo copero: Raphinha, Pedri, Gavi y Andreas Christensen.

El Albacete Balompié tratará de alargar su particular cuento de hadas en la Copa del Rey. El cuadro albaceteño se ha plantado en esta ronda tras dar la gran sorpresa de la competición al eliminar al Real Madrid. Antes, el cuadro de Alberto González eliminó a San Fernando, Leganés y Celta de Vigo, otro club de la máxima categoría que sucumbió en el Carlos Belmonte.

El conjunto manchego llega en el mejor momento de la temporada. Tras su triunfo ante el Real Madrid, cuenta sus partidos por victorias en la Liga Hypermotion. El Albacete ha ganado en las últimas semanas a Cádiz, Real Valladolid y Real Zaragoza y actualmente ocupa la duodécima posición de la tabla en la categoría de plata del fútbol español.