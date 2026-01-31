Elche - Barcelona, en directo el partido de la jornada 22 de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido entre el Elche CF y el FC Barcelona correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports, que se disputa en el Estadio Manuel Martínez Valero este sábado a las 21:00 horas. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

Alineación del FC Barcelona

Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, Frenkie de Jong, Olmo, Lamine Yamal, Fermín, Raphinha y Ferran Torres.

El Barça defiende el liderato de la persecución indirecta de un Madrid que viene herido por su reciente derrota en Champions y su 'descenso' a la novena posición. Los azulgrana, por contra, celebran su clasificación al 'top 8' y tener una preocupación menos en febrero, para así poder centrarse más en sus compromisos domésticos, como la visita al Elche. Una visita que viene siendo propicia a los culés desde hace bastante tiempo. En 24 encuentros se han producido ocho victorias de los ilicitanos, cinco empates y once victorias barcelonistas, un balance que podría parecer más o menos igualado, pero que en los últimos 50 años se ha decantado claramente a favor del Barça, puesto que la última vez que el Martínez Valero celebró un triunfo de los suyos fue en la temporada 1974-1975 por la mínima (1-0). Los resultados más positivos que ha cosechado el Elche en épocas más recientes han sido en la temporada 1976-1977, en la temporada 1984-1985 y el más cercano en la 2013-2014, los tres sin goles.

En la actualidad, el Elche recibe al Barça con las bajas de Héctor Fort y Rafa Mir, pero con la incorporación en este mercado invernal del chileno Lucas Cepeda, avalada por su compatriota Arturo Vidal, con el que Éder Sarabia, entrenador local, coincidió en su etapa en el Barcelona. "Si la expectativa que tenemos es jugar en Europa, parece que estamos en un mal momento, pero si somos rigurosos tenemos más cosas positivas", dijo el técnico en rueda de prensa al hablar de la mala racha reciente de su equipo. Por su parte, el alemán Hansi Flick cuenta con las bajas ya sabidas de Andreas Christensen, Gavi y Pedri.