El empresario Víctor de Aldama entrega al juez el sobre con información de la supuesta financiación ilegal del PSOE

El empresario Víctor de Aldama entregó la semana pasada al juez Ismael Moreno el sobre que, como ha indicado, contiene información sobre la supuesta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista, según se ha conocido este miércoles. Se trata del conocido sobre con el encabezado de la petrolera venezolana PDVSA al que De Aldama ya hizo mención a finales de enero.

Según fuentes consultadas, también se produjo una declaración ante el magistrado, aunque no ha trascendido ninguna información porque el caso sobre los supuestos pagos del PSOE se encuentra bajo secreto de sumario. El comisionista dejó caer el pasado mes de enero una declaración en el marco de la causa de hidrocarburos en la que se le investiga que el PSOEA se habría financiado irregularmente mediante dinero procedente de Venezuela y que ese sobre contendría las pruebas.

"Es relativo al negocio de hidrocarburos, con la financiación ilegal del PSOE", afirmaba el empresario durante la comparecencia ante el juez, que le preguntaba si era relativo a la formación socialista o también a la Internacional Socialista. "De las dos", respondía De Aldama, que también ha indicado que dicho sobre se lo entregó la actual presidenta encargada de Venezuela y anterior ministra de Hidrocarburos del país, Delcy Rodríguez.

El empresario se refirió al contenido del sobre por primera vez en su declaración del pasado 29 de enero ante el juez que instruye el conocido 'caso hidrocarburos', también en la Audiencia Nacional. Además, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya reveló en uno de sus informes que Aldama dejó en custodia de Luis Alberto Escolano, su hombre de confianza, "documentación sensible" relativa a la petrolera venezolana PDVSA.

Tras escuchar a De Aldama, la Fiscalía Anticorrupción se interesó por el contenido del sobre y el comisionista emplazó al Ministerio Público a alcanzar un acuerdo antes de profundizar en ese asunto. Aldama explicó como investigado ante el magistrado Santiago Pedraz que la información de ese sobre guarda relación con el sector de los hidrocarburos pero no con Villafuel, la empresa en torno a la que gira esa causa.