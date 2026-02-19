Caso hidrocarburos: el investigado De Aldama reitera ante el juez que tiene información sobre financiación ilegal del PSOE

El empresario y presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, investigado por la trama de las mascarillas, ha vuelto a relacionar un sobre con dinero, que según él, le entregó la ahora presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista. Así lo expresa en los videos a los que ha tenido acceso RTVE de su declaración como imputado en el llamado caso hidrocarburos el 29 de enero. Reconoce, también, haber entregado dinero al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su asesor, Koldo García, para agilizar trámites empresariales.

En las grabaciones de las declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Santiago Pedraz, los empresarios Carmen Pano y Víctor de Aldama dieron dos versiones contradictorias sobre el supuesto dinero en metálico que la primera asegura haber llevado en dos ocasiones a la sede del PSOE en la madrileña Calle de Ferraz por orden del comisionista. Aldama lo ha negado: "Es ridículo. Si ella me daba dinero a mí para que yo se lo entregara a ellos (José Luis Ábalos y Koldo García), que yo le entregara a ella 90.000 euros en bolsas para que lo entregara en Ferraz es absolutamente falso".