El jefe de gabinete de Reyes Maroto admite una reunión con la trama de Aldama sobre la licencia de hidrocarburos
- El informe de la UCO señaló que Koldo García se reunió hasta tres veces en 2020 con Bidart
- La semana pasada ya comparecieron ante la Audiencia Nacional los investigados Víctor de Aldama y Carmen Pano
El que fue jefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, Juan Ignacio Bidart, ha admitido una reunión en el Ministerio de Industria sobre la licencia de hidrocarburos de la empresa Villafuel el 28 de diciembre de 2020, pero ha asegurado que solo estuvo cinco minutos y ha insistido en que él carecía de competencia para concederla.
En su declaración este miércoles en la Audiencia Nacional como testigo, Bidart ha reconocido únicamente ese breve encuentro y ha afirmado que no recordaba ninguno más, según han informado a EFE fuentes jurídicas. Su comparecencia ante el juez Santiago Pedraz por el presunto fraude multimillonario del IVA por parte de dicha empresa tuvo que ser pospuesta la semana pasada por la nevada en Madrid.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló que el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García se reunió hasta tres veces en 2020 con Bidart y que uno de esos encuentros fue en presencia del comisionista Víctor de Aldama, socio del propietario de Villafuel, Claudio Rivas, ambos investigados en la causa.
No recuerda haberle pedido documentación a Koldo García
El jefe de gabinete de Maroto ha asegurado que tampoco recordaba haberle dicho a Koldo García que le entregara documentación sobre Villafuel, investigada por un presunto fraude del IVA de 182 millones de euros.
Bidart ya expuso en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo que mantuvo una "reunión protocolaria" sobre Villafuel, a la que acudieron tres personas de la empresa, pero afirmó que no recordaba quienes eran ni que informara de ella a la exministra. Asimismo, quiso dejar claro que él no tenía competencia para dar una licencia a la empresa, ya que eso correspondía a la Secretaría de Estado. También explicó que tuvo esa reunión porque la pidió Koldo pero que duró apenas cinco minutos porque no tenían competencias.
La semana pasada compareció ante el juez de la Audiencia Nacional, el investigado Víctor Aldama, quien buscó negociar con la Fiscalía al hablar de un sobre que Delcy Rodríguez le entregó con información sobre presunta financiación irregular del PSOE.
Su socio, el empresario Claudio Rivas, anunció también al juez Pedraz que no prestará declaración hasta que no hayan sido interrogados el resto de imputados y testigos, mientras la empresaria Carmen Pano, también investigada, aseguró que los 90.000 euros que dice que llevó a la sede del PSOE provenían de Rivas, dueño de la compañía Villafuel.
Entre los testigos, como Bidart, el jefe de gabinete de la exministra Teresa Ribera, Marc Pons, admitió cinco reuniones con Koldo sin relación con la trama de hidrocarburos.