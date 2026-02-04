El jefe de gabinete de Reyes Maroto admite una reunión con la trama de Aldama sobre la licencia de hidrocarburos

El que fue jefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, Juan Ignacio Bidart, ha admitido una reunión en el Ministerio de Industria sobre la licencia de hidrocarburos de la empresa Villafuel el 28 de diciembre de 2020, pero ha asegurado que solo estuvo cinco minutos y ha insistido en que él carecía de competencia para concederla.

En su declaración este miércoles en la Audiencia Nacional como testigo, Bidart ha reconocido únicamente ese breve encuentro y ha afirmado que no recordaba ninguno más, según han informado a EFE fuentes jurídicas. Su comparecencia ante el juez Santiago Pedraz por el presunto fraude multimillonario del IVA por parte de dicha empresa tuvo que ser pospuesta la semana pasada por la nevada en Madrid.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló que el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García se reunió hasta tres veces en 2020 con Bidart y que uno de esos encuentros fue en presencia del comisionista Víctor de Aldama, socio del propietario de Villafuel, Claudio Rivas, ambos investigados en la causa.