El jefe de gabinete de Teresa Ribera admite cinco reuniones con Koldo sin relación con la trama de hidrocarburos

El que fue el jefe de gabinete de la exministra Teresa Ribera, Marc Pons, ha reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional que se reunió en cuatro o cinco ocasiones con Koldo García, entonces asesor del Ministerio de Transportes, pero ha asegurado que en ningún caso fue en relación con otorgar una licencia de hidrocarburos a la empresa Villafuel.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destapó un presunto fraude multimillonario del IVA por parte de dicha empresa en el centro de esta trama, donde se investiga también si su dueño, Claudio Rivas, y Víctor de Aldama pagaron cerca de un millón de euros "para comprar la voluntad" del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otros cargos públicos.

Pons, que fue consejero en el Gobierno balear y es actualmente diputado en el parlamento autonómico y secretario de transición justa del PSOE, ha declarado ante el juez Santiago Pedraz como testigo después de que su nombre apareciera en el último informe de la UCO.

Pons, el único testigo en comparecer Pons ha sido el único en prestar declaración este miércoles. Según ha informado a EFE fuentes jurídicas, el propietario de Villafuel, Claudio Rivas, también ha acudido a la Audiencia Nacional, si bien él ha anunciado que no declarará hasta que lo hagan el resto de imputados y testigos citados. Estaba previsto que compareciera también como testigo el jefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, Juan Ignacio Bidart, pero no ha podido acudir por la fuerte nevada que ha caído a primera hora de la mañana en Madrid. Será citado de nuevo previsiblemente la semana que viene. En su declaración, Pons ha asegurado que no tenía competencia en la tramitación de expedientes, ya que su función principal era asistir a la ministra Ribera. Sí ha reconocido que tenía facultades para interesarse por un expediente. Preguntado por la defensa de Rivas si podría modificar los requisitos previstos, ha respondido que el interés no alteraría el cumplimiento de la ley.

Los contactos y encuentros con Koldo García Sobre las reuniones, el testigo ha explicado que el primer contacto con Koldo García fue en abril de 2021, en una reunión de alto nivel entre Ribera y Ábalos, en la que se intercambiaron los teléfonos. Desconoce si el encuentro formaba parte del agenda oficial. Según el último informe de la UCO, durante el primer encuentro el 8 de abril, Koldo García le reenvió una imagen con los datos de registro del expediente de Villafuel, un envío que los agentes infieren que "obedeció al resultado de una conversación previamente sostenida". Al respecto, Pons ha declarado que no recordaba haber recibido ese pantallazo, pero que si estaba en el informe, así sería. Koldo García había recibido dicha imagen dos días antes, enviada por Víctor de Aldama. Aquel día, explica la UCO, ambos se reunieron con Claudio Rivas para abordar temas relacionados con la autorización de operador mayorista de hidrocarburos a Villafuel. Tras recibir la fotografía, el exasesor de Transportes le respondió mandándole un teléfono, que tenía guardado como contacto bajo el nombre "Marido ICETA", y pidió que le llamara por WhatsApp, según el informe. Meses más tarde, el 8 de julio de 2021, la UCO registra un segundo encuentro, que Koldo pide a Pons para entregarle unos documentos relacionados con una solicitud. "Muy buenas, te puedo ver 15 segundos para darte los PAPELES que te comenté de la solicitud???? (sic)", decía el mensaje que recoge el informe. Pons ha recordado que ese contacto respondía al interés de Koldo García por la gestión de un expediente en materia de costas, y ha admitido que se vieron 15 segundos en una cafetería frente a Nuevos Ministerios, donde tienen la sede Transportes y Transición Ecológica.