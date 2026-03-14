Los candidatos en Castilla y León aprovechan la jornada de reflexión para "descansar" con familia y amigos al aire libre
- Los candidatos paran tras dos semanas de campaña recorriendo los 95.000 kilómetros de la región
- Más de dos millones de castellanos y leoneses están llamados a las urnas en las elecciones de este domingo
Llega el momento de calma de los candidatos a las elecciones en Castilla y León tras dos semanas haciendo campaña por todo el territorio. Este sábado, en la jornada de reflexión, han cambiado los mítines por disfrutar de la familia, de la comida, del deporte y del campo antes de las elecciones autonómicas de este domingo en la región.
Un 'regalo' que se han ganado tras recorrerse de pies a cabeza la que es la comunidad autónoma más extensa, con casi 95.000 kilómetros cuadrados y 2.248 municipios.
Más de dos millones de castellanos y leoneses están llamados a decidir este gobierno en las urnas a su próximo gobierno después de que se agotara la legislatura, que comenzó en 2022.
Una jornada de "descanso" tras mucho "ajetreo"
El presidente castellano-leonés y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha desayunado por la mañana con su familia en Salamanca y ha compartido después una comida con amigos en un pueblo de la región.
El socialista Carlos Martínez se ha dedicado también a la familia y ha paseado por los márgenes del Duero en Soria. En una declaración grabada y enviada a los medios, ha dicho que este es un día para "descansar" y "pensar un poquito" con "una lectura", una "cervecita con los amigos" e "igual hasta un poquito de fútbol".
El candidato de Vox, Carlos Pollán, ha pasado paseado por el Barrio Húmedo de León por la mañana antes de asistir por la tarde al partido de fútbol entre la Cultural Leonesa y el Racing de Santander. Pollán le ha dedicado también el día a sus nietos y a su madre de 91 años, con quien prevé dar un paseo.
Alicia Gallego (UPL) ha disfrutado del placer de "no poner el despertador" y de pasar un día tranquilo tomando el aire, ese que le ha faltado a la Unión del Pueblo Leonés después de recorrer cientos de kilómetros durante la campaña.
El cabeza de lista de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha explicado que va a dedicar la jornada a "descansar" después de tanto "ajetreo", empezando para ello con un paseo matutino. Ceña espera dedicar el día con su familia y amigos y "quizá ir al cine", además de estar "expectante" ante lo que pueda pasar este domingo.
El candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas Valladolid en la en Valladolid en la Marcha por la Escuela Pública. Su reflexión se ha visto afectada después de que, según ha denunciado, un hombre le agrediera mientras estaba con su hijo, de tres años, en la caseta de Podemos-Alianza Verde de la calle Santiago de Valladolid. En su perfil de X, ha publicado una foto del supuesto agresor, que le habría "tirado un cristal", algo que ha calificado como "muy grave" y por lo que presentará denuncia.
El candidato de Por Ávila (XAV) Pedro Pascual, que también es presidente del Real Ávila CF, ha ejercido de abuelo con sus nietos.
Por último, l candidato de IU-Sumar, Juan Gascón, ha ido con la familia al mercado agroecológico de Palencia, para visibilizar y defender los productos de calidad de la zona.