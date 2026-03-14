Los candidatos en Castilla y León aprovechan la jornada de reflexión para "descansar" con familia y amigos al aire libre

Llega el momento de calma de los candidatos a las elecciones en Castilla y León tras dos semanas haciendo campaña por todo el territorio. Este sábado, en la jornada de reflexión, han cambiado los mítines por disfrutar de la familia, de la comida, del deporte y del campo antes de las elecciones autonómicas de este domingo en la región.

Un 'regalo' que se han ganado tras recorrerse de pies a cabeza la que es la comunidad autónoma más extensa, con casi 95.000 kilómetros cuadrados y 2.248 municipios.

Más de dos millones de castellanos y leoneses están llamados a decidir este gobierno en las urnas a su próximo gobierno después de que se agotara la legislatura, que comenzó en 2022.