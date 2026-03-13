Castellano y leonés, el gentilicio oficial que da una patada al diccionario

Preguntamos por el gentilicio de Castilla y León a Miguel, un niño de 10 años. Duda y se aventura: "¿Castellano...leo...nense?" No es correcto pero sí probable. De hecho, es lo mismo que responde Claudia a sus 29 años, con idéntica inseguridad: "Yo qué sé... ¿castellanoleonense?" Es la demostración de que cada uno tira de los sufijos que puede para construir los gentilicios que no conoce.

En descargo de ambos, diremos que Claudia es cartagenera y que Miguel, de Castilla y León, aun estando en 5º de Primaria, no ha visto nada al respecto en el tema de Lengua que incluye los gentilicios. Javier Vaquero, profesor de Educación Primaria en el CRA Ribera del Duero, aclara que se dan "muy por encima, de pasada y en especial, los que son raros o distintos al topónimo como 'gaditanos', 'pacenses' u 'oscenses'". De hecho, la propia Consejería de Educación tiene publicado un listado de gentilicios provinciales donde no hay ni rastro del conflictivo caso autonómico.

Los gentilicios largos son una trampa para el habla y el de Castilla y León no está entre los más extendidos, ni siquiera dentro de la comunidad. Es habitual evitarlo. Pero una vez que se usa, ¿cuál es el término?

Si hablamos de los ciudadanos "castellanoleoneses", a muchos se les ponen los pelos de punta, y si hablamos de los ciudadanos "castellanos y leoneses", el diccionario se retuerce de dolor. Así lleva esta comunidad un par de décadas, con el gentilicio partido entre lo que dice la Real Academia de la Lengua y lo que dicen las Cortes de Castilla y León a partir del Estatuto de Autonomía. La autoridad lingüística y la autoridad legislativa, respetuosamente divergentes.

La dualidad, presente en el día a día "El debate surge muchas veces, y de la manera más sencilla. ¿Sabes cómo me surgió en su momento? Visitando el Instituto de la Lengua que tenemos aquí en Burgos porque su nombre es Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Y alguno preguntó y ya les empiezas a explicar", nos cuenta Diego Gutiérrez, profesor del Colegio Internacional Campolara. "Yo creo que es muy interesante plantear esa realidad y las dos opciones que se nos ofrecen desde la Real Academia, desde el punto de vista más gramatical, que tiene una lógica lingüística, y luego desde la realidad política". Como explica este profesor, los contrastes son frecuentes. La Real Academia Española nunca ha dudado y se reafirma en lo establecido cuando enviamos la consulta -que han recibido sin duda enésimas veces-: "Desde un punto de vista estrictamente lingüístico, la forma adecuada en español para el gentilicio de Castilla y León es castellanoleonés, sa, tal y como se recoge en el Diccionario de la lengua española", explican fuentes de la RAE a RTVE Castilla y León. Así, queda claro que se refiere a un único sujeto y no a dos distintos y las concordancias de género y número recaen en la última sílaba y se construyen de lo más normal: castellanoleonés, castellanoleonesa, castellanoleoneses y castellanoleonesas. Limpio, fijo y esplendoroso. Pero... ¿por qué la RAE matiza con la advertencia "desde un punto de vista estrictamente lingüístico"? Porque hay otro punto de vista, como avanzaba el profesor, que es el político, o más bien, el legislativo.

Castellanos y leoneses, según la ley Fue en 2007 cuando se publicó una reforma del Estatuto de Autonomía, y vino con sorpresa: la i griega, "y". El gentilicio se citaba ahora no en una palabra sino en tres: castellanos y leoneses. "No hay un artículo como tal referido al gentilicio, pero al usarlo de ese modo el legislador, se entiende que es la forma oficial, y de hecho es la que usan las instituciones", explica el profesor Mariano González Clavero, experto en la norma autonómica. El gentilicio "castellanos y leoneses" en el Estatuto de Autonomía tras la reforma de 2007 El uso de la "y" se deriva del reconocimiento de la realidad histórica y territorial de Castilla y León. El consenso en el parlamento autonómico era total acerca de reconocer de ese modo la identidad leonesa y su entidad propia como parte de la comunidad surgida de los reinos de León y de Castilla. Es más, en el preámbulo se cita en varias ocasiones el gentilicio invertido: "leoneses y castellanos". "Los alumnos de hoy han nacido con una comunidad formada y con una realidad ya muy arraigada que no se cuestionan, ni se plantean siquiera en qué momento surge", explica Gutiérrez. "Pero realmente es una cuestión bastante reciente, y para mí sirve un poco de pretexto para introducir ese tipo de cuestiones, que enriquecen, y también una parte de historia, que aunque yo principalmente me encargo de la asignatura de Lengua, a través de la lengua la historia va de la mano", celebra.

El reto de la concordancia Ambos términos conviven sin excesivas estridencias, salvo cuando se usa la forma oficial y empieza el baile de concordancias. Porque, ¿cómo se formaría el femenino plural si hablamos, por ejemplo, de elecciones? Se entiendo que "Elecciones castellanas y leonesas" pero no es extraño escuchar el desliz de "elecciones castellano y leonesas". Es en esos casos cuando se disparan los resortes de los lingüistas: "das una patada a la gramática importante cuando lo haces así", se ríe el profesor. Son patadas frecuentes y justificadas en motivos ajenos a lo académico. Es algo así como una excepción consentida. El propio Estatuto de Autonomía recoge esta declaración: "La Junta de Castilla y León fomentará el uso correcto del castellano en los ámbitos educativo, administrativo y cultural". La elasticidad está servida y muchos la viven con naturalidad. Cuando preguntamos cómo se maneja esto en el colegio, el profesor González Clavero bromea: "bueno, a lo mejor una cosa es lo que enseñan los de lengua y otra, los de sociales". Y de todos modos, relativiza, algunos gentilicios de comunidades autónomas tienen un uso residual y limitado a lo administrativo o académico: "Nadie te dice yo soy balear, ni siquiera soy de Baleares; te dicen 'yo soy de Menorca, soy de Mallorca o soy ibicenco'. Nos creemos que esto es un problema pero no lo es". Sí hay otra cuestión: la economía del lenguaje que impera desde el punto de vista lingüístico "Hay que separar la política de lo que es la lengua, la RAE o sencillamente la economía del lenguaje, que la economía del lenguaje es muy tozuda cuando afrontas un texto largo".