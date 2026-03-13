Los partidos regionalistas, de izquierdas y Ciudadanos apelan al "voto útil" en el cierre de campaña en Castilla y León

Los partidos regionalistas que se presentan a las elecciones de Castilla y León (Unión del Pueblo Leonés, Soria ¡Ya! y Por Ávila), también los de izquierdas (Podemos-AV e Izquierda Unida-Sumar-Verdes Equo) y Ciudadanos han cerrado la campaña electoral con apelaciones al "voto útil" y con llamadas a la participación para poder conservar su representación en el parlamento autonómico.

La candidata de Unión del Pueblo Leónes (UPL), Alicia Gallego, ha elegido el municipio de Santa María del Páramo para terminar estos 15 días de campaña electoral, de donde es justamente la alcaldesa. "Defiende lo tuyo" ha sido el lema de la formación regionalista y que se ha marcado el objetivo de ser la "fuerza política más votada en la provincia de León", según ha dicho Gallego.

También ha puntualizado que su formación se centra únicamente en los intereses de la "Región Leonesa" (León-Zamora y Salamanca): "No somos ni gatitos, ni castellanos. ¡Somos leones!", ha remarcado entre aplausos y decenas de banderas de León ondenado entre el público. La candidata de UPL, además, ha prometido a los suyos trabajar para que el partido tenga representación "en las próximas elecciones generales para que la autonomía sea una realidad".

Desde Soria ¡Ya!, su cabeza de lista, Ángel Ceña, ha clausurado la campaña con una llamada al "voto útil". También ha defendido que ha recorrido estos últimos 15 días 8.848 kilómetros y 243 localidades, lo que se traduce, según él, en un mensaje claro por "llegar a los rincones más lejanos de la provincia".

A los electores les ha pedido "votar diferente" para "cambiar estos 43 años de PP, PSOE y Vox", porque la "única certeza es que si el PP sigue gobernando vamos a seguir igual, deteriorando nuestros servicios públicos" y el "cambio que propone el PSOE" es algo que no se pueden creer después de ocho años gobernando en España".

Por su parte, el candidato de Por Ávila (XAV) a las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha reivindicado que su formación "trabajará por la provincida de Ávila" y ha apostado por la "concordia y el diálogo" pasadas las elecciones de este domingo.

Durante toda la campaña, ha recordado Pascual, su partido ha defendido "sacar a los abulenses del olvido" y promete emplearse a fondo para mejorar la sanidad de la provincia y atraer oportunidades laborales.

Las izquierdas apuestan por las políticas públicas, despoblación y vivienda Al grito de "¡Sí se puede!" y con el puño alzado ha cerrado campaña en Valladolid el candidato a la Presidencia de la Junta por Podemos Miguel Ángel Llamas, que busca mantener el único procurador que tiene el partido en la Cortes. También ha contado con la presencia de la secretaria general de la formación, Ione Belarra, y de la eurodiputada Irene Montero. Llamas ha reivindicado las "propuestas y acciones" a favor de los servicios públicos y en contra de la corrupción, así como las respuestas a los "problemas estructurales" de la comunidad como la despoblación o el acceso a al vivienda. Asimismo, ha prometido trabajar para aprobar en la región "la primera ley de derechos LGTBI". Ione Belarra, por su parte, ha enfatizado en el "dolor" que provoca la guerra en Oriente Medio y ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez celeridad para poner en marcha medidas anticrisis. "¿A qué está esperando el Gobierno para actuar?", ha insistido la secretaria general del partido, al mismo tiempo que ha rechazo que bajar impuestos sea la solución en este momento, tal y como han pedido algunas formaciones de derechas. "Lo que hay que hacer es intervenir los precios", ha sostenido Belarra. Comparador de programas electorales de Castilla y León 2026: las propuestas de los partidos Izquierda Unida-Sumar-Verdes Equo, por su parte, también ha cerrado esta campaña electoral en Valladolid con el objetivo de obtener representación en la cámara autonómica. Su candidato, Juan Gascón, ha dicho que defenderá "los intereses de la gente sencilla y clase trabajadora" y pide salir a votar para evitar "un nuevo Gobierno del PP y de la extrema derecha". Ha acompañado a Gascón el diputado de Sumar en el Congreso y portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, quien ha sostenido que su formación es la única que ha puesto el foco "en aquellos que se quieren quedar en Castilla y León y en las políticas activas de empleo".