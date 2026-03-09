Gallego (UPL) denuncia "muchas carencias" en Castilla y León y defiende una ley para evitar la despoblación
- Gallego es la candidata de UPL a la Presidencia de la Junta de Castilla y León
- Sostiene que la sanidad y la educación llegue a todos los puntos del territorio
La candidata de Unión de Pueblo Leonés (UPL) a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alicia Gallego, ha denunciado que ha habido "muchas carencias" en materia de infraestructuras y de desarrollo económico en el mundo rural en esta última legislatura. Asimismo ha defendido una ley para evitar la despoblación, en especial en la Región Leonesa, que es, a su juicio, la que más sufre de toda la comunidad.
En una entrevista electoral en La Hora de La 1, ha subrayado que el 16% de la despoblación de la comunidad se padece en la Región Leonesa -León, Zamora y Salamanca-, lo que conlleva, en su opinión, también una "perdida de capacidad económica" de la gente que vive en esas zonas, por lo que ha abogado por "revertir" la situación.
También ha afeado que falten presupuestos para atender "la realidad social" de Castilla y León, y ha incidido en la necesidad de que la sanidad llegue a todo el territorio, "se viva donde se viva", al igual que la educación.
Propuestas en materia educativa y sanitaria
Según Gallego, los pueblos pequeños tienen problemas para mantener los colegios rurales y que solo es posible por los ayuntamientos, que lo hacen por la "falta de implicación de la Junta". Asimismo ha considerado necesario "incentivar" a los profesores para poder cubrir las plazas en esos lugares.
También ha criticado que la situación es similar en materia sanitaria. "En los pueblos, son los mayores los que más necesitan la atención primaria y se encuentran consultorios cerrados, faltan profesionales. Faltan incentivos y que se desarrolle la ley de puestos de difícil cobertura", ha señalado.
Preguntada por la situación del sector agrario, Gallego ha sostenido que es un sector "esencial", por lo que ha abogado por ayudas, fiscalidad diferenciada y la modernización del campo. En este sentido, ha propuesto la creación de un observatorio o agencia donde se valoren los costes agrarios y ha defendido la eliminación de la burocracia.
Y en materia de vivienda, Gallego ha considerado necesario que "se abra suelo urbano", "un parque público de vivienda", y "ayudas fiscales", entre otras medidas.