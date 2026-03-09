Gallego (UPL) denuncia "muchas carencias" en Castilla y León y defiende una ley para evitar la despoblación

La candidata de Unión de Pueblo Leonés (UPL) a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alicia Gallego, ha denunciado que ha habido "muchas carencias" en materia de infraestructuras y de desarrollo económico en el mundo rural en esta última legislatura. Asimismo ha defendido una ley para evitar la despoblación, en especial en la Región Leonesa, que es, a su juicio, la que más sufre de toda la comunidad.

En una entrevista electoral en La Hora de La 1, ha subrayado que el 16% de la despoblación de la comunidad se padece en la Región Leonesa -León, Zamora y Salamanca-, lo que conlleva, en su opinión, también una "perdida de capacidad económica" de la gente que vive en esas zonas, por lo que ha abogado por "revertir" la situación.

También ha afeado que falten presupuestos para atender "la realidad social" de Castilla y León, y ha incidido en la necesidad de que la sanidad llegue a todo el territorio, "se viva donde se viva", al igual que la educación.