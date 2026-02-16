Alicia Gallego, una alcaldesa que encabeza por primera vez la lista de UPL a la Junta de Castilla y León

Alicia Gallego, la secretaria general de Unión del Pueblo Leonés (UPL) desde junio de 2025 y alcaldesa de Santa María del Páramo, es una de las caras nuevas entre los candidatos que se presentan a las elecciones a la Junta de Castilla y León del próximo 15 de marzo. Encabeza por primera vez la lista de la formación, aunque ya tiene experiencia en las Cortes regionales.

En el congreso que celebró UPL el pasado mes de junio, Gallego sustituyó a Luis Mariano Santos, el cabeza de lista del partido en los anteriores comicios autonómicos, y que fue designado como su número dos. Al ser elegida secretaria general de UPL, se convirtió así en la primera mujer en liderar el partido leonesista. Es también la mujer que será candidata a presidir la Junta de Castilla y León.

Ahora, de cara a las próximas elecciones autonómicas, liderará una candidatura que, según un comunicado de UPL, "buscará seguir creciendo después de los históricos resultados vividos en el año 2022". Su aspiración es lograr grupo propio en las Cortes de Castilla y León, para lo que necesita alcanzar el 5% de los votos en el conjunto de la comunidad u obtener cinco procuradores.

En los comicios de 2022, la ahora candidata de UPL se convirtió en procuradora de las Cortes de Castilla y León. En esas elecciones la formación leonesista triplicó su representación y pasó de uno a tres escaños, logrando el 4,30% de los votos, convirtiéndose así en cuarta fuerza de la Cámara castellanoleonesa.

Desde su llegada a las Cortes regionales, Gallego ha defendido numerosas iniciativas en beneficio y reivindicación de León, Zamora y Salamanca. Entre otras cuestiones, Unión del Pueblo Leonés tiene como proyecto que León, Zamora y Salamanca, las históricas provincias del Reino de León o lo que denominan como Región Leonesa, conformen una nueva comunidad autónoma separándose del resto de Castilla y León.

UPL recurrirá su exclusión de los debates

La candidata de UPL se ha mostrado muy crítica con la decisión de la Junta Electoral de Castilla y León que ha determinado que en los debates electorales que se celebrarán con motivo de las elecciones solo participarán los candidatos de PP, Alfonso Mañueco; del PSOE, Carlos Martínez, y de Vox, Carlos Pollán. En su opinión, es un "pucherazo", porque cree que la medida pretende "ocultar y acallar" la voz del leonesismo y de la Región Leonesa.

La Junta Electoral de Castilla y León decidió descartar la participación de UPL, así como la de otras formaciones con menor representación que PP, PSOE y Vox, alegando que no alcanzaron cinco procuradores ni, alternativamente, al menos tres escaños y un 5% de los sufragios emitidos en el conjunto de la comunidad.

Pero Gallego ha anunciado que presentará un recurso contra la decisión, al entender que dicha resolución "vulnera" la Ley electoral, ya que, apunta, el artículo 31.bis de la Ley Electoral de Castilla y León establece que las formaciones con grupos parlamentarios propios (a excepción del grupo mixto) deben estar presentes, a través de sus cabezas de lista, en los debates públicos de la campaña.

Para la dirigente de UPL, la resolución es "lamentablemente" y ha incidido en que los grandes partidos nacionales tratan de "ocultar" su mensaje y están "más pendientes" de los asuntos de política nacional.