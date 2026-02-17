Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: se retrasa la prueba del esquí acrobático 'freestyle'

10:48

Se cierra la ronda del salto largo en la combinada nórdica. El japonés Ryota Yamamoto lidera y saldrá como primero en la prueba de fondo. A +0:08 saldrá el austriaco Johannes Lamperter y a 0:16 el noruego Andreas Skoglund.

Desde las 13:40 horas, no te pierdas EN DIRECTO en Teledeporte y RTVE Play la gran final con los 10 km de fondo que decidirán al campeón de esta combinada nórdica.

https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/combinada-nordica-final-10-km-esqui-fondo-jjoo-invierno-2026/