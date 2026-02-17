Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: se retrasa la prueba del esquí acrobático 'freestyle'
- Jornada con siete finales y el estreno de los aerials en esquí acrobático
Los Juegos Olimpicos de Milano Cortina 2026 siguen su curso con una jornada sin participación española, pero con siete finales y el estreno de la modalidad de los aerials en esquí acrobático. También estará la final femenina de slopestyle en snowboard, la de trampolín largo / 10 km en combinada nórdica, la femenina y masculina de persecución de patinaje de velocidad y las masculinas de relevos 4 x 7,5 km de biatlón, de big air en esquí acrobático y de bobsleigh.
Juegos Olímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 17 de febrero, en directo
10:51
Pequeño retraso con el freestyle por culpa de la nieve. Está previsto que regresen a las 11:15 horas.
10:48
Se cierra la ronda del salto largo en la combinada nórdica. El japonés Ryota Yamamoto lidera y saldrá como primero en la prueba de fondo. A +0:08 saldrá el austriaco Johannes Lamperter y a 0:16 el noruego Andreas Skoglund.
Desde las 13:40 horas, no te pierdas EN DIRECTO en Teledeporte y RTVE Play la gran final con los 10 km de fondo que decidirán al campeón de esta combinada nórdica.
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/combinada-nordica-final-10-km-esqui-fondo-jjoo-invierno-2026/
-
10:40
Y ya puedes seguir EN DIRECTO en RTVE Play la clasificación del esquí acrobático (f) freestyle.
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/esqui-freestyle-calificacion-aerials-femeneina-jjoo-invierno-2026/
-
10:31
¡Madre mía, qué salto! El japonés Ryota Yamamoto ha realizado un salto de 136,5 metros y se coloca primero de la combinada nórdica con 150 puntos.
EN DIRECTO en Teledeporte y RTVE Play: https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/combinada-nordica-final-10-km-esqui-fondo-jjoo-invierno-2026/
“¿¿Salto de oro? #JJOOInviernoRTVE— Teledeporte (@teledeporte) February 17, 2026
Sensacional salto del japonés Ryoto Yamamoto de 136.5 metros en el trampolín largo de la combinada nórdica, que lo catapulta al liderato de la prueba #MilanoCortina2026
¿ DIRECTO https://t.co/zcvSqXhGAI pic.twitter.com/rCSaTNng6K“
-
10:19
Hasta nueve saltadores están ya por encima de los 120 metros de salto. El liderato es ahora para el finlandés Wille Karhumaa, con una puntuación de 129.5, cuando la competición de salto largo llega a su ecuador.
EN DIRECTO: https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/tdp/
-
10:08
El polaco Milosz Krzempek lidera de momento el salto largo en la combinada nórdica con su salto de 120 metros, que le ha valido una puntuación de 114.8 por parte de los jueces.
-
09:55
Ya puedes seguir EN DIRECTO en Teledeporte y en RTVE Play la combinada nórdica con el salto largo de trampolín.
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/combinada-nordica-final-10-km-esqui-fondo-jjoo-invierno-2026/
-
9:40
Y para los despistados que ayer no vieron la gran actuación de Quim Salarich en el Slalom, donde logró un más que meritorio decimonoveno puesto, aquí podéis volver a ver al abanderado español en Milano Cortina:
-
9:30
Os dejamos con la agenda diaria: qué ver el martes 17 de febrero en RTVE Play: https://www.rtve.es/n/16940724
- 10:00 COMBINADA NÓRDICA. Ronda competición saltos trampolín largo
- 10:45 ESQUÍ ACROBÁTICO. Freestyle. Clasificación Aerials (F)
- 13:00 SNOWBOARD Final slopestyle (F)
- 13:30 ESQUÍ ACROBÁTICO. Freestyle. Clasificación Aerials (M) Sonido ambiente
- 13:45 COMBINADA NÓRDICA. Final trampolín largo / 10 km de esquí de fondo
- 14:30 PATINAJE DE VELOCIDAD. Final femenina y masculina. Persecución equipos
- 14:30 BIATLÓN. Final relevos 4 x 7,5 km (M)
- 16:40 HOCKEY HIELO República Checa - Dinamarca. Playoff (M)
- 18:45 PATINAJE ARTÍSTICO. Programa corto (F)
- 19:00 BOBSLEIGH. Final Tercera bajada (M)
- 19:05 CURLING Canadá - Gran Bretaña (M)
- 19:30 ESQUÍ ACROBÁTICO. Freestyle. Final big air (M)
- 21:05 BOBSLEIGH. Final Cuarta bajada (M)
- 23:00 Milano Cortina en Juegos
-
9:00
Bienvenidos a la narración diaria de una nueva jornada de los Juegos de Milano Cortina 2026. Hoy no tenemos españoles en competición, pero será otro día apasionante lleno de sorpresas y emoción.