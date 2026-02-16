Juegos Olímpicos de Invierno 2026: qué ver el martes 17 de febrero en RTVE Play
- Loïc Meillard ha logrado su tercera medalla y la primera de oro en estos Juegos en el eslalon
- Toda la información sobre los JJOO de Invierno Milano Cortina 2026
Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 están teniendo lugar del 6 al 22 de febrero en las montañas italianas. El martes 17 de febrero no hay participación española, pero este lunes hemos podido disfrutar de la 19ª plaza de Quim Salarich en eslalon. A la tercera va la vencida. En sus terceros Juegos, al fin pudo terminar la prueba.
El suizo Loïc Meillard ha logrado su tercera medalla y la primera de oro en estos Juegos en un lugar que se ha convertido en talismán para él. En Cortina d'Ampezzo logró sus primeros dos bronces en un campeonato del mundo y en los Juegos de Milano Cortina (aunque el eslalon se disputa en Bormio) ha logrado sus primeras medallas olímpicas a sus casi 30 años: bronce en eslalon gigante, plata en combinada por equipos y, por fin, oro en eslalon. El suizo tiene un idilio con Italia.
Siete finales y un estreno
Los platos fuertes de la jornada serán las siete finales que se podrán ver en RTVE Play y el arranque de una de las modalidades del freestyle de esquí acrobático: los aerials. La final femenina de slopestyle en snowboard, la de trampolín largo / 10 km en combinada nórdica, la femenina y masculina de persecución de patinaje de velocidad y las masculinas de relevos 4 x 7,5 km de biatlón, de big air en esquí acrobático y de bobsleigh.
También tendremos la clasificación femenina y masculina de aerials, el programa corto femenino de patinaje artístico y dos partidos masculinos: uno de curling entre Canadá y Gran Bretaña y otro de hockey sobre hielo de República Checa y Dinamarca. Para terminar, como siempre, con el mejor resumen de todo lo acontecido en la jornada en el programa Milano Cortina en Juegos, con Ernest Riveras y Paula Fernández Ochoa.
El duelo de Zoi y Kokomo y los mejores atletas
La neozelandesa Zoi Sadowski-Synnott es la campeona olímpica de slopestyle en snowboard. Tres medallas de plata consecutivas en big air, incluyendo la de estos Juegos y la primera con solo 17 años en Pieonchang 2018, y busca revalidar el título en su disciplina favorita y hacerse con su quinto metal olímpico con solo 24 años. Una locura. Su duelo con Kokomo Murase promete emociones fuertes; la japonesa ya le dejó sin oro en el big air.
Los noruegos Jarl Magnus Riiber y Jens Luras Oftebro tendrán una bonita pugna y con el temor de la remontada tras el salto del alemán Vinzenz Geiger, una bestia en el tramo de fondo y con hambre de metal en estos Juegos. En persecución por equipos, Países Bajos es favorito. Sus rivales serán Noruega, en el masculino, y Japón, en el femenino. Noruega y Francia son los países más potentes en relevos de biatlón.
Alemania arrasa en bobsleigh masculino con tres parejas liderando tras las dos primeras bajadas: primeros son Johannes Lochner y Georg Fleischhauer, segundos marchan Alexander Schuller y Francesco Friedrich y cierran el podio Adam Ammour y Alexander Schaller.
Pruebas que se pueden ver en RTVE Play hoy lunes 16 de febrero:
Pulsa en el link que quieras e irás al directo de la competición que elijas
- 10:00 COMBINADA NÓRDICA. Ronda competición saltos trampolín largo
- 10:45 ESQUÍ ACROBÁTICO. Freestyle. Clasificación Aerials (F)
- 13:00 SNOWBOARD Final slopestyle (F)
- 13:30 ESQUÍ ACROBÁTICO. Freestyle. Clasificación Aerials (M) Sonido ambiente
- 13:45 COMBINADA NÓRDICA. Final trampolín largo / 10 km de esquí de fondo
- 14:30 PATINAJE DE VELOCIDAD. Final femenina y masculina. Persecución equipos
- 14:30 BIATLÓN. Final relevos 4 x 7,5 km (M)
- 16:40 HOCKEY HIELO República Checa - Dinamarca. Playoff (M)
- 18:45 PATINAJE ARTÍSTICO. Programa corto (F)
- 19:00 BOBSLEIGH. Final Tercera bajada (M)
- 19:05 CURLING Canadá - Gran Bretaña (M)
- 19:30 ESQUÍ ACROBÁTICO. Freestyle. Final big air (M)
- 21:05 BOBSLEIGH. Final Cuarta bajada (M)
- 23:00 Milano Cortina en Juegos
Hora y dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 tienen lugar desde el 6 hasta el 22 de febrero de 2026, se podrán ver las competiciones más destacadas en directo en Teledeporte y en RTVE Play hay hasta cuatro señales simultáneas para que no te pierdas nada de las más de 500 horas de emisión. También tienes la mejor información de última hora en RNE y RTVE.es/deportes.