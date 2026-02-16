Juegos Olímpicos de Invierno 2026: qué ver el martes 17 de febrero en RTVE Play

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 están teniendo lugar del 6 al 22 de febrero en las montañas italianas. El martes 17 de febrero no hay participación española, pero este lunes hemos podido disfrutar de la 19ª plaza de Quim Salarich en eslalon. A la tercera va la vencida. En sus terceros Juegos, al fin pudo terminar la prueba.

El suizo Loïc Meillard ha logrado su tercera medalla y la primera de oro en estos Juegos en un lugar que se ha convertido en talismán para él. En Cortina d'Ampezzo logró sus primeros dos bronces en un campeonato del mundo y en los Juegos de Milano Cortina (aunque el eslalon se disputa en Bormio) ha logrado sus primeras medallas olímpicas a sus casi 30 años: bronce en eslalon gigante, plata en combinada por equipos y, por fin, oro en eslalon. El suizo tiene un idilio con Italia.

Siete finales y un estreno Los platos fuertes de la jornada serán las siete finales que se podrán ver en RTVE Play y el arranque de una de las modalidades del freestyle de esquí acrobático: los aerials. La final femenina de slopestyle en snowboard, la de trampolín largo / 10 km en combinada nórdica, la femenina y masculina de persecución de patinaje de velocidad y las masculinas de relevos 4 x 7,5 km de biatlón, de big air en esquí acrobático y de bobsleigh. También tendremos la clasificación femenina y masculina de aerials, el programa corto femenino de patinaje artístico y dos partidos masculinos: uno de curling entre Canadá y Gran Bretaña y otro de hockey sobre hielo de República Checa y Dinamarca. Para terminar, como siempre, con el mejor resumen de todo lo acontecido en la jornada en el programa Milano Cortina en Juegos, con Ernest Riveras y Paula Fernández Ochoa.

El duelo de Zoi y Kokomo y los mejores atletas La neozelandesa Zoi Sadowski-Synnott es la campeona olímpica de slopestyle en snowboard. Tres medallas de plata consecutivas en big air, incluyendo la de estos Juegos y la primera con solo 17 años en Pieonchang 2018, y busca revalidar el título en su disciplina favorita y hacerse con su quinto metal olímpico con solo 24 años. Una locura. Su duelo con Kokomo Murase promete emociones fuertes; la japonesa ya le dejó sin oro en el big air. Los noruegos Jarl Magnus Riiber y Jens Luras Oftebro tendrán una bonita pugna y con el temor de la remontada tras el salto del alemán Vinzenz Geiger, una bestia en el tramo de fondo y con hambre de metal en estos Juegos. En persecución por equipos, Países Bajos es favorito. Sus rivales serán Noruega, en el masculino, y Japón, en el femenino. Noruega y Francia son los países más potentes en relevos de biatlón. Alemania arrasa en bobsleigh masculino con tres parejas liderando tras las dos primeras bajadas: primeros son Johannes Lochner y Georg Fleischhauer, segundos marchan Alexander Schuller y Francesco Friedrich y cierran el podio Adam Ammour y Alexander Schaller.