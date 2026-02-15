Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: nueva participación de Nora Cornell
- En una jornada repleta de finales, la snowboarder gironina pone la cuota española en la clasificación de 'slopestyle'
El segundo y penúltimo domingo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 llega bien cargado de finales en deportes como biatlón, esquí acrobático, snowboarding, esquí de fondo y esquí alpino (con el eslalon gigante femenino).
Habrá participación española, aunque no estaba prevista inicialmente: la previsión de mal tiempo para el lunes hace adelantar la clasificación de slopestyle en snowboard a hoy y con ella la segunda aparición olímpica de Nora Cornell, a partir de las 14:15 h.
Juegos Olímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 15 de febrero, en directo
-
10:25
1:03.97 es el tiempo de ese triple empate, inédito en una final de gigante.
-
10:24
Acaba de descender Lara Colturi y ha hecho el mismo tiempo que las dos primeras, ¡tenemos triple empate!
Sólo tiene 19 años y es de origen italiano, aunque compite por Italia. Aquí te contamos su historia:
https://www.rtve.es/deportes/20251225/lara-colturi-joven-promesa-esqui-italiano-compite-albania/16852547.shtml
-
10:18
Y en curling decíamos que Suecia se la juega y va 4-2 abajo frente a Estados Unidos en la quinta entrada (DIRECTO).
-
10:16
No hay segunda, sino dos primeras, porque la sueca Sara Hector y la noruega Thea Louise Stjernesund han marcado el mismo tiempo hasta la centésima.
-
10:12
OJO, Mikaela Shiffrin marca el tercer mejor tiempo, provisionalmente, y no mejora el de la sueca Hector por 28 centésimas.
-
10:11
La estaodunidense Mikaela Shiffrin marca el tercer mejor tiempo hasta ahora en esta primera manga en la que hay mucho nivel.
-
10:00
¡¡Arranca la primera manga del eslalon gigante femenino!! El plato fuerte de la mañana en los Juegos de Milano Cortina 2026 ya está en marcha
-
9:46
Muy igualado hasta ahora el choque entre Estados Unidos y Suecia. Empatan los norteamericanos en el segundo 'end' (1-1)
-
9:25
El primer punto del partido es para Suecia, que se la juega en este partido ya que solo ha conseguido un triunfo en estos Juegos Olímpicos.
-
9:10
Nora Cornell será la protagonista española del día, como ya lo fue el domingo pasado. Entonces quedó 26ª en la clasificación de Big Air, pero hoy llega su turno en una modalidad de snowboard a priori más propicia para ella: Slopestyle.
Esta clasificación se ha adelantado un día debido a la previsión del tiempo indicando que una fuerte nevada podía complicar que tuviese lugar mañana, que era el horario fijado inicialmente.
-
9:05
Nuestra jornada de retransmisiones ya ha comenzado a las nueve de la mañana con el partido del torneo masculino de curling entre Suecia y Estados Unidos (DIRECTO), aún de la fase de grupos, pero el primer gran plato del menú olímpico llega a las diez con la primera manga del eslalon gigante femenino (DIRECTO).
-
09:00
Buenos días y bienvenidos a un nuevo día de competición en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026.
Como en cada jornada en esta página te iremos actualizando la información de última hora de las distintas competiciones olímpicas y guiándote sobre dónde puedes seguir cada una de ellas en Teledeporte y RTVE Play.