Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: nueva participación de Nora Cornell

El segundo y penúltimo domingo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 llega bien cargado de finales en deportes como biatlón, esquí acrobático, snowboarding, esquí de fondo y esquí alpino (con el eslalon gigante femenino).

Habrá participación española, aunque no estaba prevista inicialmente: la previsión de mal tiempo para el lunes hace adelantar la clasificación de slopestyle en snowboard a hoy y con ella la segunda aparición olímpica de Nora Cornell, a partir de las 14:15 h.