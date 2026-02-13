El tiempo del domingo 15 de febrero: el viento seguirá mañana azotando en el este, pero las temperaturas comienzan a subir
- El viento seguirá soplando este domingo con mucha fuerza en buena parte del tercio oriental peninsular
Se prevé una situación marcada por las altas presiones en la mayor parte del país, aunque un frente rozará el norte peninsular dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte, salvo en el nordeste con intervalos nubosos, y cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en la mitad sur y Baleares.
Se registrarán precipitaciones en Galicia, área cantábrica y cara norte del Pirineo, en general débiles y dispersas tendiendo a intensificarse y generalizarse en Galicia y Pirineo a últimas horas; la cota de nieve estará en 700-900 metros en el Pirineo y 1.200-1400 metros en el reto del norte, subiendo por encima de 1.800-2.000 metros.
Ascenso generalizado de temperaturas
Las temperaturas máximas en ascenso generalizado en la Península, Ceuta y Melilla, salvo en los litorales de Cataluña, con algunos descensos; los aumentos se prevén notables en el entorno del alto Ebro-Cantábrico oriental y en interiores del sudeste peninsular; con pocos cambios en las islas.
Las mínimas en ascenso en el extremo noroeste peninsular, con descensos en la mitad sur, Cataluña y Baleares, y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el este de ambas mesetas y montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, moderadas en el Pirineo.
Vientos de intensidad fuerte en litorales del Cantábrico y en Alborán
Soplará viento de componente oeste en la Península y Baleares, con tramontana al principio en Ampurdán y norte de las islas; será moderado en la mitad norte, tercio oriental y Baleares y flojo en el resto, aunque con intervalos más intensos por la tarde.
Alcanzará intensidad fuerte en litorales del Cantábrico y en Alborán, y durante la primera mitad del día en el resto del Mediterráneo; también se darán rachas muy fuertes en buena parte del tercio oriental peninsular, Alborán y Baleares; y alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias.
