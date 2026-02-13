El tiempo del domingo 15 de febrero: el viento seguirá mañana azotando en el este, pero las temperaturas comienzan a subir

Se prevé una situación marcada por las altas presiones en la mayor parte del país, aunque un frente rozará el norte peninsular dejando un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte, salvo en el nordeste con intervalos nubosos, y cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en la mitad sur y Baleares.

Se registrarán precipitaciones en Galicia, área cantábrica y cara norte del Pirineo, en general débiles y dispersas tendiendo a intensificarse y generalizarse en Galicia y Pirineo a últimas horas; la cota de nieve estará en 700-900 metros en el Pirineo y 1.200-1400 metros en el reto del norte, subiendo por encima de 1.800-2.000 metros.

Ascenso generalizado de temperaturas Las temperaturas máximas en ascenso generalizado en la Península, Ceuta y Melilla, salvo en los litorales de Cataluña, con algunos descensos; los aumentos se prevén notables en el entorno del alto Ebro-Cantábrico oriental y en interiores del sudeste peninsular; con pocos cambios en las islas. Las mínimas en ascenso en el extremo noroeste peninsular, con descensos en la mitad sur, Cataluña y Baleares, y pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el este de ambas mesetas y montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, moderadas en el Pirineo.