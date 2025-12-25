Lara Colturi, una cuestión de Estado: la joven promesa del esquí italiano que compite por Albania

Lara Colturi es una esquiadora de fondo y a sus 19 años es una de las grandes promesas del esquí en Italia, salvo por un pequeño matiz, desde los 15 años compite bajo la bandera de Albania. Su breve, pero intensa historia, hará que compita en los Juegos de Invierno de Milano Cortina que organiza su país con la federación albanesa.

La esquiadora lleva bajo los colores de Albania desde 2022, cuando su madre, Daniela Ceccarelli, decidió llamar a esta puerta para que su hija compitiese en la Copa del Mundo de esquí, tras la negativa de la federación italiana, que consideraba que aún era demasiado joven para estar en esta competición internacional.

Ceccarelli es su entrenadora y sabe lo que es colgarse una medalla en unos Juegos de Invierno, lo hizo en Salt Lake City en 2002, donde se colgó el oro en la prueba de Supergigante, tras lo que fue reconocida en Italia como comendadora de la Orden al Mérito de la República Italiana, además del Collar de Oro al Mérito Deportivo del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI).

Un honor que su hija, de lograr el mismo éxito que su madre en Milano Cortina, no podrá disfrutar en su país de origen. La proyección de la deportista ha ido 'in crescendo' hasta lograr tres podios la pasada temporada en la Copa del Mundo, además de haberse convertido en la esquiadora más joven en competir en esta competición.

Este mismo año, durante el mes de abril, la atleta mostró su intención de regresar a casa para competir bajo los colores de Italia de cara a los Juegos de Invierno que se celebrarán en el país, un hecho frustrado por Albania, que no iba a dejar escapar su 'inversión' de cara a Milano Cortina.