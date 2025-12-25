Lara Colturi, una cuestión de Estado: la joven promesa del esquí italiano que compite por Albania
- La joven, de 19 años, decidió competir bajo la bandera albanesa cuando solo tenía 15 años
- Ahora, su compromiso por dicha federación le ha impedido disputar los Juegos con Italia
Lara Colturi es una esquiadora de fondo y a sus 19 años es una de las grandes promesas del esquí en Italia, salvo por un pequeño matiz, desde los 15 años compite bajo la bandera de Albania. Su breve, pero intensa historia, hará que compita en los Juegos de Invierno de Milano Cortina que organiza su país con la federación albanesa.
La esquiadora lleva bajo los colores de Albania desde 2022, cuando su madre, Daniela Ceccarelli, decidió llamar a esta puerta para que su hija compitiese en la Copa del Mundo de esquí, tras la negativa de la federación italiana, que consideraba que aún era demasiado joven para estar en esta competición internacional.
Ceccarelli es su entrenadora y sabe lo que es colgarse una medalla en unos Juegos de Invierno, lo hizo en Salt Lake City en 2002, donde se colgó el oro en la prueba de Supergigante, tras lo que fue reconocida en Italia como comendadora de la Orden al Mérito de la República Italiana, además del Collar de Oro al Mérito Deportivo del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI).
Un honor que su hija, de lograr el mismo éxito que su madre en Milano Cortina, no podrá disfrutar en su país de origen. La proyección de la deportista ha ido 'in crescendo' hasta lograr tres podios la pasada temporada en la Copa del Mundo, además de haberse convertido en la esquiadora más joven en competir en esta competición.
Este mismo año, durante el mes de abril, la atleta mostró su intención de regresar a casa para competir bajo los colores de Italia de cara a los Juegos de Invierno que se celebrarán en el país, un hecho frustrado por Albania, que no iba a dejar escapar su 'inversión' de cara a Milano Cortina.
Albania protege su inversión
"No veo nada anormal, que Lara y sus padres consideraran la posibilidad de competir por su país natal en los Juegos Olímpicos, pero nosotros seguimos nuestros propios intereses. Sin Albania, ella no sería la atleta que es hoy, aunque anteriormente se entrenara en Italia", aseguraba el presidente de la Federación Albanesa de Esquí, Elvis Toci, en una entrevista en la cadena albanesa 'Top Channel'.
Incluso, el mismo presidente de la federación desveló que el Primer Ministro de Albania, Edi Rama, se había comprometido a dar una ayuda estatal de 300.000 euros para retener a la joven esquiadora que iría a recalar al equipo de la familia, el Ciccarelli Ski Team.
"Nadie estaba preparado para apoyar a una deportista de este nivel y queremos conservarla. El primer ministro, Edi Rama, nos ha prometido un apoyo financiero de 300.000 euros", desvelaba Toci.
Ante esta tesitura, las opciones de Colturi, no eran muchas si quería estar presente en los que serán sus primeros Juegos Olímpicos, competir sí o sí bajo la bandera albanesa, de lo contrario, no hubiese podido participar. El motivo reside en lo que dice el artículo 203.5.1 de la International Ski and Snowboard Federation -la FIS-.
Según esta regla, para que un atleta pueda competir bajo otra bandera, una vez ya lo hizo con otro país, debe estar 12 meses sin competir, con una excepción en esta norma. Si la federación bajo la que competía el deportista decide dar su visto bueno, no habría que respetar este periodo de tiempo.
Esta última opción no ha sido una realidad para la esquiadora de 19 años y tampoco esperar el barbecho de un año, ya que se hubiese perdido la cita olímpica. La solución, la deportista llegó a un acuerdo con Albania para seguir bajo su bandera un año más, por lo que, de conseguir medalla en su país de nacimiento, correrá a cuenta del medallero albanés, toda una paradoja.
Las otras favoritas del esquí alpino
Lindsey Vonn
La estadounidense disputará en Milano - Cortina los que serán, casi con seguridad, sus últimos Juegos de Invierno con la intención de lograr la proeza de volver a coronarse como campeona olímpica a sus 41 años en descenso.
La esquiadora, alejada de la competición y con una rodilla de titanio, ya demostró en la Copa del Mundo que pujará fuerte por el oro. En su segunda temporada después de su regreso a las pistas, Vonn volvió a brillar al convertirse en la esquiadora más longeva en lograr un triunfo en la Copa del Mundo de esquí alpino, tras ganar en St. Moritz
Lindsey se había retirado en 2019 con un muy brillante palmarés que incluía un título olímpico, dos oros mundiales, once medallas en grandes eventos y cuatro triunfos globales en la Copa del Mundo, en la que sumaba 82 victorias.
Mikaela Shiffrin
La esquiadora alpina de Estados Unidos es la gran favorita para hacerse con el oro en la prueba de eslalon y el supergigante, un logro que ya consiguió en los Juegos de Sochi y Pyeongchang, respectivamente.
Mikaela Shiffrin aspira a su cuarto metal en Milano Cortina, donde se alza como una de las grandes favoritas en el esquí alpino. A sus 30 años, es la atleta con más triunfos de la Copa del Mundo, donde sea colgado el oro hasta en ocho ocasiones.
Actualmente, lidera la clasificación general de la Copa del Mundo e impone su mano de hierro en el eslalon, por delante de la joven promesa italiana, Lara Colturi, que compite bajo la bandera de Albania.
Alice Robinson
Esta esquiadora neozelandesa, de 24 años, aspira a lograr su primera medalla en unos Juegos Olímpicos y confirmarse como la opción de presente del esquí alpino.
El año pasado ya avisó de sus intenciones de coronarse como la mejor en la Copa del Mundo en la prueba de eslalon gigante, donde quedó segunda.
Esta misma campaña, Alice lidera las pruebas del eslalon gigante y el supergigante y es segunda de la general, por detrás de Mikaela Shiffrin. Además, a sus 24 años ya puede presumir de haber sido abanderada por Nueva Zelanda en los Juegos de Pekín 2022.