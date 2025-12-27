El difícil equilibrio de Ester Ledecka: medallista en esquí alpino obligada a apostar por el snowboard

La deportista checa Ester Ledecka, doble campeona olímpica en PyeongChang 2018 en el eslalon gigante de snowboard y en el supergigante de esquí alpino, se quedó a las puertas del doble-doble en Pekín 2022, pero se tuvo que conformar con el oro en el eslalon gigante paralelo de snwoboard tras finalizar cuarta y quinta, respectivamente, en el combinado y supergigante de esquí alpino.

No habrá doblete en los Juegos de Invierno de Milano-Cortina 2026 para la nacida en Praga hace 30 años debido a la coincidencia en el calendario para las pruebas de snowboard y esquí alpino, por lo que Ledecka ha apostado por defender su título en el eslalon gigante paralelo con la tabla y renunciar al descenso con los esquís.

La única mujer que ha logrado el oro en dos deportes distintos en los mismos Juegos de Invierno ha renunciado al esquí por la imposibilidad de recorrer las cuatro horas que separan Cortina D'Ampezzo de Livigno, sedes del descenso femenino y eslalon gigante, programadas para el día 8 de febrero a las 11:30 horas y 13:00 horas, respectivamente.

“Lloré un poco varias veces, pero hicimos lo mejor que pudimos. Entiendo que no es fácil coordinar el programa, pero creía que se podía lograr. Soy la única atleta que se ha clasificado para el evento en dos deportes por tercera vez, así que esperaba que lo tuvieran en cuenta”, afirmó la supercampeona tras no lograr convencer al Comité Organizador.

La joven de 30 años mantiene sus opciones de disputar el Supergigante el 12 de febrero, lo que deja la puerta abierta para otra oportunidad de conseguir una medalla en esquí, pero su principal objetivo sigue siendo hacer más historia en el snowboard para Chequia.

La doble pasión de Ledecka trae de cabeza a sus dos entrenadores principales, Justin Reiter, de snowboard, y Franz Gamper de esquí, lo que obliga a reunirse en algunas ocasiones en el mismo lugar para compaginar ambas disciplinas y mantenerse "en forma".

Nieta de Jan Klapac, histórico jugador de hockey sobre hielo checo, que participó en los Juegos Olímpicos de 1964 y 1968, donde ganó el bronce y la plata, respectivamente, la voracidad y versatilidad de Ester Ledecka, quien también ha coqueteado con el surf y no descarta prepararse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.