El difícil equilibrio de Ester Ledecka: medallista en esquí alpino obligada a apostar por el snowboard
- La doble medallista olímpica opta por la segunda disciplina en Milano-Cortina por un conflicto de intereses con el calendario
- Sigue en directo los Juegos Olímpicos de Milano - Cortina 2026, del 6 al 22 de febrero en Teledeporte y RTVE Play
La deportista checa Ester Ledecka, doble campeona olímpica en PyeongChang 2018 en el eslalon gigante de snowboard y en el supergigante de esquí alpino, se quedó a las puertas del doble-doble en Pekín 2022, pero se tuvo que conformar con el oro en el eslalon gigante paralelo de snwoboard tras finalizar cuarta y quinta, respectivamente, en el combinado y supergigante de esquí alpino.
No habrá doblete en los Juegos de Invierno de Milano-Cortina 2026 para la nacida en Praga hace 30 años debido a la coincidencia en el calendario para las pruebas de snowboard y esquí alpino, por lo que Ledecka ha apostado por defender su título en el eslalon gigante paralelo con la tabla y renunciar al descenso con los esquís.
La única mujer que ha logrado el oro en dos deportes distintos en los mismos Juegos de Invierno ha renunciado al esquí por la imposibilidad de recorrer las cuatro horas que separan Cortina D'Ampezzo de Livigno, sedes del descenso femenino y eslalon gigante, programadas para el día 8 de febrero a las 11:30 horas y 13:00 horas, respectivamente.
“Lloré un poco varias veces, pero hicimos lo mejor que pudimos. Entiendo que no es fácil coordinar el programa, pero creía que se podía lograr. Soy la única atleta que se ha clasificado para el evento en dos deportes por tercera vez, así que esperaba que lo tuvieran en cuenta”, afirmó la supercampeona tras no lograr convencer al Comité Organizador.
La joven de 30 años mantiene sus opciones de disputar el Supergigante el 12 de febrero, lo que deja la puerta abierta para otra oportunidad de conseguir una medalla en esquí, pero su principal objetivo sigue siendo hacer más historia en el snowboard para Chequia.
La doble pasión de Ledecka trae de cabeza a sus dos entrenadores principales, Justin Reiter, de snowboard, y Franz Gamper de esquí, lo que obliga a reunirse en algunas ocasiones en el mismo lugar para compaginar ambas disciplinas y mantenerse "en forma".
Nieta de Jan Klapac, histórico jugador de hockey sobre hielo checo, que participó en los Juegos Olímpicos de 1964 y 1968, donde ganó el bronce y la plata, respectivamente, la voracidad y versatilidad de Ester Ledecka, quien también ha coqueteado con el surf y no descarta prepararse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Así será el snowboard de Milano - Cortina 2026
Además de Ledecka, la austriaca Daniel Ulbing, plata en Beijing 2022, la eslovena Gloria Kotnik, bronce también en Beijing, y la alemana Ramona Theresia Hofmeister, bronce en PyeongChang 2018, se perfilan como las grandes favoritas al oro en eslalon gigante paralelo en categoría femenina.
En hombres, el austriaco Benjamin Karl, el esloveno Tim Mastnak, el coreano Lee Sangho y los veteranos Dimitri Loginov y Andreas Prommegger son, a priori, los favoritos al oro.
Tras su debut olímpico en los Juegos Olímpicos de Nagano en 1998, el snowboard se ha convertido en una disciplina muy popular entre los deportes de invierno hasta aumentar su presencia en los respectivos programas olímpicos.
Al debut del eslalon gigante y halfpipe se añadió el eslalon gigante paralelo en los Juegos de Salt Lake City 2002, con la incorporación en Turín 2006 del snowboard cross, seguido del slopestyle en 2014 en Sochi y el Big Air en PyeongChang 2018. La incorporación más reciente fue la prueba de snowboard cross por equipos mixtos, que debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.
En halfpipe, los competidores realizan una serie de trucos, que son puntuados según su amplitud y dificultad, en una pista de forma semicilíndrica. En el eslalon gigante paralelo, dos riders bajan por dos recorridos paralelos al mismo tiempo. Por su parte, en el snowboard cross se realiza una ronda clasificatoria en la que los riders compiten contra el reloj.
En el Big Air los competidores utilizan una rampa para ‘volar’ y realizar trucos aéreos, mientras en el slopestyle los riders recorren un circuito con varios tipos de estructuras (como raíles y saltos) y son juzgados por la amplitud, originalidad y calidad de sus trucos.
Queralt Castellet, en halfpipe y Lucas Eguibar, en snowboard cross, serán las bazas españolas en los Juegos, los sextos para la subcampeona en Beijing 2022, y los cuartos para el campeón del mundo de la especialidad en 2021.