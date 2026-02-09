Resultados elecciones en Aragón, en directo última hora hoy: las reacciones a la victoria del PP que necesitará a Vox

8:50

Marta Abengochea, en RNE: "Es muy mal resultado para Aragón"

La candidata de IU-Sumar en las elecciones de este domingo en Aragón, Marta Abengochea ha asegurado que el resultado es "muy malo para Aragón" porque supone el "avance de la extrema derecha" y ve un "claro fracaso, absoluto del PP de Azcón". Y ha insistido en que ya les parecía "una irreppnsabilidad este adelanto electoral".

Ahora, con estos resultados Abengochea alerta de un "desplazamiento hacia el fascismo" y admite que aunque han defendido su propuesta "transformadora federal" y de "mirada larga" estos "son buenos tiempos" y les hubiera gustado un "mejor resultado".

"ENTREVISTA | Marta Abengochea (@marta_abengo), @iu_aragon sobre las #EleccionesAragón:



"Es muy mal resultado para Aragón. Es un avance de la extrema derecha. Es un fracaso absoluto del PP de Azcón..."

Preguntada por la iniciativa del portavoz de ERC Gabriel Rufián para aglutinar a la izquierda ha dicho que este es un momento de "hiperliderazgos que no están funcionando" y ha dicho que habría que basarse en el programa, la propuesta, lo que les une y "no tanto en esa politica de hiperliderazgos de espectáculo a veces, siempre tendemos la manos a esa posible unidad".