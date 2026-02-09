Resultados elecciones en Aragón, en directo última hora hoy: las reacciones a la victoria del PP que necesitará a Vox
- El PP gana con 2 escaños menos, el PSOE cede 5 diputados y Vox dobla sus diputados
El Partido Popular de Jorge Azcón ha ganado las elecciones en Aragón con 26 escaños —dos menos —, pero no logra la mayoría absoluta y dependerá de un Vox fortalecido para gobernar —crece de siete a 14—, con casi el 99% de los votos escrutados. El PSOE de Pilar Alegría cae a su mínimo histórico con 18 escaños, cinco menos. Chunta (seis), suma tres escaños; Existe (dos) pierde uno e Izquierda Unida-Sumar mantiene su único escaño. El PAR y Podemos salen de las Cortes de Aragón.
Aragón celebró este domingo las primeras elecciones autonómicas adelantadas en la historia de la comunidad al no haber logrado Azcón los apoyos suficientes para los presupuestos de 2026. Estos son los titulares de la jornada:
- Azcón ha avisado al PSOE tras su victoria: "Tic-tac, el sanchismo se acaba".
- Alegría reconoce su derrota: "No es un buen resultado".
- Alejandro Nolasco celebra su victoria: "También en Aragón quieren el doble de Vox".
En directo, elecciones en Aragón 2026
8:50
Marta Abengochea, en RNE: "Es muy mal resultado para Aragón"
La candidata de IU-Sumar en las elecciones de este domingo en Aragón, Marta Abengochea ha asegurado que el resultado es "muy malo para Aragón" porque supone el "avance de la extrema derecha" y ve un "claro fracaso, absoluto del PP de Azcón". Y ha insistido en que ya les parecía "una irreppnsabilidad este adelanto electoral".
Ahora, con estos resultados Abengochea alerta de un "desplazamiento hacia el fascismo" y admite que aunque han defendido su propuesta "transformadora federal" y de "mirada larga" estos "son buenos tiempos" y les hubiera gustado un "mejor resultado".
"ENTREVISTA | Marta Abengochea, @iu_aragon sobre las #EleccionesAragón:
¿¿"Es muy mal resultado para Aragón. Es un avance de la extrema derecha. Es un fracaso absoluto del PP de Azcón..." pic.twitter.com/bd4kgpDSms“
Preguntada por la iniciativa del portavoz de ERC Gabriel Rufián para aglutinar a la izquierda ha dicho que este es un momento de "hiperliderazgos que no están funcionando" y ha dicho que habría que basarse en el programa, la propuesta, lo que les une y "no tanto en esa politica de hiperliderazgos de espectáculo a veces, siempre tendemos la manos a esa posible unidad".
8:44
Especial de Las Mañanas de RNE desde Zaragoza con el análisis de los resultados
Las Mañanas de RNE se emite este lunes desde Zaragoza en un programa especial con todas las reacciones y el análisis de los resultados electorales en Aragón.
"#EspecialAragónRTVE | Comienza una edición especial de Las mañanas con @JuanraLucas desde Zaragoza
¿¿"En este Aragón que se despereza tras una jornada electoral que acaso pudiera resumirse en tres grandes notas para la atención y el análisis..."
¿ https://t.co/lKXgCETRxP pic.twitter.com/4g7fwnU838“
Hasta las 10:00 horas, Juan Ramón Lucas estará en el estudio móvil de RNE en la Plaza de César Augusto de Zaragoza en esta edición especial de Las Mañanas de RNE.
8:35
IU-Sumar no ilusiona en Aragón y se queda con un escaño: "La irresponsabilidad hoy es más evidente"
Las primeras reacciones de IU-Sumar en la crónica de Carmen Morales
Ni "voto útil" ni "alternativa sólida" frente a la derecha. El llamamiento durante el cierre de campaña de la candidata de IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, no ha calado y solo ha logrado un escaño en el 8F, al obtener 19.014 votos con el 97% del escrutinio. El resultado mantiene la presencia de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, pero no logra insuflar aire al partido progresista. Varias encuestas apuntaban a la posibilidad de añadir un escaño más y ocupar los dos asientos, pero la realidad ha tomado otra dirección.
"Estamos satisfechos con la campaña", ha asegurado Abengochea en su comparecencia posterior al recuento de votos. Ha reconocido que "los resultados no son tan buenos como hubiéramos esperado" y se ha mostrado crítica con el candidato popular. Para Abengochea, "la irresponsabilidad del señor Azcón es hoy más evidente que nunca" con unos "peores resultados" que suponen "más dependencia de la extrema derecha". Vox ha pasado de siete a 14 escaños, una situación que para Abengochea abre "un escenario de más inestabilidad". "De un Aragón imparable estamos en un Aragón ingobernable", ha sentenciado.
-
8:31
Chunta duplica sus resultados y alcanza los seis escaños: "Somos el referente de la izquierda"
CHA también ha duplicado sus escaños en Aragón, el escenario postelectoral
Chunta Aragonesista ha duplicado sus resultados en las elecciones autonómicas de este domingo, escalando hasta los seis escaños en las Cortes de Aragón. En los comicios autonómicos de 2023, Chunta había obtenido tres. El candidato, Jorge Pueyo, se había propuesto "ser el refugio del voto progresista y aragonesista" y parece haber logrado su objetivo. Este 8F, en Chunta presumen de haberse convertido en "el referente de la izquierda". De hecho, Pueyo consigue mejorar sustancialmente sus resultados mientras el Partido Socialista pierde cinco diputados y Podemos desaparece del arco parlamentario aragonés.
El crecimiento de Chunta llega de la provincia de Zaragoza, donde pasa de dos a cuatro escaños. También dobla su representación en Huesca y obtiene dos asientos. En Teruel, sin embargo, la formación repite los resultados de 2023 y se queda sin diputados.
-
8:23
Vox se dispara hasta los 14 escaños en Aragón y será decisivo para un gobierno del PP
Los resultados de la formación de Santiago Abascal en la crónica de Diana Fresneda
Vox volverá a ser decisivo en Aragón. La lista liderada por Alejandro Nolasco ha superado todas las expectativas tras conseguir 14 escaños y casi el 18% del voto en las elecciones autonómicas del 8-F, duplicando el resultado obtenido en los comicios de 2023 y consolidando a la formación de extrema derecha como tercera fuerza en las Cortes de Aragón. De esta forma, Vox tendrá de nuevo en su mano la llave para la gobernabilidad ante un PP que se ha vuelto a quedar lejos de la mayoría absoluta.
Con el 98,8% escrutado, más de 117.000 votantes han concedido su apoyo a Vox en estos comicios autonómicos, los primeros en la historia de Aragón que se desarrollan en solitario. El partido ha mejorado su representación en las tres provincias, con Zaragoza recabando la mitad del total de asientos.
-
8:10
Azcón revalida su victoria con dos escaños menos y avisa al PSOE: "Tic-tac, el sanchismo se acaba"
La crónica de la noche electoral del PP por Àlex Cabrera
La estrategia del PP de intentar gobernar en solitario y sin depender de Vox ha fracasado de nuevo en Aragón casi dos meses después del adelanto electoral en Extremadura. El candidato popular a la reelección en Aragón, Jorge Azcón, ha ganado las elecciones pero con un peor resultado que hace dos años y medio: ha pasado de 28 a 26 diputados. Por contra, los de Santiago Abascal son los más beneficiados de la noche pasando de siete a 14 escaños.
Azcón ha llegado al Hotel Reina Petronila de Zaragoza pasadas las 19.30 horas con cierto optimismo, con unas encuestas que le han ido a favor durante toda la campaña. Sin embargo, y a medida que ha avanzado la noche, la contención ha ido a más entre los cuadros del PP aragonés.
-
08:06
Elecciones Aragón 8F: el PP gana pero necesitará a Vox, el PSOE cae, y Podemos y PAR desaparecen
Todas las claves del escenario postelectoral en Aragón en la crónica de Mª Carmen Cruz Martín
El PP ha sido el ganador de las elecciones anticipadas en Aragón de este domingo, pero ha empeorado sus resultados con respecto a la cita de 2023, y dependerá aún más de un Vox, que tiene doble de fuerza; como también ha duplicado su representación Chunta Aragonesista (CHA).
Entre tanto, el PSOE se ha desplomado a su mínimo histórico; la coalición Teruel Existe-Aragón Existe se ha dejado un escaño; e Izquierda Unida-Movimiento Sumar (IU-Sumar) ha logrado mantener el acta que ya tenía. Por contra, Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV) y el Partido Aragonés (PAR) han salido de las Cortes de Aragón.
-
08:10
Alegría firma el mínimo histórico del PSOE en Aragón: "No es un buen resultado"
Félix Donate recoge las reacciones del PSOE tras su derrota electoral este 8F
Por segunda vez en mes y medio, los socialistas cosechan un mínimo histórico en unas elecciones autonómicas, un PSOE que sigue 'helado' e inmóvil a nivel territorial. El invierno electoral que inauguró el PSOE extremeño a finales de diciembre lo continúa ahora Pilar Alegría en Aragón, en una nueva noche electoral dramática y llena de tristeza en las filas socialistas, en la que se deja cinco diputados y cae hasta los 18 asientos en las Cortes de Aragón.
Lo avisaban las encuestas y las urnas lo han confirmado. La primera apuesta ministerial de las cinco que tiene Pedro Sánchez en las comunidades autónomas fracasa con el 24,3% de los votos y logra 160.000 papeletas, 17.000 por encima del mínimo histórico logrado en el año 2015. La exportavoz del Gobierno de Sánchez, que dejó el Consejo de Ministros hace menos de dos meses, no ha podido revertir las proyecciones previas y cosecha su derrota más dura en las primeras elecciones autonómicas en la era 'post Lambán'.
-
08:00
Buenos días. Comenzamos la narración de la jornada postelectoral, después de que los aragoneses y aragonesas acudieran este domingo a votar la composición de las Cortes autonómicas.
El Partido Popular de Jorge Azcón ganó los comicios con 26 escaños (dos menos), pero no logró la mayoría absoluta y dependerá de un Vox fortalecido para gobernar (crece de siete a 14). El PSOE de Pilar Alegría se ha quedado con 18 escaños, cinco menos. Chunta (seis), ha sumado tres escaños; Existe (dos) ha perdido uno e Izquierda Unida-Sumar ha mantenido su único escaño. El PAR y Podemos han salido del parlamento autonómico.
Este lunes estaremos pendientes de las reacciones y el comienzo de las conversaciones para la formación de un Gobierno.