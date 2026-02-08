El Partido Aragonés pierde su único diputado y cae en la irrelevancia política: "Abascal es el nuevo dueño de Aragón"

El Partido Aragonés (PAR) ha tocado fondo. Peor aún, ha caído en la irrelevancia política en las elecciones de este domingo en Aragón, en las que ha perdido el único diputado que todavía le quedaba y se queda por primera vez fuera de las Cortes autonómicas. Esta formación regionalista, que históricamente conformó gobiernos junto a la izquierda y la derecha y tuvo la presidencia de la región en dos ocasiones, se ha borrado del mapa. Su candidato, Alberto Izquierdo, ha asumido su mal resultado admitiendo que ha "fallado" pero también ha lanzado reproches por lo que han elegido los votantes, a quienes ha avisado: "Hoy Santiago Abascal es el dueño de Aragón".

La campaña de Izquierdo no ha movilizado suficientes votos pese a que el partido solo tenía un objetivo principal en estos comicios: su mera supervivencia. Con casi el 100% escrutado, PAR obtiene 8.161 papeletas que le dan el 1,24%% de los votos (un 0,84% menos que en los comicios anteriores), que no se han traducido en ningún escaño. Ha quedado octavo en estos comicios, incluso por detrás de Se Acabó La Fiesta (SALF), que se presentaba por primera vez y que tampoco ha obtenido representación.

De esta forma, PAR desaparece de las Cortes autonómicas, al igual que Podemos, que tampoco lo ha logrado. No será, por tanto, un agente decisivo en la previsible investidura de Jorge Azcón (PP), que se ha impuesto con una victoria agridulce (dejándose dos escaños hasta los 26) y que volverá a depender de un Vox disparado (pasa de siete a 14).

En un primer momento del escrutinio, parecía que PAR pudiera salvar los muebles con un escaño por la provincia de Teruel, donde ha logrado el mayor porcentaje de los votos (un 4,3%). Es la única donde ha logrado superar la barrera legal del 3% necesaria para obtener representación, pero el Partido Aragonés ha quedado en quinto lugar por detrás de PP, PSOE, Vox y Aragón-Teruel Existe, que son los únicos que han logrado parte de los 14 escaños que se repartían aquí. En Zaragoza es, en cambio, donde ha logrado su peor resultado, un 0,8%, quedando en un noveno lugar. En Huesca tampoco le ha ido mucho mejor, se queda con un 1,3% en octavo lugar.

Izquierdo, que repetía como candidato a estos comicios, lleva de esta forma al partido a un nuevo suelo electoral, después de que en 2023 ya obtuviera su peor resultado hasta entonces con un único escaño dejándose dos por el camino.

Poca autocrítica: "No pensábamos que el golpe iba a ser así" En declaraciones a los medios tras conocerse los resultados, el candidato de PAR ha admitido que han sido "malos" para el partido. "No pensábamos que el golpe iba a ser así", ha añadido, pese a que las encuestas pronosticaban ya su posible desaparición. Sobre su futuro, ha recalcado que tienen 90 alcaldes y unos 380 concejales "a los que hay que dar respaldo cada día". "Supongo que el que habré fallado soy yo (...) Me pondré a disposición de la Ejecutiva y que sea ella la que decida nuestro futuro (...) Aquí, el menos importante soy yo", ha aseverado. Sin embargo, ha incidido en que "examinar las circunstancias" de la campaña, insistiendo en varias ocasiones que PAR ha hecho una campaña sin apenas financiación y sin respaldo de un partido nacional. Además, ha lanzado algunas críticas a los votantes, pese a que ha dicho que éstos "siempre tienen razón". "El resultado arroja lo que los aragoneses quieren: más Vox y menos Aragón", ha aseverado, y ha avisado: "Ahora, que la gente aplauda cuando empiece el trasvase o cuando las decisiones se tomen en Madrid". Izquierdo cree que este resultado hace Aragón "ingobernable" salvo que los 14 diputados de Vox "piensen en Aragón" y no en el partido nacional. Y que lo único que le "alegra" de estos comicios es el resultado de Chunta Aragonesista (CHA), que ha duplicado sus resultados hasta los seis escaños. Su campaña se ha basado precisamente en ataques tanto a Vox como a Aragón-Teruel Existe. Ha sido especialmente crudo contra los primeros, a los que ha acusado de querer "arruinar" a los aragoneses para llevarse el agua a Murcia, y de seguir órdenes de Madrid. Y eso que el PAR pactó con el PP la investidura de Jorge Azcón en 2023 sabiendo que Vox entraría en el ejecutivo autonómico. Pero con quien ha competido realmente por el electorado este 2026 ha sido contra Aragón-Teruel Existe, a quien ha definido como "una mentira global que se extiende en el tiempo" y al que ha vinculado al Gobierno de Pedro Sánchez por su papel como socio del Ejecutivo en la anterior legislatura nacional. De hecho, ha culpado a la formación de Tomás Guitarte de la falta de inversiones en la región por ese motivo, así como de bloquear proyectos como la línea Mezquita Platea mediante recursos judiciales. Teruel Existe, llegó a decir, "por la mañana es partido político, por la tarde es asamblea ciudadana y por la noche se viste de lagarterana". Lo cierto es que Izquierdo es quien ha hecho una campaña más llamativa, con un lema al estilo 'trumpista' que dice "¡Aragón, primero!".