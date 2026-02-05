La reapertura de Canfranc, "la conexión con Europa" que aguarda Aragón durante más de 60 años

El frío y la nieve no impiden a María José comenzar la visita guiada por la histórica estación internacional de Canfranc (Pirineo de Huesca), inaugurada en 1928 y que conectaba Aragón con Francia a través del túnel de Somport. El tamaño del edificio, de estilo modernista, impresiona. Este miércoles son seis los turistas que la escuchan con atención, abrigados con guantes y gorro

A lo largo del siglo XX, la estación de Canfranc ha presenciado todo tipo de escenas: su inauguración por parte del rey Alfonso XIII, también el paso de personas judías durante la Segunda Guerra Mundial e incluso el transporte de decenas de toneladas de oro saqueadas por los nazis en varios lugares de Europa.

La historia de esta línea de ferrocarril entre España y el país galo, sin embargo, termina cuando en 1970 se produce un accidente en una parte de la vía y se destruye un puente. "Desde entonces está cerrada y lo que nos une ahora es un autobús, con cinco viajes diarios", explica la guía turística.

"No tiene sentido que el túnel esté cerrado, pero en Canfranc somos optimistas con su reapertura", asegura al grupo de visitantes. María José forma parte de la opinión mayoritaria en Aragón que se muestra favorable a la reapertura de la vía "para seguir creciendo económicamente".

La reivindicación para la reapertura del túnel de Somport ha unido a partidos políticos, entidades y grupos empresariales los últimos años. De hecho, son varios los candidatos a la Presidencia de Aragón que incluyen esta infraestructura en su programa para las elecciones del 8 de febrero.

"El problema aquí no es España, es Francia" Canfranc cuenta actualmente con 600 habitantes. "Antes de 1970 llegaron a vivir 2.000 personas, esto era un centro logístico", explica a RTVE Fernando Sánchez, alcalde del municipio desde 2003. Las ventanas de su despacho muestran el grosor de nieve que ha caído los últimos días en la alta montaña. Su optimismo sobre esta cuestión es evidente: "Estamos muy cerca de su reapertura. La fecha en estos momentos es 2032 si todas las partes hacen su trabajo". Rápidamente, sin embargo, añade algo importante: "El problema aquí no es España, es Francia". Fernando explica que "las inversiones por parte de nuestro país están hechas", con la renovación de parte de las vías hasta Huesca, pero que es necesario que Francia apruebe el mismo plan para actualizar toda la infraestructura y acometer las obras necesarias en los ocho kilómetros de longitud del túnel de Somport. El túnel de Somport se ubica en el norte de Canfranc. RTVE / Àlex Cabrera En el país galo las reticencias para volver a conectar con Aragón por tren "proceden de una parte de la derecha", e indica que todo está paralizado porque en marzo celebran elecciones municipales. También se está a la espera de una encuesta de utilidad pública. Para el alcalde de Canfranc, la apuesta del Gobierno de Aragón debe ser clara: "Reabrir Somport es volver a conectar con Europa". El regidor asegura, además, que contar con esta vía de comunicación permitiría "mejorar la autonomía defensiva" del viejo continente, facilitar el tráfico de mercancías por toda la península ibérica y aliviar la "multitud" de camiones que circulan ahora por la zona.

"Como aragonés se me clavan los puñales cuando veo esta línea cerrada" Benjamín se conoce al dedillo la línea de tren de Canfranc. "He hecho el recorrido entre Zaragoza y Canfranc durante 30 años", nos dice con orgullo, recordando su pasado como maquinista. El orgullo, sin embargo, pasa a tristeza cuando recuerda que la estación lleva más de 60 años sin conectar con Francia: "Como aragonés se me clavan los puñales cuando veo esta línea cerrada. No lo entiendo. ¡Pero si es pura riqueza!". Un tren histórico sirve de restaurante en la antigua estación de tren de Canfranc. RTVE / Àlex Cabrera Benjamín, además de haber trabajado como maquinista, es el portavoz de la Coordinadora para la reapertura del ferrocarril Canfranc-Olorón (Crefco). Este organismo se fundó en 1993 como un conglomerado de varias entidades con el objetivo de "trabajar por la recuperación de esta línea ferroviaria internacional". Con motivo de las elecciones del 8 de febrero, Crefco ha enviado una carta a todos los candidatos a la Presidencia de Aragón para que se comprometan con este proyecto y para que lo consideren prioritario. "No me ha respondido nadie. Me lo tomo mal", dice tajante el portavoz de la coordinadora. A pesar de no obtener respuesta, Benjamín no tira la toalla: "Yo soy optimista. Apostemos por volver a poner en marcha Canfranc y vamos a demostrar que hay tráfico suficiente y que se puede incrementar por Aragón la cuota del transporte de mercancías".