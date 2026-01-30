Elecciones Aragón 2026: ¿Cuál es la mayoría absoluta en Las Cortes y cuántos diputados hay?
A pocos días de las elecciones del 8-F que marcarán el futuro de Aragón, con un parlamento fragmentado y con muchas formaciones diferentes, los partidos hacen cuentas de cuantos votos necesitan lograr para ganar con mayoría simple o absoluta.
El próximo 8 de febrero más de un millón de aragoneses, 1.036.321 según el INE, están llamados a votar en los comicios, y 33.000 de ellos lo harán por primera vez respecto a las últimas elecciones de mayo de 2023.
En total, 14 partidos concurren a estas elecciones. El actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, se presenta a la reelección por parte del Partido Popular. Enfrente tendrá al PSOE, que ha cambiado de candidato y la dirección nacional ha apostado por la exministra de Educación y exportavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
En Vox, su candidato será Alejandro Nolasco; en Chunta Aragonesista lo será el ya exdiputado en el Congreso de los Diputados, Jorge Pueyo. La Coalición Existe, que agrupa a Teruel Existe y Aragón Existe estará liderada por el exdiputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte.
Podemos - Alianza Verde concurre con María Goikoetxea e Izquierda Unida - Movimiento Sumar con Marta Abengochea. Desde el Partido Aragonés la lista estará encabezada por Alberto Izquierdo.
Por primera vez en unas elecciones autonómicas concurrirá el partido del agitador ultra Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta (SALF). Lo hará con Cristina Falcón al frente. En PACMA como número uno de lista va Cristina Marcos. También como es habitual concurre Escaños en Blanco (EB) y Por un Mundo Más Justo con Vanessa María Rodríguez.
Además, también habrá otro partido regionalista, Coalición Aragonesa con Amadeo Escolán como candidato y también se presentará el Partido Comunista de los Trabajadores de España con Alberto Sopeña.
Cuál es la mayoría absoluta en Aragón
En la última legislatura en las Cortes de Aragón han estado representadas ocho formaciones: PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista, Teruel Existe, Podemos, IU - Sumar y Partido Aragonés.
Con sede en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza la composición es de 67 diputados. Desde 2023, 28 sillones han estado ocupados por el PP, 23 por el PSOE, 7 por Vox, 3 por el CHA, 3 por Aragón Existe, 1 de Podemos Aragón, 1 de IU y otro del PAR.
Con estas cifras, ningún partido podía lograr la mayoría absoluta para gobernar en solitario y el PP se ha visto obligado a pactar con hasta dos formaciones: Vox y PAR. Gracias a ellos han conseguido los 34 diputados para lograr la absoluta y será la cifra de escaños necesarios para poder gobernar sin apoyo externo en las elecciones del 8-F.