Elecciones Aragón 2026: ¿Cuál es la mayoría absoluta en Las Cortes y cuántos diputados hay?

A pocos días de las elecciones del 8-F que marcarán el futuro de Aragón, con un parlamento fragmentado y con muchas formaciones diferentes, los partidos hacen cuentas de cuantos votos necesitan lograr para ganar con mayoría simple o absoluta.

El próximo 8 de febrero más de un millón de aragoneses, 1.036.321 según el INE, están llamados a votar en los comicios, y 33.000 de ellos lo harán por primera vez respecto a las últimas elecciones de mayo de 2023.

En total, 14 partidos concurren a estas elecciones. El actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, se presenta a la reelección por parte del Partido Popular. Enfrente tendrá al PSOE, que ha cambiado de candidato y la dirección nacional ha apostado por la exministra de Educación y exportavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

En Vox, su candidato será Alejandro Nolasco; en Chunta Aragonesista lo será el ya exdiputado en el Congreso de los Diputados, Jorge Pueyo. La Coalición Existe, que agrupa a Teruel Existe y Aragón Existe estará liderada por el exdiputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte.

Podemos - Alianza Verde concurre con María Goikoetxea e Izquierda Unida - Movimiento Sumar con Marta Abengochea. Desde el Partido Aragonés la lista estará encabezada por Alberto Izquierdo.

Por primera vez en unas elecciones autonómicas concurrirá el partido del agitador ultra Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta (SALF). Lo hará con Cristina Falcón al frente. En PACMA como número uno de lista va Cristina Marcos. También como es habitual concurre Escaños en Blanco (EB) y Por un Mundo Más Justo con Vanessa María Rodríguez.

Además, también habrá otro partido regionalista, Coalición Aragonesa con Amadeo Escolán como candidato y también se presentará el Partido Comunista de los Trabajadores de España con Alberto Sopeña.