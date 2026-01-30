Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
rtve

Sorteo de los playoffs de la Champions League, en directo hoy

  • Real Madrid y Atlético de Madrid conocen sus rivales para la repesca
Sorteo de playoffs de Champions League 2026, en directo hoy
Sigue en directo el sorteo de los playoffs de la Champions League 2026, desde Nyon RTVE.es
Óscar López Canencia
Óscar López Canencia

Sigue en vivo y minuto a minuto el sorteo de los playoffs de la Champions League, que se celebra este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) a partir de las 12:00 horas peninsulares. El mismo deparará la suerte de Real Madrid y Atlético de Madrid.

Los dos equipos de la capital de España tenían en su mano entrar en el 'top 8' y quedar exentos de este sorteo, pero sus respectivas derrotas les dejaron fuera de los puestos de honor. El Madrid cayó en Lisboa ante el Benfica (4-2) y con esa derrota podría incluso haberse clasificado a tenor del resto de resultados, pero la victoria del Sporting Club de Portugal ante el Athletic (2-3) dejó fuera a los 'leones' y metió a los lisboetas entre los ocho primeros, desplazando a los de Arbeloa. El Atlético, por su parte, perdió sus opciones al caer en casa 1-2 ante el sorprendente Bodo/Glimt noruego, que además podría caerle en 'suerte' al Madrid. Ambos equipos españoles, al menos, contarán con la ventaja de campo en las eliminatorias, que comienzan el 17 y 18 de febrero; la vuelta, una semana después.

En directo Sorteo de los playoffs de la Champions League

https://img2.rtve.es/aplicaciones/rtve-app-mam/imagen/evento/

https://img2.rtve.es/aplicaciones/rtve-app-mam/imagen/evento/
Óscar López Canencia Óscar López Canencia
Minuto Descripción
  • 10:00

    Buenos días.

    Bienvenidos al sorteo de las eliminatorias de repesca de la Champions League, que se celebra hoy a partir de las 12:00 horas en Lausana. Conoceremos los rivales que les tocan en suerte a Real Madrid y Atlético de Madrid, que el pasado miércoles fallaron en su objetivo de clasificarse en el 'top 8', que da acceso directo a los octavos. Algo que sí logró el FC Barcelona, exento por tanto en este sorteo.

  • 10:00

    El Real Madrid sabe que tiene dos opciones. Una es el Benfica, el mismo equipo que lo goleó este miércoles en Lisboa. Una revancha inmediata. La otra es el Bodo/Glimt, revelación y revolución en las dos jornadas finales, en las que ha ganado sucesivamente al Manchester City (3-1) y el Atlético de Madrid (1-2), además en el Metropolitano, donde los locales habían vencido sus últimos 13 encuentros.

  • 10:00

    Al equipo de Diego Simeone -también al Juventus- le pueden tocar el Galatasaray, con el que ya empató en la última jornada, con ocasiones suficientes para haber ganado en Estambul (1-1), o el Brujas, al que recuerda de otros tiempos, cuando fue eliminado en la primera fase del torneo en 2022, y que empató en esta fase con el Barcelona.

  • 10:20

    Real Madrid y Atlético medirán la fortuna de su penitencia en el sorteo de 'play-off' tras desperdiciar sus opciones de 'top 8'

    Es el análisis previo de nuestro compañero Antonio Serrano.

Es noticia: