Sorteo de los playoffs de la Champions League, en directo hoy

Sigue en vivo y minuto a minuto el sorteo de los playoffs de la Champions League, que se celebra este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) a partir de las 12:00 horas peninsulares. El mismo deparará la suerte de Real Madrid y Atlético de Madrid.

Los dos equipos de la capital de España tenían en su mano entrar en el 'top 8' y quedar exentos de este sorteo, pero sus respectivas derrotas les dejaron fuera de los puestos de honor. El Madrid cayó en Lisboa ante el Benfica (4-2) y con esa derrota podría incluso haberse clasificado a tenor del resto de resultados, pero la victoria del Sporting Club de Portugal ante el Athletic (2-3) dejó fuera a los 'leones' y metió a los lisboetas entre los ocho primeros, desplazando a los de Arbeloa. El Atlético, por su parte, perdió sus opciones al caer en casa 1-2 ante el sorprendente Bodo/Glimt noruego, que además podría caerle en 'suerte' al Madrid. Ambos equipos españoles, al menos, contarán con la ventaja de campo en las eliminatorias, que comienzan el 17 y 18 de febrero; la vuelta, una semana después.