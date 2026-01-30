Sorteo de los playoffs de la Champions League, en directo hoy
- Real Madrid y Atlético de Madrid conocen sus rivales para la repesca
Sigue en vivo y minuto a minuto el sorteo de los playoffs de la Champions League, que se celebra este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) a partir de las 12:00 horas peninsulares. El mismo deparará la suerte de Real Madrid y Atlético de Madrid.
Los dos equipos de la capital de España tenían en su mano entrar en el 'top 8' y quedar exentos de este sorteo, pero sus respectivas derrotas les dejaron fuera de los puestos de honor. El Madrid cayó en Lisboa ante el Benfica (4-2) y con esa derrota podría incluso haberse clasificado a tenor del resto de resultados, pero la victoria del Sporting Club de Portugal ante el Athletic (2-3) dejó fuera a los 'leones' y metió a los lisboetas entre los ocho primeros, desplazando a los de Arbeloa. El Atlético, por su parte, perdió sus opciones al caer en casa 1-2 ante el sorprendente Bodo/Glimt noruego, que además podría caerle en 'suerte' al Madrid. Ambos equipos españoles, al menos, contarán con la ventaja de campo en las eliminatorias, que comienzan el 17 y 18 de febrero; la vuelta, una semana después.
En directo Sorteo de los playoffs de la Champions League
10:00
Buenos días.
Bienvenidos al sorteo de las eliminatorias de repesca de la Champions League, que se celebra hoy a partir de las 12:00 horas en Lausana. Conoceremos los rivales que les tocan en suerte a Real Madrid y Atlético de Madrid, que el pasado miércoles fallaron en su objetivo de clasificarse en el 'top 8', que da acceso directo a los octavos. Algo que sí logró el FC Barcelona, exento por tanto en este sorteo.
10:00
El Real Madrid sabe que tiene dos opciones. Una es el Benfica, el mismo equipo que lo goleó este miércoles en Lisboa. Una revancha inmediata. La otra es el Bodo/Glimt, revelación y revolución en las dos jornadas finales, en las que ha ganado sucesivamente al Manchester City (3-1) y el Atlético de Madrid (1-2), además en el Metropolitano, donde los locales habían vencido sus últimos 13 encuentros.
10:00
Al equipo de Diego Simeone -también al Juventus- le pueden tocar el Galatasaray, con el que ya empató en la última jornada, con ocasiones suficientes para haber ganado en Estambul (1-1), o el Brujas, al que recuerda de otros tiempos, cuando fue eliminado en la primera fase del torneo en 2022, y que empató en esta fase con el Barcelona.
10:20
Real Madrid y Atlético medirán la fortuna de su penitencia en el sorteo de 'play-off' tras desperdiciar sus opciones de 'top 8'
Es el análisis previo de nuestro compañero Antonio Serrano.