Real Madrid y Atlético medirán la fortuna de su penitencia en el sorteo de 'play-off' tras desperdiciar sus opciones de 'top 8'

Real Madrid y Atlético de Madrid suspendieron sus respectivos exámenes en la última jornada de la Champions League tras perder sus duelos ante rivales, a priori, de menor entidad, como son Benfica y Bodo/Glimt. Además, los rojiblancos contaban con el factor campo a favor. Estos tropiezos inesperados hacen que hayan terminado como noveno y decimosexto clasificados después de las ocho jornadas disputadas de la fase regular, lo que les ha dejado fuera del 'top 8', las plazas que dan derecho a estar de manera directa en los octavos de final.

Los dos clubes madrileños parten como cabezas de serie en el sorteo que este viernes se realizará en Nyom y que determinará el rumbo y la suerte de ambos en los 'playoffs', ronda previa para poder estar en la siguiente fase del torneo. La ida se disputarán los días 17 y 18 de febrero y la vuelta, los días 24 y 25 del mismo mes. A ambos les queda el consuelo de ser cabezas de serie del sorteo y, por tanto, tener la vuelta en casa, algo que les da una ligera ventaja con los que serán sus rivales a batir.

Precisamente, el Real Madrid podría caer emparejado, de nuevo, con el Benfica, rival que le pasó por encima sin reparos en la última jornada de la fase regular (4-2). El otro posible rival podría ser el verdugo, precisamente, del Atlético de Madrid, el club nórdico Bodo/Glimt.

El Real Madrid volvió a las andadas antes de lo esperado tras su efímera recuperación, tan leve como breve. Después de perder la Supercopa ante el Barcelona a inicios de mes, lo que le costó el puesto a Xabi Alonso, y caer inesperadamente ante el Albacete en los octavos de Copa, primer desastre de la era Arbeloa, el equipo había dado claros inicios de recuperación después de su primer examen tras el 'Albacetazo' ante el Levante en Liga.

La efímera recuperación del Madrid Un duelo donde el Bernabéu mostró su descontento con el equipo, en especial con Vinícius, con sonoros pitos, una situación a la que fueron capaces de dar la vuelta en la segunda parte y donde se partió como el que se esperaba iba a ser el punto de inflexión. Luego llegaron las victorias balsámicas y mejor cara de todos ante Mónaco (6-1) y Villarreal (0-2), pero la realidad vivida en el Estádio da Luz ha vuelto a evidenciar las carencias de un Real Madrid que se ha complicado su futuro en su competición fetiche. Clasificación de Champions League hoy: así quedan las posiciones tras la jornada 8, la última de la primera fase RTVE.es Precisamente, esa goleada ante el club monegasco en la penúltima jornada le permitió llegar al último partido con 15 puntos y la tercera plaza en el bolsillo, lo que se traducía en las mejores condiciones para ser uno de los 'top 8'. Enfrente, un Benfica con solo seis puntos y un Mourinho, viejo conocido de Arbeloa o como diría él, "uno di noi", necesitados de una victoria, por cuanto más goles mejor, y esperar otras carambolas que le dejasen la oportunidad de salvar la temporada colándose en los 'play-offs'. Pues dicho y hecho; a pesar de que el Madrid comenzó adelantándose en el marcador, las águilas fueron más perseverantes y asfixiaron a un equipo de Arbeloa sin alma ni desparpajo. Las mismas carencias que con su predecesor, Xabi Alonso, y el predecesor de su predecesor, Carlos Ancelotti. Nula presión tras pérdida, falta de ayudas en defensa de los de arriba, movilidad del balón reducida y falta de ímpetu a la hora de luchar los balones divididos. La suma de todas estas faltas concluyeron y remataron con el gol de cabeza del portero del Benfica en el descuento, que supuso el 4-2 y el billete inesperado para los lusos a los dieciseisavos de final de la Champions y el adiós definitivo del Madrid al 'top 8'.

Posibles cruces del Madrid Ahora, el Real Madrid caerá emparejado o bien con las águilas portuguesas o bien con el Bodo/Gimt, el 'matagigantes' que este miércoles conquistó el Metropolitano ante el Atlético de Madrid y que se deshizo en la jornada anterior de todo un Manchester City. Si el Madrid logra superar el 'play-off' a doble partido, allí le esperará unos cruces nada agradables. En el caso de llegar a los octavos, un viejo conocido podría esperarle, el Manchester City de Guardiola, lo que supondría el quinto enfrentamiento entre ambos en el último lustro. La temporada pasada ambos se vieron las caras en esta fase de la repesca y la suerte cayó del lado madridista. La otra opción es que les toque el otro gran equipo de Portugal, el Sporting de Lisboa, quien terminó con el camino del Athletic en Champions. Siendo optimistas y ya más a futuro, si el Real Madrid superase los octavos de final llegaría a cuartos, donde podrían esperarle los dos 'cocos' de la fase regular, Bayern de Múnich y Arsenal (su verdugo en cuartos la campaña pasada). De pasar a las semis, el PSG -actual campeón y que también tiene que disputar la repesca- Barça o, incluso, el Atlético podrían ser sus contendientes.