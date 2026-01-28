Barcelona - Copenhague, en directo hoy el partido de la octava jornada de la Champions League

El FC Barcelona afronta ante el FC Copenhague el último partido de la fase de liga de la Champions League con un claro objetivo, estar entre los ocho mejores de la clasificación para ahorrarse una eliminatoria doble partido con su dificultad y riesgo de quedar eliminado.

Los azulgrana ocupan la novena plaza, con 13 puntos, los mismos que el Chelsea, quien está en la octava, la última con billete directo a los octavos de final del torneo. Aunque no son los únicos equipos que se juegan los cuartos este miércoles, ya que hay hasta 13 conjuntos, incluidos ambos, entre los 15 y los 12 puntos y con opciones de pase directo.

Hansi Flick ha presentado una alineación titular sin sorpresas en busca de la goleada.

Tras una fase de liga más irregular de lo esperado a los culés, la victoria, con remontada incluida, la pasada semana ante el Slavia de Praga (2-4), no fue suficiente para meterse entre los primeros ocho clasificados de la competición.

Los de Hansi Flick llegan al choque tras vencer en Liga al Oviedo (3-0), con golazo incluido de Lamine Yamal, quien parece estar recuperando su mejor versión tras la pubalgia que arrastra desde comienzo de temporada y que tanta guerra le está dando al joven jugador.

El FC Barcelona afronta el último duelo de la 'liguilla' con la misma cara que lleva mostrando toda la temporada, la de la irregularidad sobre el terreno de juego. Es capaz de lo mejor y de lo peor durante los 90 minutos. La fuerza ofensiva que demuestra en ataque contrasta con la fragilidad defensiva.

A eso hay que sumarle la ausencia de Pedri, que se lesionó en Praga y que será baja, al menos, un mes. Con el que sí podrá contar el entrenador alemán será con Ferrán, que estará a pleno rendimiento para sumar a la causa de estar entre los ocho mejores clasificados de la Liga.

La última jornada de la liguilla de Champions League será unificada y se jugará íntegramente este miércoles a partir de las 21:00 horas, donde la gran mayoría de los 36 equipos que componen la clasificación aún tienen opciones de lograr sus respectivos objetivos.