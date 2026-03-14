Atlético de Madrid - Getafe, en directo el partido de la jornada 28 de Liga

El Atlético de Madrid recibe este sábado al Getafe CF en la jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-26, derbi madrileño al que los rojiblancos llegan enchufados tras su buen resultado entre semana ante el Tottenham Hotspur en la Liga de Campeones, pero sin poder confiarse frente al buen momento competitivo de los azulones, instalados cerca de la zona alta de la tabla tras hilvanar dos meritorias victorias.

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El Estadio Metropolitano acoge una nueva cita liguera para los pupilos de Diego Pablo Simeone en medio de los octavos de final de la Champions League. Los colchoneros buscarán la próxima semana en Londres su pase a cuartos tras haber goleado (5-2) en casa a los 'spurs', pero antes continuarán su progresión en Liga hacia la caza del tercer lugar.

Porque ése parece el único aliciente en lo que resta de Liga para los del 'Cholo' Simeone, alejados a 13 puntos del líder y con la clasificación para la próxima edición de la Champions League bastante encauzada. Pero les ha salido un duro competidor en ese objetivo, pues el Villarreal por ahora está cuajando el mejor curso de su historia en Primera División.

Así que este derbi madrileño, que por primera vez dirigirá un árbitro del Comité Madrileño, se erige importante para un Simeone que tendrá un quebradero de cabeza a la hora de elegir once titular. Como en citas anteriores, se esperan rotaciones debido al cargado calendario, pues en su horizonte están ese duelo europeo y luego la visita al Santiago Bernabéu.

Con las bajas confirmadas por lesión de Jan Oblak, Rodrigo Mendoza y Pablo Barrios, apuntan a la portería Juan Musso y a la línea medular Koke Resurrección y Marcos Llorente; y en las bandas el bigoleador de la semana pasada, Nico González, y Álex Baena. Arriba previsiblemente arrancarán Ademola Lookman y el máximo goleador del equipo, Alexander Sorloth.

Tratará de aprovechar esa situación un Getafe que va al alza tras ganar al Real Betis (2-0) y al Real Madrid (0-1). Esos dos resultados le insufla optimismo tras un inicio de 2026 dubitativo, en el que coqueteó con el descenso, para tratar ahora de asaltar un Metropolitano donde nunca ha vencido; la última victoria azulona a domicilio ante el Atlético se remonta al 15 de mayo del 2010, en el ya demolido Vicente Calderón.

Con ese reto acude el equipo de José Bordalás para seguir aspirando a luchar por puestos europeos, escenario que a principios de temporada parecía una utopía por la realidad del equipo con problemas económicos y deportivos. Pero la realidad ha cambiado radicalmente llegando a asaltar el Santiago Bernabéu hace dos semanas en un ejercicio de resistencia.

Sus actuales 35 puntos igualan su mejor registro a estas alturas desde el curso 2019-20, queriendo mejorarlo de aquí hasta el final. Los azulones afrontan la cita con la baja segura de Abu Kamara y las dudas de Juanmi Jiménez, Borja Mayoral y Davinchi Cordón; se espera que Bordalás ponga en liza un once similar al del pasado fin de semana, aunque podría entrar Mario Martín en detrimento de Abqar y retrasar la ubicación de Djené.