Gran Premio de Francia, en directo la carrera de MotoGP 2026

El Circuito Bugatti de Le Mans acoge la carrera principal del Gran Premio de Francia de MotoGP, una cita clave del campeonato que llega completamente abierta tras lo vivido en la jornada de este sábado, donde la carrera al sprint dejó grandes titulares.

Jorge Martín fue el gran protagonista de la carrera al sprint del GP de Francia en Le Mans. El campeón del mundo de MotoGP en 2024 firmó una actuación brillante tras salir desde la octava posición y colocarse líder en la segunda curva con un adelantamiento de alto riesgo sobre Bezzecchi, Márquez y Bagnaia. A partir de ahí, el piloto de Aprilia impuso un ritmo muy fuerte, controló la carrera con autoridad y se llevó su segunda victoria sprint de la temporada, tras la lograda en Estados Unidos, confirmando su regreso a la lucha por el Mundial.

El podio lo completaron Pecco Bagnaia, segundo con Ducati tras haber logrado la pole position en clasificación, y Marco Bezzecchi, tercero, que se mantiene como líder del campeonato.

La nota negativa fue para Marc Márquez, que tras una carrera complicada terminó cayendo en la última vuelta cuando rodaba séptimo, en un día difícil pese a haber mostrado velocidad en clasificación con el récord del circuito en la Q1. El actual campeón no logró sentirse cómodo con la Ducati durante toda la sprint, fue perdiendo posiciones progresivamente y terminó sufriendo una caída en la última vuelta cuando rodaba séptimo, en un día complicado pese a haber mostrado velocidad en clasificación con un récord de pista en la Q1.

Con este contexto, la carrera de este domingo se presenta decisiva. Martín llega con confianza tras su victoria, Bezzecchi defiende el liderato del campeonato y Bagnaia quiere seguir sumando puntos importantes en la lucha por el Mundial. Todo ello en un circuito exigente como Le Mans, donde cualquier detalle puede cambiarlo todo.

Sigue en vivo y minuto a minuto la carrera al sprint del Gran Premio de Francia de MotoGP, que se disputa este domingo en el Circuito Bugatti de Le Mans a partir de las 14:00 horas. Te la contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.